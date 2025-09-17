坂 真太郎、野村万作、野村 萬斎ほか出演　須磨（兵庫県神戸市）に因んだ演目を集め『第52回 能と狂言の鑑賞会』10月4日 (土)上演

ロングランプランニング株式会社

『第52回 能と狂言の鑑賞会 -須磨夢幻vol.2-』が2025年10月4日 (土)に国立能楽堂（東京都 渋谷区 千駄ヶ谷 4-18-1）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

カンフェティにてチケット発売中 :http://confetti-web.com/@/shinsokai_2025

能楽師シテ方観世流 坂 真太郎 後援会 眞双会

公式HP) https://www.shinnohsho.net/



第52回を迎える眞双会主催「能と狂言の鑑賞会」。

今回は須磨夢幻vol.2と題して須磨（兵庫県神戸市）に因んだ作品をご覧いただきます。

能『玄象』は、村上天皇をシテ（主役）とするスケールの大きな作品で、坂 真太郎はこの度初めて挑戦いたします。また本作品で重要な役どころ「ツレ・藤原師長役」を、観世会を中心にご活躍の武田文志師をゲストに迎え、お勤め頂きます。

また、人間国宝・野村万作師には、御令息・萬斎師と親子共演の両シテで、須磨の浦で討死した「平忠度」にちなんだ狂言『薩摩守』を演じていただきます。

更に仕舞も『敦盛』『松風』『須磨源氏』と、狂言・仕舞に至るまで「須磨」に因んだ演目を揃えました。なお冒頭には、当会ではおなじみの、林望先生に「須磨の浦に去来するもの」と題して、わかりやすく楽しいお話をいただきます。

お話 「須磨の浦に去来するもの」 林 望

仕舞 敦盛（あつもり） 坂 賀子

松風（まつかぜ） 観世 喜之

須磨源氏（すまげんじ） 観世 喜正

狂言 薩摩守（さつまのかみ） 野村 万作 野村 萬斎 深田 博治

能 玄象（げんじょう） 坂 真太郎 武田 文志 佐久間二郎 坂 曈子

福王 和幸 高野 和憲

杉 信太朗 飯田 清一 亀井 広忠 林 雄一郎

地頭 観世 喜正

主後見 奥川 恒治

公演概要

『第52回 能と狂言の鑑賞会 -須磨夢幻vol.2-』

公演期間：2025年10月4日 (土) 正午開場／13：00開演 ※上演時間：約３時間

会場：国立能楽堂（東京都 渋谷区 千駄ヶ谷 4-18-1）

■チケット料金（全席指定・税込）

正面席：8,500円

脇・中正面席：6,000円

学生GB席：2,500円

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典

https://service.confetti-web.com