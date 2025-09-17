【 SiTest 導入事例 】データドリブン分析で CVR 1.5倍改善。長年のデータ蓄積を武器に、AI を活用した次のステージへ
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役 CEO 金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）のウェブサイト解析・改善 SaaS「 SiTest（サイテスト）」は
株式会社みらいきれい（本社：東京都千代田区 代表取締役：石渡 祐児）に同ツールを提供し、2025年9月17日（水） に導入事例を公開いたしました。
https://sitest.jp/blog/casestudy/?p=32126
株式会社みらいきれい様は「 STORY 」で企業の売上拡大を支援するデジタルマーケティング企業です。
商品・サービスの魅力を物語として伝える「 記事 LP 」の制作から、「広告運用」や「改善活動」までをワンストップで提供しています。
単に商品を売るのではなく「ファン」を育てることで、お客様の新規獲得やお客様との長期的な関係価値（ LTV ）の最大化をお手伝いしています。
また、“自分だけの箸” を届ける D2C ブランド「 itten 」も展開。
自社での D2C ブランド運営を通じてリアルな知見を蓄積し、クライアント様のマーケティング支援に還元しています。
今回は、 SiTest 導入の背景や導入によってどのような改善があったのか、そして今後どのように活用していこうとお考えなのかについて、担当の山田様にお話を伺いました。
株式会社みらいきれい 山田 様
■ 複数ツール比較の決め手は、クライアントへの報告のしやすさ
－ SiTest 導入前の課題と導入の背景についてお聞かせください。
山田 様 弊社は創業当初から、記事型ランディングページ（ 記事 LP ）の制作と広告運用を事業の核としてきました。
そのため、記事 LP をどう改善していくかという観点で、ヒートマップツールは不可欠な存在でした。
導入を検討していた当時も複数のヒートマップツールが存在していましたが、その中で SiTest を選んだ理由は、私たちが求める操作画面（ UI ）のわかりやすさにありました。
分析のしやすさや、お客様への報告に使いやすい点が大きな魅力だったのです。
ヒートマップのデータだけでなく、スクロールデータとして「どのコンテンツでユーザーがどれくらい滞在し、どこで離脱したか」が定量的に分かりやすく表示されます。
さらにグラフ形式も直感的で、ウェブの専門知識がない方にも「ここが課題なのですね」と理解していただけるため、改善に向けたコミュニケーションが非常にスムーズになりました。
複数のツールを比較した結果、この “分かりやすさ” こそが SiTest 導入の決め手でした。
■ヒートマップの定量分析で CVR 1.5倍。代理店としてのサービス品質向上にも貢献
－ SiTest 導入後に改善された点を教えてください。
山田 様 SiTest の導入は、LP の成果改善にとどまらず、広告代理店としての私たちの事業価値そのものを高めることにつながっています。
ヒートマップを活用したデータに基づいた分析と改善提案は、お客様からの信頼獲得や他社との差別化における重要な要素となっています。
具体的な事例として、あるお花のサブスクサービスの記事 LP 改善があります。
当初は読了率が高いものの、コンバージョン率（ CVR ）が目標に届いていませんでした。
