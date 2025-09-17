株式会社 優食　事務所移転のお知らせ

株式会社 優食

加工食品の開発・販売を行う株式会社 優食(本社：東京都江戸川区、代表：Yuen Gabby-Li、以下「優食」)は、業務拡大および社員の働きやすい環境づくりを目的に、2025年9月2日(火)より事務所を下記の通り移転いたしましたのでお知らせいたします。






事務所移転の背景

当社は「ひとに、地球に、やさしい食を。」をコーポレート・スローガンに掲げ、健康志向・多様化するライフスタイルに対応した食品開発を行ってまいりました。


近年は国内外での取引が拡大し、新たな人材の採用や開発拠点の強化が必要となってきたことから、アクセス性に優れた東京都中央区・日本橋エリアに拠点を移す運びとなりました。


オフィスコンセプト

新しいオフィスは、社員一人ひとりが自分らしさを発揮しながらも、コミュニケーションの活性化と生産性の向上を両立できるようデザインされています。



ワークエリア　　　　　　：フリーアドレス制で柔軟に働ける空間


ミーティングエリア　　　：お客様を迎え入れる開放的で洗練された場


コミュニケーションエリア：社員同士が自然につながり、協働を促す場


フォーカスエリア　　　　：静かに集中して作業に取り組める環境


チルアウトエリア　　　　：リフレッシュやリラクゼーションを促す空間



これらのエリアがシームレスに連続することで、社員のウェルビーイングを高め、パフォーマンスを最大限に引き出すオフィスを目指しています。



移転先概要

新所在地：〒103-0002


　　　　　東京都中央区日本橋馬喰町1-5-12 CIRCLES日本橋馬喰町 9F


移転日　：2025年9月2日


最寄駅　：地下鉄 馬喰横山駅 徒歩1分(JR・地下鉄3路線利用可)



会社概要

商号　　： 株式会社 優食


代表者　： Yuen Gabby-Li


所在地　： 〒103-0002


　　　　　 東京都中央区日本橋馬喰町1-5-12 CIRCLES日本橋馬喰町 9F


設立　　： 2006年02月


事業内容： 加工食品の開発・販売


URL　　 ： http://www.yushoku.co.jp