人事担当者自身の「モチベーション問題」が浮き彫りに。CANTERA ACADEMY定点調査（Vol.2）で“働きがい”と“キャリアの停滞感”のジレンマが明らかに。

LUF株式会社CANTERA ACADEMYはこちら :https://luf.co.jp/cantera-academy/

LUF株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：堀尾 司）は、当社が運営する人事向け学習プラットフォーム「CANTERA ACADEMY」の会員を対象とした定点調査シリーズ『CANTERA HR Pulse Survey』の第2弾調査結果を発表いたします。

本調査は、人事トレンドに敏感で学習意欲の高いプロフェッショナル層の声を毎月収集・発信することで、人事の“今”と“未来”を読み解く「先行指標」となることを目指すものです。

本調査から、人事担当者が組織のエンゲージメント向上に尽力する一方で、自身のモチベーション維持に大きな課題を抱えている実態が浮かび上がりました。

■ 調査結果から見えた主なインサイト

今回の調査では、人事担当者の「働きがいを感じる瞬間」と「モチベーション低下の要因」の間に、密接な関係性があることが示唆されました。

- 働きがいの源泉は「組織・人への貢献実感」やりがいを感じる瞬間として、「企画した制度や研修が組織に良い影響を与えた時」「従業員から直接感謝されたり、頼りにされたりした時」といった、自身の働きかけが組織や従業員にポジティブな変化をもたらしたという「貢献実感」に関する声が多数を占めました。- モチベーション低下の要因は「貢献が評価・認識されないこと」一方で、モチベーション低下の要因としては、「施策の成果が分かりにくく、評価されにくいこと」「経営層や他部門からの人事への理解不足」「キャリアの停滞感や成長実感の欠如」といった、自身の貢献が正当に評価・認識されていない、または成長に繋がっていないという声が挙げられました。

この結果は、人事担当者が「組織への貢献」に強いやりがいを感じながらも、その貢献が評価や自身の成長実感に結びつかない時にモチベーションが低下し、キャリアの選択肢を外部に求め始める（転職への関心が高まる）という構造的なジレンマを示唆しています。

■ 9月度調査（Vol.3）のテーマについて

9月は多くの企業で人事評価や来期に向けた計画が本格化する時期です。

この結果を受け、9月度調査では「人事評価制度のリアルな課題と、キャリアを拓くフィードバック」をテーマに、さらに深掘りしてまいります。

■ アンケートへのご参加方法と回答特典

本調査は、CANTERA ACADEMY会員限定で毎月実施いたします。

下記URLより会員登録（無料）いただくことで、アンケートにご回答いただけます。

- CANTERA ACADEMYへ会員登録(https://luf.co.jp/cantera-academy)（無料）- 会員向けにご案内するアンケートにご回答ください。- 特典として、調査結果のサマリーレポートを進呈いたします。CANTERA ACADEMY無料登録！ :https://luf.co.jp/cantera-academy/■人事向けリスキリングプラットフォーム「CANTERA ACADEMY」について

「CANTERA ACADEMY」は、LUF株式会社が運営する、人事担当者のための完全無料リスキリングプラットフォームです。

１.企業の垣根を超えたコミュニティ

CANTERA ACADEMYで学び合う会員同士は、CANTERAというコミュニティに属し、企業間の垣根を越えたイベントに参加できます。

業界を超えてHRパーソンがつながることで、1社ごとにおける人事の水準を高め、より効果的な学びの実現を可能としています。

定期開催されているライブイベントやリアルイベントなどを通じ、他社人事とカジュアルに議論し合う中で、新たな気付きを得て頂けるような機会を提供しています。

２.学習の効果性の高さへのこだわり

CANTERA ACADEMYの活用で、人事についての学びをゼロから設計する必要がなく、自主学習の範囲で基礎から学ぶことができます。

また、効率よく成長いただく為に、移動時間や休憩時間などで受講できるように、5分程度の短い動画で学習できる「マイクロラーニング」をコンセプトにサービスを設計してます。

３.オンライン学習プラットフォーム「UMU」からの全面サポートにより、AIを活用した学習を実現

CANTERA ACADEMYは、世界203の国と地域で100万社以上で導入をされている、AIで企業の業績を向上させる学習プラットフォーム「UMU」から全面サポートを受け、運営をしております。

動画コンテンツ内でも、AIや最新の技術を活用した学習スタイルを実現しています。

また、インプットのみならず、受講生同士でコメントをしあい、意見交換ができる学習デザインが施されています。

結果的に最小の時間投資で、最大の学習効果をリターンとして得られ、多忙な人事組織の生産性向上に寄与しています。

LUF株式会社およびCANTERA ACADEMYでは、今後も人事の皆様のスキルアップとキャリア形成を支援する情報発信やイベント開催を続けてまいります。

ぜひ「CANTERA ACADEMY」にご登録いただき、共に学んでいきましょう！

登録はこちら！ :https://luf.co.jp/cantera-academy/

CANTERA ACADEMYでは、今後も人事の皆様のスキルアップに繋がるイベントを毎月開催予定です。

LUF株式会社は、今後も「CANTERA ACADEMY」を通じて、人事の皆様のスキルアップとキャリア形成を支援してまいります。

■会社概要

会社名： LUF（ラフ）株式会社

所在地： 〒106-0044 東京都港区東麻布1-9-15

代表者：代表取締役 堀尾 司

設立年月： 2022年7月4日

資本金： 2000万円

HP： https://luf.co.jp

LUF株式会社 担当：折原

TEL：03-6824-7996

お問い合わせ：https://luf.co.jp/contact