アイエスエフネット、9/24(水)・9/27(土) にシニア世代を対象としたITインフラエンジニアの採用説明会を開催します

株式会社アイエスエフネット（本社：東京都港区/代表取締役：渡邉幸義、以下アイエスエフネット）は、シニア世代のITインフラエンジニアを対象としたオンライン採用説明会を、9月24日（水）と27日（土）に開催いたします。

◆概要

本説明会は、「生涯エンジニア」として活躍し続けたい方、ご自身の経験・知識を若手エンジニア育成や組織の成長に活かしたいとお考えの方を対象に実施いたします。定年後も安定した雇用形態で働きたいとお考えの方にとって、キャリアの選択肢を広げる機会となります。

◆詳細[表: https://prtimes.jp/data/corp/42830/table/638_1_aa9a8cb790a3f4c4a36d2c8d78a662d4.jpg?v=202509171228 ]

◆アジェンダ- シニアエンジニア採用に取り組む背景- 会社概要- 募集要項・仕事内容- シニアエンジニアの活躍事例紹介- 求める人物像- 質疑応答

◆このような方におすすめ

- 短期契約などでお仕事をされていて、安定した雇用形態で働きたい方- 培った経験・知識を若手エンジニアの育成に活かしたい方- まだまだ現役でインフラエンジニアとして働きたい方- これから定年を控えているインフラエンジニアの方

◆本イベントに関するお問い合わせ先

株式会社アイエスエフネット採用担当

MAIL ：digital-saiyo@isfnet.com

◆株式会社アイエスエフネットについて

アイエスエフネットは、クラウド、サーバー、ネットワークセキュリティを中心にソリューションを提供するITインフラ企業です。約2,300名のエンジニアが在籍し、日本国内14拠点に加え、中国、韓国、シンガポールにも拠点を展開しています。「人財育成会社」を企業ブランドとし、ITインフラエンジニアの育成に力を入れています。

アイエスエフネットHP：https://www.isfnet.co.jp/isfnet/

