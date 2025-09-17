ストリーマー「BobSappAim」ボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「WIRELESS EARPHONES／ANIMA AOW04 BobSappAim モデル」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン「ANIMA AOW04」とストリーマー「BobSappAim」※1とのボイス入りコラボレーションモデルを受注販売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329730&id=bodyimage1】
本機種「ANIMA AOW04」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンのミックスで独自の世界観を展開するANIMAとオンキヨーのダブルネームにより実現したモデルです。Bluetooth5.3、防水規格IPX4、AACコーデック対応、MEMS型マイク搭載、外音取り込み機能搭載といった基本SPECに加え、ワイヤレス（無線）充電にも対応し、音質はオンキヨー監修、高評価をいただいているCoClear振動板を本機でも採用しています。
本モデルは、BobSappAimの録り下ろし音声ガイダンス（全11ワード）を搭載。充電ケースの天面にはBobSappAimのサインを、イヤホン本体にはアクセサリーのモチーフをあしらい、パッケージには本モデルのために描き下ろされたイラストを採用しております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて9月18日（木）15:00より実機展示を実施いたします。音質や音声の確認が可能です。
また、同時に描き下ろしイラストを使用したワイヤレス充電器、A4クリアファイル、アクリルイヤホンスタンドを通常販売いたします。通販サイト「ONKYO DIRECT」および秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、9月18日（木）15:00より販売開始いたします。
※1 『BobSappAim』
2001 年 3 月 4 日まれ。
過去に VTuber や「PUBG」のプロゲーミングチーム「野良連合」で活躍。
現在は APEX を中心にゲーム実況動画を配信している。
■ BobSappAim 公式X（@BobSappAim0304）：https://x.com/BobSappAim0304
■ BobSappAim youtube：www.youtube.com/@bobsappaim0304
■ BobSappAim twitch：https://www.twitch.tv/bobsappaim0304
【ワイヤレスイヤホン】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329730&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329730&id=bodyimage3】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」 でのご注文
https://onkyodirect.jp/shop/pages/bobsappaim.aspx
■受注期間：2025年9月18日（木）15：00～2025年10月17日（金）15：00
■製品発送：2025年12月中旬から12月下旬にかけて順次発送予定
■販売価格：18,000円（税・送料込）
■発売元 ：オンキヨー株式会社
※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※予定台数に到達次第、受注受付終了となります。
【ワイヤレス充電器、A4クリアファイル、アクリルイヤホンスタンド】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329730&id=bodyimage4】
■ワイヤレス充電器
販売価格：4,950円（税込）※通販サイト 「ONKYO DIRECT」 では別途送料が発生いたします。
販売（1）：通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/bobsappaim.aspx
販売（2）：秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」
https://onkyoanime.com/
販売期間：2025年9月18日（木）15：00～2025年10月17日（金）15：00
※状況により購入制限数を設ける可能性がございます。
■A4クリアファイル
販売価格：550円（税込）※通販サイト 「ONKYO DIRECT」 では別途送料が発生いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329730&id=bodyimage1】
本機種「ANIMA AOW04」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンのミックスで独自の世界観を展開するANIMAとオンキヨーのダブルネームにより実現したモデルです。Bluetooth5.3、防水規格IPX4、AACコーデック対応、MEMS型マイク搭載、外音取り込み機能搭載といった基本SPECに加え、ワイヤレス（無線）充電にも対応し、音質はオンキヨー監修、高評価をいただいているCoClear振動板を本機でも採用しています。
本モデルは、BobSappAimの録り下ろし音声ガイダンス（全11ワード）を搭載。充電ケースの天面にはBobSappAimのサインを、イヤホン本体にはアクセサリーのモチーフをあしらい、パッケージには本モデルのために描き下ろされたイラストを採用しております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて9月18日（木）15:00より実機展示を実施いたします。音質や音声の確認が可能です。
また、同時に描き下ろしイラストを使用したワイヤレス充電器、A4クリアファイル、アクリルイヤホンスタンドを通常販売いたします。通販サイト「ONKYO DIRECT」および秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、9月18日（木）15:00より販売開始いたします。
※1 『BobSappAim』
2001 年 3 月 4 日まれ。
過去に VTuber や「PUBG」のプロゲーミングチーム「野良連合」で活躍。
現在は APEX を中心にゲーム実況動画を配信している。
■ BobSappAim 公式X（@BobSappAim0304）：https://x.com/BobSappAim0304
■ BobSappAim youtube：www.youtube.com/@bobsappaim0304
■ BobSappAim twitch：https://www.twitch.tv/bobsappaim0304
【ワイヤレスイヤホン】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329730&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329730&id=bodyimage3】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」 でのご注文
https://onkyodirect.jp/shop/pages/bobsappaim.aspx
■受注期間：2025年9月18日（木）15：00～2025年10月17日（金）15：00
■製品発送：2025年12月中旬から12月下旬にかけて順次発送予定
■販売価格：18,000円（税・送料込）
■発売元 ：オンキヨー株式会社
※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※予定台数に到達次第、受注受付終了となります。
【ワイヤレス充電器、A4クリアファイル、アクリルイヤホンスタンド】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329730&id=bodyimage4】
■ワイヤレス充電器
販売価格：4,950円（税込）※通販サイト 「ONKYO DIRECT」 では別途送料が発生いたします。
販売（1）：通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/bobsappaim.aspx
販売（2）：秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」
https://onkyoanime.com/
販売期間：2025年9月18日（木）15：00～2025年10月17日（金）15：00
※状況により購入制限数を設ける可能性がございます。
■A4クリアファイル
販売価格：550円（税込）※通販サイト 「ONKYO DIRECT」 では別途送料が発生いたします。