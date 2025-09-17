こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【2026 京王のおせち】約265種展開！インターネット先行予約に続き、10月1日(水)より店頭予約がスタート
毎年人気の京王百貨店オリジナルおせちを価格据え置きで展開
京王百貨店では「2026 京王のおせち」の予約承りを、インターネットでの先行予約に続き、10月1日(水)より店頭でもスタートします。今年の年末年始の休暇は最大9日間。円安・物価高の影響が続き、消費者の節約志向が高まる中、遠出を控え自宅でゆっくり過ごされる方も多いと想定しており、コストパフォーマンスが良く満足感あるおせちのニーズが高まるとみています。近年は、核家族化、食生活の多様化などから求められるおせちのニーズの細分化・多様化が進み、また若い世代を中心に“おせち離れ”の傾向もみられています。
そこで「2026 京王のおせち」は、新年の特別な食卓をより華やかに彩る贅沢なおせちのほか、味・値ごろ感・ボリューム感にこだわった毎年人気の京王百貨店オリジナルおせち(11種)を価格据え置きで展開。若い世代の方にも年末年始の過ごし方やライフスタイルに合わせて気軽に楽しんでもらえるよう、肉づくしのおせちや一人前食べきりサイズでおつまみ感覚でも味わえる「おひとりさまおせち」、パンやケーキ付のオードブル重などお好みに合わせて選べるさまざまなスタイルのおせちもそろえます。
https://digitalpr.jp/table_img/2943/117964/117964_web_1.png
■近江牛＆あわびなど豪華食材を楽しめる プレミアムなおせち
●京王百貨店オリジナル 近江牛づくしと海鮮和洋三段重
(3～4人前) 32,940円 新登場
近江牛づくしの肉料理を堪能できるおせちを用意。職人技が冴える定番のおせち料理に贅沢な海鮮グルメも一緒にお楽しみいただけます。明治29年創業、近江牛一筋に歩む精肉店「大吉商店」が、部位ごとの肉質に合わせた調理法で、近江牛が持つ独特の旨みや甘み、食感、香りを最大限に際立たせました。すき焼き風に割り下で炊いたしぐれ煮や、ローストビーフ、脂の甘みと赤身の味わいが楽しめる生ハムなど、近江牛を知りつくす専門店ならではの一品です。
https://digitalpr.jp/table_img/2943/117964/117964_web_2.png
●京王百貨店オリジナル 日本味めぐり (4人前) 34,560円
新登場 監修
日本各地を旅するように味わえる特製おせちが登場。その土地ならではの特産品や名物料理など、36のおいしさを3×6の升目に配置しました。一の重は北海道～関東、二の重は近畿～沖縄の食材・郷土料理で仕上げました。メインで楽しむおせちにはもちろん、集いの席のオードブルとしてもおすすめです。
https://digitalpr.jp/table_img/2943/117964/117964_web_3.png
■価格据え置きで展開！ 味も価格もこだわり抜いた「京王百貨店オリジナルおせち」
昨年の当社のおせち購買データによると顧客の約8割の方が3万円以下のもの、そのうちの半数以上の方が2万～2万5千円の価格帯のおせちをお求めに。中でも京王百貨店オリジナルおせちは値ごろ感のある価格帯ながら三段・四段重のボリューム感が好評で毎年人気を集めています。
●京王百貨店オリジナルおせち「華」
(4人前)22,680円 監修
鳴門金時を使用した栗きんとんや黒豆(北海道産)、伊達巻のほか、帆立煮(北海道産ホタテ)などが味わえる定番人気のおせち。一部食材の変更などの工夫によって価格据え置きで三段から四段で展開。京王オリジナルおせちを毎年リピートして満喫いただけるよう、お得感・ボリューム感にこだわりぬいた一品です。
●京王百貨店オリジナルおせち「湊」
(3～4人前)22,680円 監修
ローストビーフ、海老旨煮、はまぐり袱紗焼、かに爪、合鴨スモークなど京料理の技が織りなす食べ応え抜群57品目が楽しめる一品。
■7,000円前後の価格帯から選べる「おひとりさまおせち」
コロナ禍をきっかけに登場した一人前の食べきりサイズの「おひとりさまおせち」は、料亭や名店のこだわりの味がご家庭で一人ずつ楽しめて、おもてなしを華やかにしてくれると好評。また、価格帯を一客7,000円前後から(2客セットでは12,000円前後から)用意し、おつまみ感覚で少しだけ楽しみたい、一人暮らしでもリーズナブルにおせちを楽しみたいというニーズにも応えます。召し上がる方の好みや利用するシーンに合わせてお選びいただけます。
●京王百貨店オリジナル「おひとりさまおせち」
(一客)7,560円新登場 監修
●魚三楼
「和風一人折」(一客)10,800円 監修
●マノワール
「和洋風一人折」(二客)11,880円 監修
■「贈れるおせち(広域配送)」 おせちプラスαで楽しめるメニューも充実
※広域配送のおせちはすべて冷凍
「贈れるおせち(広域配送)」は、遠方への家族に贈れることや、年末年始の集まる日程に合わせて段ごとに解凍できたり、旅行後にゆっくり楽しむなど予定に合わせてお好みのタイミングで味わえるなどその利便性から需要は年々高まっています。とらふく刺し付きやデザートが付いたおせちなど利用シーンがさらに広がるバラエティー豊富なラインアップでそろえます。
●京王百貨店オリジナル
肉オードブル「幸」(4～5人前)27,000円 監修
ビーフシチューやデニッシュパン、デザートにぴったりのケーキ3種も楽しめる
和洋折衷の洋風オードブル
●関とら本店
「幸ふくおせち」(2人前)21,600円 新登場 監修
＜迎春の味（広域配送）＞
おせちに加えて、しゃぶしゃぶなど年末年始の食卓を華やかに彩るメニューも
バラエティー豊富にラインアップ
●串乃家
「迎春 串揚げセット」(3～4人前)10,800円新登場
●円奏
「えごま豚の出汁しゃぶ」(3人前)7,128円 新登場
（配送可能地域：北海道・沖縄・離島を除く。※一部配送可能地域が異なる商品があります。広域配送おせちの承りは12 月 15 日(月)まで）
■好みに合わせて楽しめる多彩なおせちもラインアップ
「大勢で集まると人気メニューからなくなってしまう」「好きな食材を満足いくまで堪能したい」というニーズに対応する、人気食材・メニューのバリエーションに特化した肉づくしのおせちなどのほか、一口サイズで和・洋・中色々な種類を楽しめるおせちは年末年始の食卓を彩るオードブルとしてもお楽しみいただけます。
●たん熊北店
「肉オードブル重」(2～3人前)23,760円
●精肉 あづま
「肉づくしおせち一段」(2～3人前)21,600円
●京王百貨店オリジナルおせち
「煌」(2～3人前)16,200円 ※配送のみ
（一の重:和／二の重：洋／三の重：中）
〈新登場の和洋折衷おせち、人気シェフのコラボレーションおせちも注目〉
●空花×morceau(モルソー)×熱海 美虎本店
「和洋中三段重」(4人前)29,808円 新登場 監修
アワビのほか素材風味豊かな和の重、テリーヌやマリネなどの洋の重、フカヒレも楽しめる中華の重を贅沢に。一段ごとに個性が光る和洋中のコラボレーションおせち。
●速水もこみち監修おせち
「二段重」(３～４人前)32,400円 新登場 監修
速水もこみち氏こだわりのおせち。
味全体のバランスを考え、一つひとつの素材本来のおいしさを楽しんでいただけるような仕上がりに。開けた時にも喜んでもらえるよう、見た目や食材の配置もこだわり抜いた一品。
※監修マークの商品は、料理長・シェフ・ブランドなどの監修に基づき、自社・グループ会社以外の食品従事者に製造を委託しているものです。
https://digitalpr.jp/table_img/2943/117964/117964_web_4.png
