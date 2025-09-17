こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
3ヶ月以上の長期出店が決定！冷凍宅配食「ナッシュ」が大丸梅田店に初登場
～2025年9月17日(水)から2026年1月6日(火)まで開催～
「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションに掲げ、手軽に美味しく栄養管理ができる冷凍宅配食サービス「nosh（ナッシュ）」を提供するナッシュ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：田中 智也）は、2025年9月17日(水)から2026年1月6日(火)まで、株式会社 大丸松坂屋百貨店（本社：東京都江東区、代表取締役：宗森 耕二）が運営する大丸梅田店にてポップアップショップをオープンいたします。
大丸梅田店は、JR大阪駅直結という抜群のアクセスと、若年層からファミリー層まで幅広い層が楽しめる多彩な品揃えが魅力です。特に、ビジネスパーソンをはじめとするお客様が多く、ナッシュのサービスとの親和性が高いことから、このたび長期期間での出店を決定しました。
昨今では、共働き世帯の増加などに伴い、忙しくても健康的な食事を摂りたい、手軽に食事を楽しみたいというニーズは年々高まっています。ナッシュは、レンジで温めるだけで主菜と副菜が揃う冷凍宅配食を提供しており、「仕事帰りに購入できる」といった利便性が、同店を利用するお客様のライフスタイルと非常に相性が良いと考えています。
当社は2018年のサービス開始以降、オンラインを主軸に糖質30g以下・塩分2.5g以下の健康に配慮した豊富なメニューをお届けしてまいりました。昨今の健康志向や時短ニーズの高まりを背景に、2025年6月には累計販売食数1億3,000万食を突破しています。
今後はオフライン販売も積極的に実施し、オンラインと二軸で展開することで販路拡大を図り、より多くの方にナッシュをご利用いただくことで「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来」の実現を目指してまいります。
◼️開催概要
期間：2025年9月17日(水)～2026年1月6日(火) 10時～20時
場所：大丸梅田店 B1F 東エリア
＜提供商品＞
・オニオングリルハンバーグ （719円）
ふっくらジューシーなハンバーグは、玉ねぎの旨みが詰まったソースとベストマッチ。添え野菜のカリフラワーもソースに絡めて食べていただくのがおすすめです。
・チリハンバーグステーキ（719円）
ナッシュで大人気のメニュー。肉汁をギュッと閉じ込めたジューシーなハンバーグは、噛むほどに肉の旨味が広がり絶品です。辛さ控えめのチリソースが、さらにおいしさを引き立てています。
・回鍋肉（719円）
厚めで食べ応え抜群の豚肉と、甘みのあるキャベツをたっぷりと詰め込みました。トウチと豆板醤の濃厚なコクがクセになる一品です。
・クリームコロッケグラダン（719円）
クリームコロッケのおいしさはそのままに、濃厚なチーズと爽やかな酸味のトマトソースが、より絡むようにリニューアルしました。クリームコロッケと一緒にすくって食べていただくのがおすすめです。
・たらフライの特製タルタルソース（719円）
すけそうだらのフライに、粒マスタードを効かせた甘酢っぱいタルタルソースをかけました。アクセントのブラックペッパーが味に深みを持たせます。特製のタルタルソースをたっぷりと絡めて、豪快に食べていただきたい逸品です。
・ゆず香る！さっぱりおろしポン酢カツ（719円）
過去販売し人気だった「さっぱりおろしポン酢カツ」のおいしさはそのままに、ゆずを増量することで、さらに香り豊かに仕上げたリニューアルメニューです。和風だしとマイルドな酸味のぽん酢を合わせ、さっぱりとカツをお召し上がりください。
・チキンのトマトチーズがけ（719円）
主菜はごろっとした鶏むね肉にチーズとトマトの具材感を残したソースをトッピングし、ボリューム感・満足感のあるプレートに仕上げています。
・たっぷり野菜と鯵の甘酢あん（719円）
低温でふっくら揚げた鯵や、とろみのある優しい味わいの甘酢あんなどシェフのこだわりが詰まった逸品です。 お魚のほかに、柔らかい里芋・茄子・人参などのお野菜をふんだんに使用しております。 レンジ加熱した際にお酢の香りが強くなりすぎないように、甘みと酸味を絶妙なバランスで仕上げております。
・うなぎのひつまぶし（969円）
昨年ご好評いただいた味わいを、皆様の声をもとにさらに進化させました。ふっくら焼き上げたうなぎに、シェフ特製の山椒香る甘だれが絡み、待ち望んでいたあの味わいがよみがえります。
・海老満喫！チリディッシュ（969円）
海老をふんだんに使用したプレートを実現したい、そんな想いで開発した、特製の海老チリプレートです。過去商品「2種麹のエビチリ」では、「おいしい！もっとたくさん食べたい！！」というお声をいただいておりました。今回はおいしさはそのままに、海老を1.5倍以上贅沢に使用して食べ応えをUP。チリソースは甘酒や塩麹を使用することで、辛味と酸味をまろやかに仕上げました。
◼️オフライン販売の展開について
2018年のサービス開始以降、オンラインを主軸に健康に配慮した食事を届けてまいりましたが、個食ニーズにも対応すべく、オフライン販売にも注力しています。2025年3月には「あべのハルカス近鉄本店」にてポップアップショップを出店し、幅広い層のお客様にご来店いただきました。また、2025年4月には上新電機と取次契約を結び、一部店舗を除き、上新電機の店舗でナッシュのサービスをご契約いただけるようになりました。
◼️ナッシュ株式会社について
「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」というミッションのもと、当社では、手軽に栄養管理ができる冷凍弁当の商品企画・製造・販売を一貫して行っています。
”国民食”として長期でご利用いただけるサービスを目指し、お客様の声をもとに商品の内容量や味を順次改善。また、飽きることなくお召し上がりいただけるよう、商品ラインアップの拡充にも取り組んでいます。
社名：ナッシュ株式会社
所在地：大阪府大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング16F
代表者：代表取締役 田中 智也
設立：2016年6月
事業内容：nosh（ナッシュ）の製造・販売
会社URL：https://nosh.jp/
