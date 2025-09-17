こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
【静岡県袋井市】静岡県内産コシヒカリのふるさと納税返礼品登録が復活
◇袋井市は、静岡県内屈指のお米の産地であり、お米はメロン、お茶と並ぶ市内三大農産物の一つとなっている。これまで市内生産者のお米をふるさと納税返礼品に登録していたが、一般流通の需要が増加したため、ふるさと納税での取り扱いを中止していた。
◇この度、ＪＡ静岡経済連と連携により、同団体が運営する「パールライス袋井工場」で精米された「静岡県産コシヒカリ」を返礼品に登録する。
◇物価高の影響で人気の高いお米をふるさと納税の返礼品に改めて登録することで更なる寄付の獲得を目指すとともに「静岡県の米どころ袋井市」としての認知度向上を図る。
【概要】
返礼品事業者 ：ＪＡ静岡経済連
掲載サイト：楽天、ふるなび、ふるさとチョイス など 19サイト
寄付受付開始日時： 2025年（令和７年）９月12日（金）
返礼品の内容
①令和７年産 静岡県産コシヒカリ５kg 寄付額：15,000円
②令和７年産 静岡県産コシヒカリ10kg（５kg×２）
寄付額：28,000円
静岡県産コシヒカリは、袋井市産のコシヒカリなど県内で生産されたコシヒカリのブレンド米である。
豊かな香りとしっかりとした粘り・甘味が特徴で、様々な料理との相性がよいお米として人気を博している。