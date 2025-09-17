Åö¼Ò¼é»³À½Â¤½ê¤Î¥Ó¥ª¥Èー¥×¡Ö¤â¤ê¥Ó¥ª¡×¤¬´Ä¶¾Ê¤Ë¤è¤ëÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÊÝÁ´¤Î¤·¤¯¤ß¡Ø¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¡Ù¤ËÇ§Äê
°°²½À®³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§¹©Æ£ ¹¬»ÍÏº¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢ËÜÇ¯9·î¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÊÝÁ´ÌÜÉ¸ 30by30 ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ´Ä¶¾Ê¤¬Ç§Äê¤¹¤ë¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¤Ë¡¢Åö¼Ò¼é»³À½Â¤½ê¤Î¥Ó¥ª¥Èー¥×¡Ö¤â¤ê¥Ó¥ª¡×¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤ê¥Ó¥ª¡×¤Ç¼«Á³¤È¤Õ¤ì¤¢¤¦Åö¼Ò½¾¶È°÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²
¡Ö¤â¤ê¥Ó¥ª¡×¤Ï¡¢¼¢²ì¸©¼é»³»Ô¤ÎÅö¼Ò¼é»³À½Â¤½ê¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡È¡Ö´Ä¶¤È¤Î¶¦À¸¡×¤Î¼Â¸½¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ2021Ç¯¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¥Ó¥ª¥Èー¥×¤Ç¤¹¡£
¼é»³À½Â¤½ê¤Ç¤Ï»ö¶È³èÆ°¤ËÉ¬Í×¤Ê¹©¶ÈÍÑ¿å¤È¤·¤Æ°æ¸Í¤«¤é¤¯¤ß¾å¤²¤¿ÃÏ²¼¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÇÓ¿å´ÉÍý¤Ë¤è¤êÃÏ°è¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤Î·òÁ´À¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ï¡¢À½Â¤½ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À½Â¤½ê¤ÎÉßÃÏ°ìÂÓ¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÃÏ°è¤Î¿å¸»¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿Î¯¤áÃÓ¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÀ¸³è¤ä¼«Á³¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¼é»³À½Â¤½ê¤Ç¤Ï¼¢²ì¸©Î©ÈüÇÊ¸ÐÇîÊª´Û¤ä¶áÎÙ¼«¼£²ñ¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Í¯¿åÃÏ¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëÃ¸¿åµû¥Ï¥ê¥è¤ä¡¢¿åÊÕ¤È¤½¤Î¼þÊÕ´Ä¶¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥È¥ó¥Ü¤ÎÊÝÁ´¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤ê¥Ó¥ª¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥è¤ÎÀ¸Â©¤ËÅ¬¤·¤¿¿å²¹¤¬20¡î°Ê²¼¤ÎÍ¯¿å´Ä¶¤ä¡¢¥È¥ó¥Ü¤ÎÀ¸ÂÖ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¼¾ÃÏ¤äÎÐÃÏ¤òÂ¤À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Ç§¤á¤é¤ì¼¢²ì¸©¤Ë¤è¤ë´õ¾¯¤ÊÀ¸¤¤â¤Î¤ÎÊÝ¸îÁý¿£¡Ê¥Ï¥ê¥è¤ÎÊÝ¸îÁý¿£¡Ë»ö¶È¤ÎÇ§Äê¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤ò¤µ¤é¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÊÝÁ´¤ËÅØ¤á¡¢´Ä¶¤È¤Î¶¦À¸¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú30by30¡Ê¥µー¥Æ¥£¡¦¥Ð¥¤¡¦¥µー¥Æ¥£¡Ë¤È¤Ï¡Û
2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÎ¦¤È³¤¤Î30¡ó°Ê¾å¤òÊÝÁ´¤¹¤ëÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÂ»¼º¤ò»ß¤á¡¢¿Í¤È¼«Á³¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñ¡¦´Ä¶ÌäÂê¤ÎÆ±»þ²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëNbS(Nature-based Solutions)¤Î¤¿¤á¤Î¡¢·òÁ´¤ÊÀ¸ÂÖ·Ï¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë´ðÈ×Åª¡¦Åý¹çÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¤È¤Ï¡Û
´Ä¶¾Ê¤¬ÎáÏÂ5Ç¯¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿¡ÖÌ±´Ö¤Î¼èÁÈÅù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÊÝÁ´¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¶è°è¡×¤ò´Ä¶Âç¿Ã¤¬Ç§Äê¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢Åö¼ÒÉÙ»Î»Ù¼Ò¤È°°²½À®¥Ûー¥à¥º¤¬¶¨Æ¯¤Ç´ÉÍý¤¹¤ëÉÙ»Î»Ù¼ÒÉßÃÏÆâ¡ÊÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¡Ë¤Î¡Ö¤¢¤µ¤Ò¡¦¤¤¤Î¤Á¤Î¿¹¡×¤¬2023Ç¯¤ËÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨¡£
