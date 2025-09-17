その場で当たる！「『えらべるPay(R)』 総額500万ポイント抽選キャンペーン」Prize ON対象店舗にて9月19日(金)より開催決定

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブは、UFOキャッチャー(R)をおトクに遊べるアプリ『Prize ON（プライズ オン）』において、2025年9月19日（金）より「その場で当たる！『えらべるPay(R)』 総額500万ポイント抽選キャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンでは、『Prize ON』アプリと対象のUFOキャッチャー(R)を接続してプレイすることでたまる抽選ポイントを消費して、各賞品の抽選に応募することが可能です。

賞品には、様々なスマホ決済サービスのポイントを自由にえらべるギフト「えらべるPay(R)」を総額500万ポイントご用意。スマホ決済サービスのポイントを中心に、AmazonギフトカードやApple Gift Cardなど多様なラインナップの中から好きな商品を選択することができます。

■ キャンペーン詳細

期間：2025年9月19日（金）順次～ 2025年11月7日（金）23：59

応募条件：A賞～C賞の当選人数、及び、応募に必要な抽選ポイントは以下の通りです

- A賞：「えらべるPay(R)」（50,000ポイント） 20名様 ※抽選ポイント：2,500Pt- B賞：「えらべるPay(R)」（5,000ポイント） 300名様 ※抽選ポイント：500Pt- C賞：「えらべるPay(R)」（1,000ポイント） 2,500名様 ※抽選ポイント：100Pt

実施対象店舗：全国の『Prize ON』導入店舗

※ゲームセンター／アミューズメント施設等

※お近くの店舗は『Prize ON』公式サイト 店舗一覧 よりご確認いただけます。

【対象店舗はこちら】 :https://prize-on.jp/location?pref=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD

参加方法：『Prize ON』アプリと対象のUFOキャッチャー(R)をリンクしてプレイすることで、抽選ポイントを100円につき100ポイント獲得できます。抽選ポイントを獲得したら、アプリ内のキャンペーンページより希望の賞品を選択して抽選にご参加ください。当選結果はその場で表示されますので、当選された場合は、画面に従って賞品をお受け取りください。

【Prize ON DLはこちら】 :https://app.adjust.com/7xtqxn0※対応OS：iPhone：iOS13.0以上／Android：9.0以上

■ UFOキャッチャー(R)をもっとおトクに遊べるアプリ『Prize ON』とは

『Prize ON』は、全国のゲームセンターやアミューズメント施設にて、対象のUFOキャッチャー(R)をプレイする際に接続することでプレイポイントがたまり、ためたプレイポイントを無料クーポンと交換したり、無料クーポンを使用してプレイすることができるアプリです。

また、特定の作品やアーティストのプライズ（景品）獲得を目的とする場合にも使用しやすいよう、必要な情報をシンプルな操作で検索・管理することが可能な機能も充実させました。

さらに、プライズを取ることができなかった場合でも､獲得したポイントを抽選や交換に使用できる『Prize ON限定キャンペーン』も定期的に開催していく予定です。

■ 公式サイト

https://prize-on.jp/

■ アプリDL

https://app.adjust.com/7xtqxn0

※対応OS：iPhone：iOS13.0以上／Android：9.0以上

■ 公式X（旧Twitter）

https://x.com/PrizeON1201

「その場で当たる！『えらべるPay(R)』 総額500万ポイント抽選キャンペーン」注意事項

- 各店舗毎に開始時刻は異なります。- 抽選ポイントを獲得できる期間は2025年9月19日(金)順次～2025年11月7日(金)23:59までとなりますのでご注意ください。- 最終日は店舗の終了時刻が抽選ポイントの獲得終了時刻となります。- リンクせずにコインを投入しても抽選ポイントはたまりませんのでご注意ください。- キャンペーンの実施状況については店舗によって異なります。キャンペーンの実施状況については店舗にお問い合わせください。- 不具合等により、抽選ポイントの獲得が出来なかった場合、店舗での対応は致しかねますので、アプリ内のお問い合わせ窓口からご連絡いただきますようお願いいたします。- 賞品のお受け取りはアプリ内「当選画面」より当選賞品の受取手続きページへ移行し、受け取りに必要となる事項を入力した上でご自身でお受け取りください。- 以下の場合、当選は無効となります。・別途指定する期間内に、賞品の送付に必要な情報の入力がない場合、住所・転居先不明・長期不在等の理由により賞品の送付ができない場合・その他、応募に際して不正な行為、本注意事項及び本アプリの利用規約に違反する行為がある場合- アプリ内「当選画面」に表示されている受取期限は、当選賞品の受取手続きページで表示される期限と異なる場合があります。お早めの手続きをお願いいたします。- 抽選受付の確認、結果に関するお問い合わせはお答えいたしかねます。当選されなかった方へのご連絡は致しませんのでご了承ください。- 本キャンペーンは予告なく中止させていただく場合がございます。- キャンペーン期間中であれば、いつでも参加が可能です。- ご当選の権利を第三者へ譲渡することはできません。- 本キャンペーンの内容や条件、賞品の内容は予告なく変更や中止する場合があります。弊社において必要と判断した場合、本規約を変更できるほか、本キャンペーンの適正な運用を確保するために必要なあらゆる対応を取ることができるものとします。- 弊社は、本キャンペーンの中断または中止により応募者に生じた損害、損失、その他の費用の賠償または補償をする義務を負いません。- 本キャンペーンで弊社が取得する情報は、弊社プライバシーポリシー（ https://www.sega.co.jp/privacypolicy/ ）に定める方針に基づき取得し利用します。

「えらべるPay(R)」について

「えらべるPay(R)」は、ポイントやPay系の商品を自由に選べるギフトです。

交換できる商品、寄付ギフト（一例）

PayPayポイント / QUOカードPay / Pontaポイント / Vマネー / nanacoギフト / FamiPay / ギフティプレモPlus / Visa eギフト / Amazonギフトカード / dポイント / Gポイント / WAONポイントID /Kyash（Visaプリペイドカード）ギフトコード /日本財団 / 日本赤十字社東京支部 / Apple Gift Card

「えらべるPay(R)」の注意事項

- 「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。- ラインナップの中から好きな商品と交換していただけます。- ポイント数は受け取ったチケット券面をご確認ください。- ラインナップおよび交換に必要なポイントは付与されたギフトにより異なり、変更になる場合がございます。- ポイント交換レートは商品により異なります。記載された必要ポイント数をよくご確認の上、商品と交換してください。- ラインナップは随時変更となる場合がございます。- ポイントの利用には期限がございます。ホーム画面に表示された期限までにお好きな商品と交換してください。- 期限終了後、ポイント残高は失効します。ポイントの払い戻しはお受けしておりません。- 交換後のギフトのご利用には期限がございます。また期限の延長は致しかねますので、ご了承ください。- ポイントの追加チャージはできません。- 商品交換後の商品の変更・キャンセルはできません。- 「PayPayポイント」は出金、譲渡不可です。PayPay／PayPayカード公式ストアでも利用可能です。- 本キャンペーンは【株式会社セガ】による提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。『Prize ON』アプリ内メニューの「お問い合わせ」からご連絡ください。- UFOキャッチャー(R)、UFO CATCHER(R) は株式会社セガの登録商標または商標です。- Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。- 「WAON（ワオン）」と「WAONポイントID」は、イオン株式会社の登録商標です。- 「Kyash（Visaプリペイドカード）ギフトコード」は、決済と送金機能に利用できるKyashバリュー残高としてご利用いただけます。Visa & QUICPay＋加盟店で利用可能です。「Kyash」は株式会社Kyashの登録商標です。- 「nanaco（ナナコ）」と「nanacoギフト」は株式会社セブン・カードサービスの登録商標です。 「nanacoギフト」は、株式会社セブン・カードサービスとの発行許諾契約により、株式会社NTTカードソリューションが発行する電子マネーギフトサービスです。本キャンペーンについてのお問い合わせは株式会社セブン・カードサービスではお受けしておりません。【株式会社セガ】までお願いいたします。- (C)2025 iTunes K.K. All rights reserved.

※UFOキャッチャー(R)、UFO CATCHER(R)は株式会社セガの登録商標または商標です。

著作権表記：(C) SEGA