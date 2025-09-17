TVアニメ『ブルーロック』のAni-Scent お香(インセンススティック)の受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『ブルーロック』の商品の受注を9月11日（木）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/974?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/974?utm_source=press)

▼Ani-Scent お香(インセンススティック)

▽潔 世一

緑茶のようなあたたかみのあるフレッシュさと、柚子の清涼感ある鋭さを感じる香りで、普段は温厚ですが試合中はエゴイストな一面を持つ「潔 世一」を表現しました。



＜香りのイメージ＞

緑茶、柚子

▽糸師 凛

幼少期の「糸師 凛」が食べていたアイスをイメージしたラムネのような涼やかで甘い香りと、現在の「糸師 凛」のクールな雰囲気をシャープなティーツリーの香りで表現しました。



＜香りのイメージ＞

ティーツリー、ライチ

▽凪 誠士郎

「凪 誠士郎」の好きなレモンティーを感じるベルガモットの爽やかさと、ラベンダーの風に漂うようなふんわりとした甘みでマイペースな性格を表現しました。

＜香りのイメージ＞

ベルガモット、ラベンダー

簡易お香立てが付属しておりますので、ご購入後すぐに香りを楽しめます。



ゆったりと過ごしたいひとときや、お部屋の空気の切り替えや気分のリフレッシュに、様々なタイミングで香りをお楽しみください。



※「Ani-Scent」は、「キャラクターと共に過ごす」新しいライフスタイルを「香り」で表現するAMNIBUSのオリジナルシリーズです。

▽仕様

価格 ：各 \2,750(税込)

種類 ：全3種（潔 世一、糸師 凛、凪 誠士郎）

サイズ ：お香の長さ：（約）14cm

燃焼時間 ：（約）25分

内容量 ：40本

素材 ：【インセンス】 タブ粉、白檀、香料等 【簡易お香立て】 石灰

▼Ani-Scentについて

「キャラクターと共に過ごす」新しいライフスタイルの提案。

Ani-Scent(アニセント)は、香りが持つ文化としての素晴らしさを活用し、

キャラクターというフィルターを通すことでその世界観を表現しています。

キャラクターを表現する香りを作るためのすべての成分は、

私たちと香りの専門家によって、こだわり、選び抜いたものとなります。

キャラクターの魅力を余すところなく表現し、リラックスされた空間を演出することで、日々の生活の中の感情を、キャラクターと一緒に頭の中に思い出として記憶されるような、「共に過ごす」ための製品の提供を目指しています。

https://x.com/AMNIBUS(https://x.com/AMNIBUS)

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会