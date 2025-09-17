４時間で“即・実務に使えるAI活用”を習得！「生成AI×仕事術」を基礎から学ぶ実践型リスキリング研修を開催

株式会社関西経営管理協会

日本経営開発協会・関西経営管理協会は、

2025年10月7日と、11月18日に、企業の生産性向上と人材育成を支援するため、

４時間で「生成AIを即・実務に活用できる力」を身につける研修

『生成AI×仕事術 実践研修』 を開催いたします。

https://kmcanet.com/2025_odani_ai/

AIを「使える人」と「使えない人」で成果が大きく変わる時代

いまや生成AIは、単なる新しいITツールではなく、

企業の競争力を左右する“仕事のインフラ”となりつつあります。

営業資料や提案書の作成をはじめ、マーケティング施策の企画立案、社内業務の効率化まで、

活用の幅は急速に広がっています。

一方で、こうしたAIのポテンシャルを十分に引き出せている企業はまだ一部に限られます。

多くの企業が、

「AIを導入したが、社内にどう展開していけばよいのか分からない」

「生成AIを自在に扱える人材を育てたいが、どこから教育すべきか迷っている」

といった課題を抱えています。

AIを“使える人”と“使えない人”の間には、日々の業務スピードや成果において大きな差が生まれます。これは個人のパフォーマンスだけでなく、組織全体の競争力や事業スピードにも直結する問題です。

そこで本研修では、最新のAI知識とプロンプト技術を、基礎から体系的に学びつつ、

実際の業務に即した演習を通じて「明日から使えるスキル」として身につけていただきます。

受講者はAIを単なる便利な道具として捉えるのではなく、

“協働できるパートナー”として活用できるようになり、

受講直後から具体的な業務改善に着手することが可能となります。

研修のポイント

●４時間で基礎から実践まで学習

生成AIの特徴理解から、効果的なプロンプトエンジニアリング、AIエージェントとの協働までを網羅。

●実務直結の内容

営業資料や提案書作成の効率化、業務プロセスの分解・最適化を具体的に指導。

●受講後すぐに使えるスキル

明日からAIを業務に組み込むためのアクションプランを作成。

●会社での個別開催も可能

貴社だけの個別開催をご希望の場合は、社内研修(オリジナルプログラム)での実施も可能です。

この研修で得られる効果

●業務効率の大幅アップと生産性向上

●営業資料や企画書を短時間で作成可能

●新規事業・サービス開発の推進力を獲得

■講師： 尾谷昌彦氏 (DX推進プロデューサー)

法人の業務全般のDX推進のコンサルティングを行う。クラウドツールとAIをフルに活

用することが、これからの最大の「DX推進」につながることを実践で証明し、その普及

に尽力している。中小企業が全社員で今すぐできる導入の仕方、上手な活用法を具体的に指導。

【開催概要】

日程：2025年10月7日(火)・11月18日(火) ※同内容

時間：13:00～17:00（オンライン参加可・会場参加推奨）

会場：中央電気倶楽部 貸会議室317号室 住所：大阪府大阪市北区堂島浜2-1-25

講師：尾谷昌彦氏（DX推進プロデューサー）

定員：20名

持ち物：ノートPCとスマートフォン両方お持ちください

参加日：１名につき 44,000円（税込）

主催：日本経営開発協会・関西経営管理協会

TEL：06-6312-0691

※貴社だけの個別開催をご希望の場合は、

社内研修(オリジナルプログラム)での実施も可能です。協会宛にお問合せ下さい。

参加申込・お問い合わせ

公式サイトまたはお電話にて受付中です。

https://kmcanet.com/2025_odani_ai/

お問い合わせ：onishi@kmcanet.com ／ TEL 06-6312-0691（代）

尾谷 昌彦 氏 (DX推進プロデューサー)

「日本経営開発協会／関西経営管理協会」について

当会は創業70年の歴史を持ち、日本のマネジメント業界をリードしてきました。

産業界の要望に応え、時代に則した企業経営の啓蒙に尽力し、国内産業の成長に貢献してきました。定例の「全国経営者大会」は、500人規模の経営者セミナーとして毎年2回開催され、

今回で142回目を迎えます。さらに、経営者や管理者向けのセミナー、社長塾、経営研究会、

多彩なマネジメント講座、社員研修などを提供し、企業経営と人材育成をサポートしています。

様々な課題や悩みに対処するため、熟練したコンサルタントや専門家、講師陣が

具体的な解決策とサポートを提供しています。

日本経営開発協会／関西経営管理協会（JMDA／KMCA）

大阪：〒530-0027 大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル3F

東京：〒104-0033 東京都中央区新川1-3-21 BIZ SMART茅場町 215号室

代表者：鳥越 孝

設立：1953年

事業内容：経営者のためのセミナー「全国経営者大会」をはじめ、講師派遣事業、

公開研修・社員研修・企業内研修事業、各種セミナー事業、

工場見学会／優良企業見学会、経営診断・コンサルティング事業、

異業種交流会・経友会を行っています。

協会URL: https://kmcanet.com/