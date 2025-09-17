CONPROSYS(R) nanoシリーズ EtherCATカプラユニット「CPSN-EOB471EC-41」「CPSN-EOB471EC-81」新発売

株式会社コンテック

株式会社コンテック(本社：大阪市西淀川区、代表取締役社長：西山 和良)は、CONPROSYS(R) nanoシリーズのEtherCATカプラユニットを開発、「CPSN-EOB471EC-41、CPSN-EOB471EC-81 (以下、新製品)」として本日より受注を開始いたしました。

CPSN-EOB471EC-41CPSN-EOB471EC-81

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/29688/table/59_1_766e57a596e7575abc89ff2f13a35d49.jpg?v=202509171228 ]

新製品は、CONPROSYS(R) nanoシリーズのI/Oモジュールを4枚もしくは8枚搭載し、EtherCATサブデバイスとしてリモートI/Oシステムを構築可能なカプラユニットです。

【主な特長】

■最小通信周期時間125μsec

デジタル入力32点、デジタル出力32点、最小通信周期125μsec時間で動作可能です。

※CPSN-EOB471EC-81にCPSN-DI-08L×4スロット、CPSN-DO-08L×4スロット搭載時(PDOサイズ:8Byte)

■豊富なCONPROSYS(R) nanoシリーズのI/Oモジュールを使用可能

CONPROSYS(R) nanoシリーズの多彩なI/Oモジュールの中から必要な機能に合わせて自由にI/Oモジュールを増設することができます

■-20～60℃周囲温度に対応

-20～60℃の広温度範囲に対応しており、さまざまな環境で使用可能です。

対応I/Oモジュール

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/29688/table/59_2_7142996acd6264def101c7c07581907b.jpg?v=202509171228 ]

株式会社コンテック (CONTEC CO., LTD.)

社名 ： 株式会社コンテック

所在地 ： 大阪市西淀川区姫里3-9-31

代表者名 ： 代表取締役社長 西山 和良

社員数 ： 516名(グループ計)

資本金 ： 4億5,000万円

URL ： https://www.contec.com/



1975年4月設立。産業用機器の総合メーカとしてコントローラ本体や周辺機器、ネットワーク機器までを手掛け、開発・製造・販売からサポートまで幅広いサービスを提供しています。パーソナルコンピュータの黎明期から産業分野でのPC技術の活用に着目し、産業用コンピュータや計測制御用インターフェイスボード、ネットワーク機器など、最先端の製品を次々と開発。この分野の世界的パイオニア企業として貢献してまいりました。培ったコア技術を活かし、環境・エネルギ、医療、鉄道・交通機関、デジタルサイネージ、IoTソリューションなどの新分野にも進出。独創的な技術と製品で人々の暮らしをいっそう豊かなものにしていきます。

