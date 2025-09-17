【DEAN & DELUCA】マーケットのにぎわいと、レストランでの上質な体験をひとつに。DEAN & DELUCA 大阪 マーケットテーブル2025年10月1日 （水）リニューアルオープン。

株式会社ウェルカム

株式会社ウェルカムが運営するDEAN & DELUCA（本社：東京都港区 代表取締役：横川正紀）は、2025年10月1日（水）、大阪のレストラン業態「マーケットテーブル」をリニューアルオープンいたします。なお、マーケットテーブルに併設するマーケットストアは、リニューアルオープンに先駆けて2025年9月19日（金）より営業を開始いたします。

世界のおいしいものを集めた“食のセレクトショップ”として、DEAN & DELUCAは2003年に日本で第一号店をオープンしました。それ以来「食するよろこび」を毎日の食を通じて届け続けています。

その象徴とも言えるのが、市場のようなにぎわいを体現する「マーケットストア」です。デリ惣菜、ベーカリー、ワイン、調味料、調理道具まで、世界中の選りすぐりの食材や道具との出会いがたのしめる空間です。

2013年には、レストラン業態「マーケットテーブル」が誕生しました。今回リニューアルを迎える大阪店は、その記念すべき第一号店です。大阪店では、マーケットストアに併設されたレストラン空間「マーケットテーブル」を展開。選りすぐりの食材でシェフが仕立てた料理を“食べる”だけでなく、マーケットストアでの新たな“食との出会い”をたのしみ、さらに“持ち帰る”こともできる、体験型の食空間として進化します。

新しい「マーケットテーブル」では、『Local（土地の恵み）』『Artisan（職人の技）』『Inspiration（食との出会い）』をキーワードに、日常に小さな驚きとヒントを添える、特別なひとときをご提案します。

一日を通してたのしめる、充実したラインナップ

ランチタイムには、パン職人がつくる自家製のパンにパスタ、ラザニア、サラダのセットメニューをご用意。カフェタイムには、ダッチベイビーをはじめ、旬の素材を使った季節のデザートが並びます。そして彩り豊かなアペタイザーやメインディッシュをワインとともに味わうことができるディナータイムまで、一日を通して多彩な“食のたのしみ”をご用意しています。

DEAN & DELUCAがこだわって選び抜いた食材との出会いを起点に、レストランではその素材の新たな魅力に出会うヒントが随所に散りばめられています。

日本各地から届く旬の素材と、それを生かす職人の手仕事

新メニューには、日本各地の旬の素材を取り入れています。生産者とのつながりを大切にしてきたDEAN & DELUCAならではの視点で、素材の背景にある物語も感じられるメニューをご提供します。

たとえば、「丹波奥郷のやまぶき卵」を使った香り高いトリュフオムレツや、「兵庫・三田産の野菜」をたっぷり取り入れたラタトゥイユなど、つくり手の想いとシェフの感性が響き合う一皿をご提供します。なかでも注目は、「GOOD CHEESE LABORATORYリコッタを詰めた自家製ラビオリ 瀬戸内レモンのバターソース」です。リコッタチーズを詰めた自家製ラビオリを瀬戸内レモンのバターソースで味付けしたフレッシュパスタです。GOOD CHEESE LABORATORYのつくりたてのフレッシュチーズを使用し、もちもち食感の手打ちパスタが、新しい発見をもたらします。

この一皿一皿の背景には、全国をめぐって素材を探し、現地で味を確かめ、手打ちパスタの技術を磨いてきたDEAN & DELUCAのシェフたちの情熱が込められています。

多彩なラインナップがたのしめるディナータイム

リニューアルの目玉のひとつが、ディナータイムの刷新です。これまで以上に“夜の体験”にフォーカスし、ディナータイムを豊かに彩る新たな空間を提供いたします。

日本各地の旬の素材を使ったアペタイザーは定番から季節限定まで幅広くご用意。さらに、「ふくどめ小牧場」自慢の生ハムを添えた仔牛のカツレツや、京都亀岡牛を使用したグリルステーキなどのメインディッシュも登場します。素材の魅力を最大限に引き出す、シェフの技と感性が光る一皿、そして厳選されたワインとのマリアージュが、夜の食のたのしみ方を広げます。

DEAN＆ DELUCA 大阪は、レストラン業態ならではのライブ感と、DEAN & DELUCAが培ってきた食のセレクトショップとしてのこだわりが融合した、新しい“大阪の食の拠点”として生まれ変わります。

DEAN & DELUCAが大切にしてきた“食するよろこび”が、この空間にも息づいています。一皿の料理から、手に取った食材から、発見とひらめきが生まれる。「マーケットテーブル」は、食を通じて日常に豊かさをもたらす場所として、新たなスタートを切ります。ぜひ、あなたの五感で、その体験をお楽しみください。

インスタグラムアカウントを開設

この度、DEAN & DELUCA 大阪の公式インスタグラムアカウントを新たに開設しました。

定番メニューから季節限定の料理、土地の恵みを活かした食材や、生産者の想いまで--

さまざまな“食のたのしみ”をお届けします。

ぜひフォローして、最新の情報をチェックしてください。

アカウント：https://www.instagram.com/deandeluca_osaka/(https://www.instagram.com/deandeluca_osaka/)

9月28日（日）21時ごろより@deandeluca_jp（https://www.instagram.com/deandeluca_jp/(https://www.instagram.com/deandeluca_jp/)）にてインスタライブを開催します。

リニューアルを迎える大阪の店舗よりお届けします。

マーケットストアがひと足早く9月19日（金）より営業スタート！

マーケットストアは、レストラン空間「マーケットテーブル」のリニューアルオープンに先駆け、2025年9月19日（金）よりひと足早く営業を開始いたします。

10月1日（火）のグランドオープン当日より、マーケットストアではオープン記念商品として、大坂限定商品や、「ハッピーバッグ」を数量限定で販売いたします。この機会に、DEAN & DELUCAが提案する“食するよろこび”をぜひご体験ください。

■DEAN & DELUCA 大阪 限定商品も登場

SEIICHIRO NISHIZONO

DEAN & DELUCA コフレオオサカ

「御影高杉」などでシェフを経た西園誠一郎シェフが2014年にオープンした「セイイチロウニシゾノ」のクッキー缶に、DEAN & DELUCA 大阪限定フレーバーが登場。サクサクで香り高いアールグレイのメレンゲ、サクっとした食感の全粒粉のサブレ、アーモンドたっぷりのフロランタン、シンプルながらコク深いサブレカカオの4種入り。

販売期間 10月1日（水）～

\2,500（税込\2,700）

■限定のペイストリー商品も登場

みかんバターのトロペジェンヌ

「なやファーム」のみかんバターを使った、ブリオッシュ生地のフランス菓子「トロペジェンヌ」に仕上げました。ほどよい酸味のあるみかんバターに、クリームチーズを合わせた特製クリームをたっぷりとサンド。ケーキのような味わいをたのしめるペイストリーです。

販売期間 10月1日（水）～14日（火）

販売価格 \400（税込 \432）

■大阪店限定ハッピーバッグ2種類登場

マーチャントおすすめの「おいしい」を詰め込んだハッピーバッグ。

限定のタンブラーや永く愛されている焼き菓子が入ったセットとパスタやコンディメントが入ったセットが2種登場。

販売期間 10月1日（水）～ ※なくなり次第終了

SWEETS ASSORTMENT

ハウスブレンド 粉150g / Rippaバーチディダマ アーモンド×レモン8pcs / フルーツポンチS / ヤタロウズ・プレーングラノーラ250g /

ステンレスタンブラー

\5,000（税込\5,400）

CONDIMENT ASSORTMENT

プッタネスカパスタソース / ボロネーゼパスタソース / EVオリーブオイル / スパゲッティーニ / トリュフソルト / セミドライトマトのオイル漬け / バジルペースト

\5,000（税込\5,400）

【店舗情報】

□店舗所在地

〒530-0011

大阪府大阪市北区 大深町 ４－１ グランフロント大阪 ショップ&レストラン うめきた広場 B1



□営業時間

【マーケットストア（物販）】10:00-22:00

【マーケットテーブル（レストラン）】

LUNCH 10:00-15:00

CAFE 15:00-17:00

DINNER 17:00-22:00

(L.O FOOD 21:00/DRINK 21:30)

※営業時間・定休日は変更となる場合がございますので、ご来店前に店舗にご確認ください。

□公式サイト：https://www.deandeluca.co.jp/about_dd/markettable/osaka_0616

□Instagram：https://www.instagram.com/deandeluca_osaka/

ABOUT DEAN & DELUCA（ディーン&デルーカ）

世界のおいしいものを集めた食のセレクトショップ。1977年、ジョエル・ディーン（Joel Dean）とジョルジオ・デルーカ（Giorgio DeLuca）により、ニューヨーク・ソーホーにオープンしたマーケットストアがはじまりです。

日本国内では、マーケットストア19店舗、カフェ27店舗、スペシャルティストア（ワインストア）1店舗に自社オンラインストアを展開しております。小売そして中食、飲食という枠にとらわれず、食をたのしむ場を創出すべく、今日もなお、あたらしい食の感動をお客さまへ提供して参ります。