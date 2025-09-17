◇袋井市は、静岡県内屈指のお米の産地であり、お米はメロン、お茶と並ぶ市内三大農産物の一つとなっている。これまで市内生産者のお米をふるさと納税返礼品に登録していたが、一般流通の需要が増加したため、ふるさと納税での取り扱いを中止していた。

◇この度、ＪＡ静岡経済連と連携により、同団体が運営する「パールライス袋井工場」で精米された「静岡県産コシヒカリ」を返礼品に登録する。

◇物価高の影響で人気の高いお米をふるさと納税の返礼品に改めて登録することで更なる寄付の獲得を目指すとともに「静岡県の米どころ袋井市」としての認知度向上を図る。

【概要】

返礼品事業者 ：ＪＡ静岡経済連

掲載サイト：楽天、ふるなび、ふるさとチョイス など 19サイト

寄付受付開始日時： 2025年（令和７年）９月12日（金）

返礼品の内容

①令和７年産 静岡県産コシヒカリ５kg 寄付額：15,000円

②令和７年産 静岡県産コシヒカリ10kg（５kg×２）

寄付額：28,000円

静岡県産コシヒカリは、袋井市産のコシヒカリなど県内で生産されたコシヒカリのブレンド米である。

豊かな香りとしっかりとした粘り・甘味が特徴で、様々な料理との相性がよいお米として人気を博している。