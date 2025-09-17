【東京情報大学】Space Rover Cup 2025 in 東京情報大学を開催

　東京情報大学（設置者：学校法人東京農業大学）では小惑星探査ローバ―のCanSat大会を開催します。

□Space Rover Cup in 東京情報大学概要
日　程：2025年10月25日（土），26日（日）
場　所：東京情報大学 第二グラウンド
協　賛：




　
　　株式会社コスモテック　　　　　　　IMV株式会社






　大会ルール、申込方法等の詳細は「Space Rover Cup in 東京情報大学」のページ（https://www.tuis.ac.jp/topics-top/20251025-26cansattournamentintuis/）をご参照ください。

□開催背景
　Space Rover Cup in 東京情報大学の開催により、学生に対する実践的な研究の場を提供することで、宇宙開発を盛り上げるとともに、学生達のアントレプレナーシップの養成を目的としています。

□参加資格者
　日本国内の高等学校、高等専門学校、大学、大学院の学生及び一般参加

□CanSatとは
　小型の模擬人工衛星を指し、主にパラシュートでの減速や地上での自律走行を行うことで、宇宙機の技術検証を地上で模擬するものを言います。


本件に関するお問合わせ先
東京情報大学企画調整課
TEL: 043-236-4704 / Email: kikaku@affrs.tuis.ac.jp

