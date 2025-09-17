こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
インディーゲーム開発向け無償サウンドミドルウェア「CRI ADX LE」がNintendo Switchに対応、インディーゲームのマーケット拡大へ
株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：押見 正雄、以下「ＣＲＩ」）は、インディーゲーム開発者向けに無償提供しているサウンドミドルウェア「CRI ADX® LE」を、任天堂株式会社（以下「任天堂」）のゲーム専用機Nintendo Switch™に対応します。
世界で1.5億台の販売台数を誇る大型プラットフォームへの対応により、インディーゲームの提供先とプレイヤーの裾野を広げ、ゲーム市場の発展と幅広い遊びの創出に貢献します。
■12年間インディーゲーム業界を支えたサウンド技術がNintendo Switchへ
CRI ADX LEはインディーゲーム開発者のため、2013年より無償で提供しているサウンドミドルウェアです。プロ向け製品「CRI ADX」の多くの機能を持ち、インディーゲーム開発でよく使用される各種ゲームエンジンに対応しています。CRI ADX LEの提供開始以降、ＣＲＩはインディーゲーム業界の支援に力を入れてきました。各種イベントへの協賛のほか、出展イベントにはエンジニアが参加し、インディーゲーム開発者の疑問に直接回答できる環境を整えています。2024年の1年間で出展したインディーゲームイベントは10件を数え、CRI ADX LEは全世界で累計7.2万ダウンロードを超えています。（2025年8月末時点：当社調べ）
Nintendo Switchは2025年6月末時点で1.5億台以上販売された大型プラットフォームです。ダウンロード販売の標準化と任天堂のインディーゲーム開発者サポートにより、多くのプレイヤーがインディーゲームを楽しめる環境となっています。当社はCRI ADX LEのNintendo Switch対応により、インディーゲームのサウンド制作と、提供マーケット拡大によるプレイヤー数増大に貢献します。
昨今、インディーゲームの市場は拡大し、映像化などのIP活用も積極的に行われるようになりました。個人製作の個性豊かなインディーゲームは多くの人の目に触れ、ヒット作となってゲームの裾野を広げています。無償のCRI ADX LEを使用して制作されたインディーゲーム作品にも、売り上げの拡大により有償のCRI ADXに移行したタイトルが複数あり、ゲーム市場の広がりに貢献しています。
12年にわたりインディーゲームを支えてきたＣＲＩは「音と映像で社会を豊かに」という企業理念の下、これからも世界のインディーゲーム開発者に向け支援を続けていきます。インディーゲーム市場とエンターテインメント業界の発展に貢献し、世界中のあらゆる人々に驚きと楽しさ、感動を届けるお手伝いをしてまいります。
＜製品概要＞
製品名：CRI ADX LE for Nintendo Switch
利用料金：以下を満たす場合無償
・前年度年商が1,000万円以下の会社、または団体・個人であること
・コンテンツの配信元が自身であること（販売権を自身で持っていること）
・コンテンツの売上が1,000万円以内であること（※1,000万円を超えた場合、
プロ向け有償版「CRI ADX」への移行が必要です）
提供方法：Nintendo Developer Portalからの申し込み
提供開始日：2025年10月予定
製品詳細URL：https://game.criware.jp/products/adx-le/
■東京ゲームショウ2025にて最新技術を紹介
9月に開催される「東京ゲームショウ2025」に出展いたします。CRI ADXを含むミドルウェア製品群CRIWAREの各種製品のほか、音声から口の動きを自動生成する「CRI LipSync」の次世代バージョンのデモを紹介します。また東京ゲームショウにインディーゲーム開発者が無料で出展できる「SELECTED INDIE 80」に協賛しています。
＜イベント概要＞
東京ゲームショウ2025（https://tgs.cesa.or.jp/jp）
日時：2025年9月25日（木）～26日（金）10:00 ～ 17:00（ビジネスデーのみの出展）
会場：幕張メッセ
ホール9・ビジネスソリューションコーナー「09-W73」ＣＲＩ・ミドルウェア
出展製品：音声解析リップシンクミドルウェア「CRI LipSync™」次世代バージョン
ネットワーク動画再生ミドルウェア「CRI Clovis®」、
コミュニケーションミドルウェア「CRI TeleXus®」、
画像最適化ツール「OPTPiX ImageStudio®」
インディーゲーム開発向け無償サウンドミドルウェア「CRI ADX LE」ほか
■株式会社ＣＲＩ・ミドルウェアについて
「音と映像で社会を豊かに」を企業理念として、主に音声・映像関連の研究開発を行い、その成果をミドルウェア製品ブランド「CRIWARE（シーアールアイウェア）」として、ゲーム分野をはじめ、モビリティ、組込み分野などのさまざまな分野に展開しています。ＣＲＩは、「CRIWARE」を通じて、ユーザビリティの向上、クオリティ向上のための技術やソリューションを提供し、開発者の皆様の課題解決をサポートするとともに、エンドユーザーのユーザビリティの向上をサポートしてまいります。
【会社概要】
社名：株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア（CRI Middleware Co., Ltd.）
本社所在地：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー11階
代表取締役社長：押見 正雄
事業内容： 音声・映像等に関する研究開発、ミドルウェア製品の販売・サポート、および関連する受託開発
設立： 2001年8月1日
HP：https://www.cri-mw.co.jp/
※「ＣＲＩ」、「CRIWARE」、「ADX」、「CRI Clovis」、「CRI TeleXus」、「OPTPiX」、「ImageStudio」、およびCRIWAREロゴは、日本およびその他の国における株式会社ＣＲＩ・ミドルウェアの商標または登録商標です。
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※Nintendo Switchの出荷台数は2025年6月末時点の任天堂の公式発表によるものです。
（https://www.nintendo.co.jp/ir/finance/hard_soft/index.html）
※その他、文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
■本リリースに関するお問い合わせ先
株式会社ＣＲＩ・ミドルウェア 広報担当
Webフォーム（広報問い合わせ）：https://www.cri-mw.co.jp/contact/prir.html
URL：https://www.cri-mw.co.jp/
