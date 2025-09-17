マックスマーラ クレイグ・マクディーン撮りおろしによる2025年秋冬コレクションの広告キャンペーンを公開

株式会社マックスマーラ ジャパン

マックスマーラは、エミリー・ブロンテの小説『嵐が丘』に着想を得た2025年秋冬コレクションの広告キャンペーン、「Untamed Heroin (野生を纏うヒロイン)」を発表しました。本キャンペーンは、レジリエンスと抑えきれない女性らしさを讃え、自然と深く結びつき、そのエネルギーを自身の力へと昇華する現代女性を描き出します。

撮影スタジオはイングランドの荒野を再現。構築的でありながら流れるようなシルエットとダイナミックな光の演出により、「秩序」と「混沌」が織りなすコントラストを描き出しています。

本キャンペーンが描くのは、社会の慣習にとらわれず、自らの信念を貫く女性像。自然との調和の中に力を見い出し、「嵐」を現代社会における試練や変容のメタファーとして映し出します。ファッションは彼女を守る鎧であると同時に内なる強さの表現そのものであり、外界の荒波をしなやかに受け止める力を与えます。

「Untamed Heroin（野生を纏うヒロイン）」― と題された本キャンペーンは、混沌の中でも前進を続ける、現代の女性像を物語ります。

Photography by Craig MacDean (撮影：クレイグ・マクディーン)

Featuring Angelina Kendall (モデル：アンジェリーナ・ケンダル)