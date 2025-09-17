共催ウェビナー開催のお知らせ「LLMO対策 × LTV最大化 ～AIに“選ばれ”、顧客を“離さない” Webサイトの新常識～」

株式会社エフ・コード

株式会社エフ・コード（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 勉、証券コード：9211、以下「当社」）は、参加無料の共催ウェビナーを開催します。

本ウェビナーは、WebサイトのLLMO対策に強みを持つ株式会社マイクロウェーブクリエイティブと、顧客体験の最適化（CX）を得意とする株式会社エフ・コードが共催し、AI時代を勝ち抜くための「入口」と「出口」の戦略を、具体的な手法を交えて解説します。

当社からは、「顧客を“離さない”仕組み作り。AI時代の『出口戦略』としてのLTV最大化」をテーマに、国内9,800万人が利用するLINEを活用し、顧客との関係を深化させ、アップセルやリピート購入を促進する具体的な手法を、事例を交えてご紹介予定です。



■日時

9/25（木）14：00～15：00

■場所

オンライン開催（Zoom）

■参加方法

下記ページの専用フォームよりお申込みください。

https://www.microwave-creative.co.jp/news/20250911-01/

〈株式会社エフ・コードについて〉

■事業概要

株式会社エフ・コードは、「マーケティングテクノロジーで世界を豊かに」を理念に掲げ、マーケティングとAI/テクノロジーによる支援を行うマーケティングテクノロジーカンパニーです。2006年の設立以来、デジタルコンサルティング、デジタルマーケティング支援、SaaSプロダクト提供、UI/UX改善といった領域でクライアントのマーケティングを支援。近年はAI/テクノロジー領域で生成AI活用のプロダクト提供、生成AIの活用支援や教育、AIを活用したアプリケーション開発等によってクライアントの業務改革を支援。グループ15社により、さらなる事業拡大を目指してまいります。

■会社概要

会社名： 株式会社エフ・コード

所在地： 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂1-1 神楽坂外堀通りビル2F

代表者： 代表取締役社長 工藤 勉

設 立： 2006年3月

事業内容：DX戦略設計・実行支援、マーケティング支援、AI・テクノロジー支援

資本金：27,910千円（2024年12月末）

社員数：約800名（2025年2月末、グループ全体）

URL ： https://f-code.co.jp/

上場市場：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：9211）