LINE公式アカウントを使っているけれど効果が見えない？　5つの改善術（9/24 無料オンラインセミナー）

一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は2025年9月24日（水）、LINEを使ったマーケティングを初心者向けに解説するオンラインセミナーの第5回を開催します。大好評のセミナーも今回が最終回。今からでも間に合いますので、ぜひご参加ください。







一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）共催：エボラニ株式会社ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な能力や知識を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会は、スキルアップの機会として各種セミナーを企画・開催しています。