リテルヒューズ、高精度TMR角度センサー「LF53466・LF53464シリーズ」を発売 磁気センサーの製品ポートフォリオを拡大
持続可能な社会と安全な暮らしを支える工業技術を提供するグローバル企業リテルヒューズ・インク（本社：米国イリノイ州シカゴ市、NASDAQ：LFUS）の日本法人Littelfuseジャパン合同会社（本社：東京都港区）は、過酷な環境下でも熱ドリフトを最小限に抑え、高精度な0～360°の角度計測を行うよう設計された、2つの新たなTMR角度センサー「LF53466・LF53464シリーズ」を9月中旬に発売します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329560&id=bodyimage1】
製品紹介：https://players.brightcove.net/1799386164001/default_default/index.html?videoId=6376576371112
「LF53466・LF53464シリーズ」は、トンネル磁気抵抗（TMR）技術を採用したデュアルプッシュプル型ホイートストンブリッジ構成で、それぞれに4つの高感度センシング素子を搭載しているため、X軸とY軸に沿った正確な角度検出が可能です。優れた熱安定性、幅広い電源電圧との互換性、および高い測定精度により、ホール効果デバイスに替わる魅力的な選択肢となります。
標準的なTSSOP8パッケージに収められた「LF53466シリーズ」は、200～800Gsの磁場範囲で0.8°未満の誤差という高精度の角度センシングを実現。ステアリングホイール角度センサー、ペダル位置センサー、非接触ポテンショメーターなど、より強力な機械的はんだ接合部や検査の容易さが求められる産業用および車載用アプリケーションに最適です。
コンパクトなLGA8Lパッケージで提供する「LF53464シリーズ」は、0.6°未満の角度誤差という高い精度を持ち、さらに、広いエアギャップ対応能力を備え、小型で低コストの磁石との互換性を実現します。ロータリーエンコーダ、ノブ、バルブの位置検知、電動工具、家電製品などの民生用機器などのスペースに制約のあるアプリケーションに最適です。
■特長
・X-Y軸センシングによる0～360°の角度計測
・磁気感度を高めるTMR技術
・低角度誤差：＜0.8°（LF53466シリーズ）、＜0.6°（LF53464シリーズ）
・安定したパフォーマンスをもたらす優れた熱ドリフト補正
・システム設計の柔軟性を高める幅広い電源電圧範囲
・堅牢なシグナルインテグリティを実現する差動出力
・2つのパッケージオプション：実装の容易さを重視した設計のTSSOP8（LF53466シリーズ）、コンパクトな設計向けのLGA8L（LF53464シリーズ）
■市場とアプリケーション
・産業オートメーション＆ロボティクス - 工場設備やインテリジェント機械向けのロータリー位置センサー、絶対角度検出、ロボットアーム制御、ジョイスティック制御
・モビリティ・オフハイウェイ車両 - 電動自転車、2/3輪車、建設用・オフロードEVのステアリング角、ペダル位置、モーター制御
・コンシューマ製品・スマートデバイス - 電動工具、スマートサーモスタット、家電製品における小型センシング、直感的なユーザーインターフェイスを実現するノブやバルブの位置センシングなど
・精密制御システム - 高分解能ロータリーエンコーダ、非接触ポテンショメーター、モーターフィードバックに用いられる角度センサー、バルブ作動、HMI（ヒューマン・マシン・インターフェース）向けアプリケーション
