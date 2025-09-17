菜々緒がまとう夜空に輝く月のように美しい輝きを放つ 軽やかで繊細に透ける、レースの光と影「FLORALE LUXE」2025年秋冬コレクション

トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社

女性たちのありのままに寄り添うメッセージ「It’s Personal ～きれいごとより、私ごと。～」を発信するトリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社(本社：東京都中央区築地5-6-4、代表取締役社長:アンドリュー・ブバラ）より、 「FLORALE BY Triumph（フロラーレ バイ トリンプ）」のプレミアムライン「FLORALE LUXE（フロラーレリュクス）」の2025年秋冬の新作を9月17日（水）より順次発売します。

今シーズンはピカソの工芸品をイメージした「Relief（レリーフ）」、クールさとフェミニンさを併せ持つ「Serruria（セルリア）」、艶やかでエレガントな「Christmas Rose（クリスマスローズ）」など、印象の異なる多彩なデザインがラインナップ。

中でも注目は、新たに登場する「着こなし提案シリーズ」。インナーとしての機能美はもちろん、アウターとの組み合わせを楽しめるデザインで、日常をアップデートする着こなしを提案します。

同じLUXEラインのブラジャーとのスタイリングも可能で、好みやシーンに合わせた自由なコーディネートが叶います。花々の個性を映し出すフェミニン＆エレガントなランジェリーとともに、毎日に“私らしい”ときめきを。

また、今シーズンからは菜々緒さんを起用したビジュアルも登場。よりエレガントになった「FLORALE LUXE」の世界感を演出しています。ぜひ菜々緒さんの着用スタイルにもご注目ください。

FL5025（着こなし提案シリーズ）【9月17日（水）発売】

いつもと違う着こなしで、新しい美しさを見つける！

アウターライクなランジェリースタイルを楽しめる新シリーズ

繊細なオールオーバーレースを、アウターライクなランジェリースタイルでデザインを施した新シリーズ。幾重にも重なる空気のようなレースを表情豊かに表現し、軽やかな着こなしを楽しめます。ブラジャーと重ねたり、シャツを羽織ったりと自由に組み合わせられます。トップスやスリップは、アウターライクにコーディネートしても素敵です。

FL5023【9月17日（水）発売】

ピカソの工芸品をイメージした新シリーズは、絵画のような

美しいレース使いやアンティークな色合いが魅力

木や金属に制作したレリーフの、平面に彫り込まれた忘れられないほどに美しい装飾をレースで表現。光沢のあるサテン生地に細番手の刺繍系で織り込んだレースが特徴。またアンティークなカラー使いで、よりリッチな女性らしさをかもし出します。

FL5011【9月17日（水）発売】

強さの中にも優しさを備えたようなセルリアの花らしい

クールでいてフェミニンさを感じる大人のシリーズ

セルリアの研ぎ澄まされた花姿、紙細工のような魅力に惹かれ、リバーレースで表現しました。クールさの中にもフェミニンさを感じる、一言では表せないニュアンスカラーをモードで、かつ女性らしい大人色で展開します。

FL5024【10月下旬発売予定】

※色によってサイズ展開は異なります。

さりげなく覗くシアー素材が妖艶なエレガンスを物語る。

黒の刺繍でモードな香りをプラスした新しいフェミニンスタイル

冬の貴婦人と言われているクリスマスローズをレースで表現し、シンプルな中にも変化を加えた新しいフェミニンスタイルに。レディな黒の刺繍でモードな香りをプラスし、さらにシアー素材を覗かせることでエレガントな一面を表現したシリーズです。

菜々緒さんプロフィール

近年の主な出演作は、主演を務めたCXドラマ「忍者に結婚は難しい」、EXドラマ「無能の鷹」、映画「怪物の木こり」、劇場版「TOKYO MER~走る緊急救命室~南海ミッション」など。「無能の鷹」では、有能そうに見えて衝撃的に無能な新入社員の主人公・鷹野を演じた。

自己管理や体型維持へのストイックさが30代～40代女性たちの憧れにもなっている。