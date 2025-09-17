【2026 京王のおせち】約265種展開！インターネット先行予約に続き、10月1日(水)より店頭予約がスタート

















●円奏 ●円奏









■「贈れるおせち(広域配送)」 おせちプラスαで楽しめるメニューも充実※広域配送のおせちはすべて冷凍「贈れるおせち(広域配送)」は、遠方への家族に贈れることや、年末年始の集まる日程に合わせて段ごとに解凍できたり、旅行後にゆっくり楽しむなど予定に合わせてお好みのタイミングで味わえるなどその利便性から需要は年々高まっています。とらふく刺し付きやデザートが付いたおせちなど利用シーンがさらに広がるバラエティー豊富なラインアップでそろえます。●京王百貨店オリジナル肉オードブル「幸」(4～5人前)27,000円 監修ビーフシチューやデニッシュパン、デザートにぴったりのケーキ3種も楽しめる和洋折衷の洋風オードブル●関とら本店「幸ふくおせち」(2人前)21,600円 新登場 監修＜迎春の味（広域配送）＞おせちに加えて、しゃぶしゃぶなど年末年始の食卓を華やかに彩るメニューもバラエティー豊富にラインアップ●串乃家「迎春 串揚げセット」(3～4人前)10,800円新登場「えごま豚の出汁しゃぶ」(3人前)7,128円 新登場（配送可能地域：北海道・沖縄・離島を除く。※一部配送可能地域が異なる商品があります。広域配送おせちの承りは12 月 15 日(月)まで）