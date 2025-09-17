坂 真太郎、野村万作、野村 萬斎ほか出演　須磨（兵庫県神戸市）に因んだ演目を集め『第52回 能と狂言の鑑賞会』10月4日 (土)上演

ロングランプランニング株式会社




『第52回 能と狂言の鑑賞会 -須磨夢幻vol.2-』が2025年10月4日 (土)に国立能楽堂（東京都 渋谷区 千駄ヶ谷 4-18-1）にて上演されます。


チケットはカンフェティにて発売中です。




カンフェティにてチケット発売中 :
http://confetti-web.com/@/shinsokai_2025


能楽師シテ方観世流 坂 真太郎 後援会　眞双会


公式HP) https://www.shinnohsho.net/



第52回を迎える眞双会主催「能と狂言の鑑賞会」。
今回は須磨夢幻vol.2と題して須磨（兵庫県神戸市）に因んだ作品をご覧いただきます。



能『玄象』は、村上天皇をシテ（主役）とするスケールの大きな作品で、坂 真太郎はこの度初めて挑戦いたします。また本作品で重要な役どころ「ツレ・藤原師長役」を、観世会を中心にご活躍の武田文志師をゲストに迎え、お勤め頂きます。


また、人間国宝・野村万作師には、御令息・萬斎師と親子共演の両シテで、須磨の浦で討死した「平忠度」にちなんだ狂言『薩摩守』を演じていただきます。


更に仕舞も『敦盛』『松風』『須磨源氏』と、狂言・仕舞に至るまで「須磨」に因んだ演目を揃えました。なお冒頭には、当会ではおなじみの、林望先生に「須磨の浦に去来するもの」と題して、わかりやすく楽しいお話をいただきます。



お話　「須磨の浦に去来するもの」　林 望


仕舞　敦盛（あつもり）　坂 賀子　


　　　松風（まつかぜ）　観世 喜之


　　　須磨源氏（すまげんじ）　観世 喜正　


狂言　薩摩守（さつまのかみ）　野村 万作　野村 萬斎　深田 博治


能　　玄象（げんじょう）　坂 真太郎　武田 文志　佐久間二郎　坂 曈子


　　　福王 和幸　高野 和憲　


　　　杉 信太朗　飯田 清一　亀井 広忠　林 雄一郎


　　　　地頭　観世 喜正


　　　　主後見　奥川 恒治




公演概要

『第52回 能と狂言の鑑賞会 -須磨夢幻vol.2-』


公演期間：2025年10月4日 (土)　正午開場／13：00開演　※上演時間：約３時間


会場：国立能楽堂（東京都 渋谷区 千駄ヶ谷 4-18-1）



■チケット料金（全席指定・税込）


正面席：8,500円


脇・中正面席：6,000円


学生GB席：2,500円




チケットサイト「カンフェティ」
チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典
https://service.confetti-web.com