【茨城県五霞町】２地区に建設中の子育て支援住宅（３LDK賃貸マンション）２次募集受付中！11月2日まで
五霞町では、現在、子育て世帯の転入促進を図るため、五霞町初となる子育てにやさしい室内外の仕様・広さ・設備を備えた子育て支援住宅（地域優良賃貸住宅）の整備が、町内２箇所で進行中です。令和８年３月の供用開始に向けて、入居者を募集しています。
五霞町公式ホームページ「子育て支援住宅」 :
https://www.town.goka.lg.jp/kurashi-machi-shigoto/kurashi/kurashi-news/page005872.html
募集期間
１１月２日（日）まで（入居申込み書類必着）
応募者が多数の場合には、入居者の選考を予定しています。
募集戸数
ひだまりレジデンスI 募集戸数２４世帯
所在地：五霞町原宿台四丁目１２-２
物件概要：全室３LDK（70.85平方メートル ）３階建て ＲＣ造
家賃70,000円～72,000円 共益費4,000円 駐車場3,300円/台（１世帯２台まで）
ひだまりレジデンスII 募集戸数６世帯
所在地：五霞町川妻２１７１-４１
物件概要：全室３LDK（70.85平方メートル ）２階建て ＲＣ造
家賃71,000円～73,000円 共益費3,000円 駐車場3,300円/台（１世帯２台まで）
入居開始日
令和８年３月上旬（予定）
子育て世帯に優しいポイント子育てが少しでもラクに、楽しくなるように。毎日の小さな大変さを減らして、子育てにゆとりを。
１.対面キッチン
料理をしながらリビングや浴室の様子に目が届く安心設計。家事をしながらでも子どもの安全を見守ることができ、忙しい子育て世代に安心とゆとりをもたらします。
２.リビングエアコン設置済み
各戸に1台エアコンを設置。入居したその日から快適な暮らしがスタートし、小さなお子さまやご家族も安心して過ごせます。
３.広めの浴室
ゆとりある設計で、親子で一緒に入ってものびのび快適。
家族のコミュニケーションが深まる、心地よいバスタイムをお楽しみいただけます。
４.たっぷりの収納スペース
子どもの成長とともに増えていく洋服やおもちゃ、学校用品もすっきり収納。広い収納スペースがあるから、家の中が片付き、家族の暮らしにゆとりが生まれます。子どもの作品やアルバムなど、大切な思い出もしっかり保管できます。
５.玄関横のエントランスフック
一時的に荷物を掛けられる便利なフックを玄関横に設置。
子どもを抱っこしながら鍵の開け閉めをすることが多い方必見！
小さなフック１つで、外出や帰宅の動作がスムーズになります。
６.モニター付きインターフォン設置
来訪者を映像で確認してから応対できる安心の仕様。
エントランスのオートロックや防犯カメラとあわせて、子どもの留守番時にも心強いセキュリティ環境を整えています。
７.エレベーター付き（ひだまりレジデンスIのみ）
荷物が多い日も、赤ちゃんが眠っているときも、ベビーカーごとラクに移動が可能です。階段での転倒の心配がなく、安心して住まいを行き来できます。
８.専用庭付き（１階住戸のみ）
リビングから子どもの遊びを見守れる安心の空間です。プランターを用いた家庭菜園での食育や季節ごとの水遊びなど、家族の成長に寄り添う多彩な楽しみ方が広がります。
９.無料インターネット完備
入居した日からすぐに利用でき、通信料は不要。動画配信サービスの視聴や子どものタブレット学習など、家族みんなが快適に使えるインターネット環境を整えています。
※写真は完成イメージのため、実物とは多少異なります。
五霞町の充実した子育て支援
五霞町では、安心して子どもを産み育てることができ、子どもたちが健やかに成長していけるよう、妊娠中から18歳（高校3年生相当）に至るまで、各種の手厚い支援をおこなっています。
▼ここから上記チラシをPDFにてご覧いただけます。
https://prtimes.jp/a/?f=d127418-118-90e6e7ece404c8264e002679ae27f940.pdf
五霞町公式ホームページ「子育て支援住宅」 :
https://www.town.goka.lg.jp/kurashi-machi-shigoto/kurashi/kurashi-news/page005872.html