TVアニメ『ブルーロック』のAni-Scent お香(インセンススティック)の受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『ブルーロック』の商品の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『ブルーロック』の商品の受注を9月11日（木）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/974?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/974?utm_source=press)
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼Ani-Scent お香(インセンススティック)
▽潔 世一
緑茶のようなあたたかみのあるフレッシュさと、柚子の清涼感ある鋭さを感じる香りで、普段は温厚ですが試合中はエゴイストな一面を持つ「潔 世一」を表現しました。
＜香りのイメージ＞
緑茶、柚子
▽糸師 凛
幼少期の「糸師 凛」が食べていたアイスをイメージしたラムネのような涼やかで甘い香りと、現在の「糸師 凛」のクールな雰囲気をシャープなティーツリーの香りで表現しました。
＜香りのイメージ＞
ティーツリー、ライチ
▽凪 誠士郎
「凪 誠士郎」の好きなレモンティーを感じるベルガモットの爽やかさと、ラベンダーの風に漂うようなふんわりとした甘みでマイペースな性格を表現しました。
＜香りのイメージ＞
ベルガモット、ラベンダー
簡易お香立てが付属しておりますので、ご購入後すぐに香りを楽しめます。
ゆったりと過ごしたいひとときや、お部屋の空気の切り替えや気分のリフレッシュに、様々なタイミングで香りをお楽しみください。
※「Ani-Scent」は、「キャラクターと共に過ごす」新しいライフスタイルを「香り」で表現するAMNIBUSのオリジナルシリーズです。
▽仕様
価格 ：各 \2,750(税込)
種類 ：全3種（潔 世一、糸師 凛、凪 誠士郎）
サイズ ：お香の長さ：（約）14cm
燃焼時間 ：（約）25分
内容量 ：40本
素材 ：【インセンス】 タブ粉、白檀、香料等 【簡易お香立て】 石灰
▼Ani-Scentについて
「キャラクターと共に過ごす」新しいライフスタイルの提案。
Ani-Scent(アニセント)は、香りが持つ文化としての素晴らしさを活用し、
キャラクターというフィルターを通すことでその世界観を表現しています。
キャラクターを表現する香りを作るためのすべての成分は、
私たちと香りの専門家によって、こだわり、選び抜いたものとなります。
キャラクターの魅力を余すところなく表現し、リラックスされた空間を演出することで、日々の生活の中の感情を、キャラクターと一緒に頭の中に思い出として記憶されるような、「共に過ごす」ための製品の提供を目指しています。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/974?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/974?utm_source=press)
https://x.com/AMNIBUS(https://x.com/AMNIBUS)
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：support@amnibus.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元 株式会社 arma bianca
Web https://armabianca.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会