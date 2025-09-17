【YUGEN Gallery FUKUOKA】九州出身人気アーティストによるグループ展「Daily Fables」開催が決定！

株式会社ジーン

YUGEN Gallery FUKUOKA（福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F）では、2025年10月25日（土）より、企画・キュレーションに野間博尊を迎え、人気アーティストによるグループ展「Daily Fables」を開催いたします。

参加作家はあごぱん、ヨシサコツバサ、カメ子カメ男、弓指貴弘の４名です。

「Fables」は、現実と虚構、ありふれた日常と物語の世界が入り混じる境界を描いた展示です。歴史的な昔話や伝承から現代のサブカルチャーまで、さまざまな擬人化表現を用い、非人間的な存在が日常に溶け込む様子を描きます。

アーティストたちが描くキャラクターの姿には、「自分らしさ」や「居場所」といったテーマが織り込まれ、私たちの何気ない毎日の中に潜む物語や感情に語りかけてきます。

人気アーティスト4名による本展。繊細さと遊び心が共存する、緻密に構築されたビジュアルの世界が展開されます。それぞれが築いてきた唯一無二の世界観を、ぜひ会場でご体感ください。

開催概要

■タイトル：Daily Fables

■期間 ：2025年10月25日（土）～11月13日（月）

■在廊日 ：未定

■開館時間：11:00～19:00

※最終日のみ17:00終了

■定休日 ：火曜日

■場所 ：YUGEN Gallery FUKUOKA

■住所 ：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F

■入場料 ：無料

※作家の在廊スケジュールの詳細は決まり次第更新いたします。最新の情報はギャラリーのInstgram(https://www.instagram.com/yugengallery.jp/)をご覧ください。

過去作品紹介

展覧会開催と同時にYUGEN Gallery公式オンラインストアにて、作品の閲覧・ご購入が可能となります。

■ 作品販売サイト（YUGEN Gallery）

あごぱん ：https://yugen-gallery.com/collections/agopan

ヨシサコツバサ：https://yugen-gallery.com/collections/tsubasa-yoshisako

カメ子カメ男 ：https://yugen-gallery.com/collections/kameko-kameo

弓指貴弘 ：https://yugen-gallery.com/collections/takahiro-yumisashi

アーティスト・プロフィールあごぱん／Agopan

1979年鹿児島県生まれ。パンダ絵師あごぱん。

2002年鹿児島大学教育学部学校教育教員養成課程社会科卒

パンダのキャラクターをメインに描くパンダ絵師。

描きたいものは、実はどこか愚かで憎めない、欲深い人間だったりする。

しかし人間で描いてしまうとなんだかすごく生々しい。

そこで、何をやらせても怒られなさそうな「免罪符のような動物」はなんだろうと考え、

白黒で究極の「かわいい」を武器にした「パンダ」をモチーフにしようと思いつく。

様々なパンダとそれを取り巻く出来事を、豊かな色彩と独特の構図で大胆に絵画で表現し、

近年は「人を強烈に惹きつけ、観るものを不思議と笑顔にしてしまう」パンダを「福」と「強運」を手にしたキャラクターとしてコミカルに描き、神仏と組み合わせる事で新しい吉祥画として提案すると共に、目には見えず、非常に曖昧な概念であるが、人間の欲や業と切り離すことのできない「運」を捉える事をテーマとしている。

主なアートワークに六本木アマンド70周年記念「あごぱんカフェ」(2016)

アートディレクション、角川文庫 筒井康隆「農協月へ行く」装丁イラスト(2017)

鹿児島市電姉妹都市号のラッピングイラスト(2021)

鹿児島空港搭乗ゲート内カフェ内装ラッピングイラスト(2025)など

Instagram：https://www.instagram.com/agopanda/

HP：https://www.agopan.net/

【個展】

2023年 鹿児島・山形屋画廊 個展「おめでたい夏」

2024年 東京・銀座蔦屋書店 個展「吉祥パンダ招福図」

2025年 東京・銀座蔦屋書店 個展「天啓パンダ祝福図」

2025年 鹿児島・山形屋画廊 個展「神々の夕涼み」

【グループ展】

2021年 北京・天/真/有/邪 Goude Art X Contemporary Tokyo

2021年 広州・広州アートフェア Guangzhou Contemporary art fair

2022年 釜山・ART BUSAN 出展：Contemporary Tokyo

2022年 台湾・ART TAIPEI 出展：Contemporary Tokyo

2023年 北京・北京当代 BEIJING CONTEMPORARY 2023 出展：Contemporary Tokyo

2023年 インドネシア・Art Jakarta 出展：Contemporary Tokyo

ヨシサコツバサ／Tsubasa Yoshisako

1992年生まれ、鹿児島在住。鹿児島大学教育学部美術専修卒業。

2016年頃から本格的にイラスト制作および活動を開始、2021年よりフリーランスに。

現在、作品の展示会やイベント出展を中心に活動中。

なんでもない日常の中に潜む喜びや悲しさ、うれしさなどを表現した「日常とポップ」というテーマを掲げ、アナログ・デジタル問わず日々制作している。

その他、イベントのビジュアルやグッズイラスト、鹿児島県内の看板イラスト制作なども手掛ける。

【個展】

2024年 鹿児島・mado 自主制作イラスト画集発売記念個展「灰の降る街、ポップと日常」

2025年 鹿児島・zenzai マージナルギャラリー 個展「なんでもない日常、めくるめくポップ」

【グループ展】

2024年 鹿児島・鹿児島空港エアポートギャラリー 4人展「きそうの絵画たち-鹿児島にひそむ4人の空想世界-」

X(Twitter) ：https://x.com/283__________

instagram ：https://www.instagram.com/283__________/

HP ：https://283ytsubasa.wixsite.com/---283---

カメ子カメ男／Kameko Kameo

1979年鹿児島県生まれ。宮崎県在住。 マンガ、アニメ、サブカルチャー文化に影響をうける。



【経歴】

2020年 IndependentTokyo2020

2021年 VISIONS幻影展／銀座Galley Art point

IndependentTokyo2021 （特別賞、審査員特別賞）

FEEL LIKE FREE展／ORIGINAL SHIT GALLERY

100人10

2022年 BLACK＆WHITE展／TRiCERA Museum

THE BIGINNING 2022

ART NAGOYA2022

CHARITY ART EXHIBITION vol.02

Art Fair Asia 福岡2022

Art Taipei 2022

2023年 A4 WALL／MATSYA GINZA

GALLERY AFTERNOON グループ展

江川達也 エロカワ美少女展

アート釜山／GALLERY AFTERNOON

個展「カメ子カメ男展」／A4 Gallery

2024年 100人10 2023.2024

NEO KAWAII vol.2／LWAat

The 27／27gyllery

JAPAN COMPETITION2024／A2A

NEO KAWAii vol.2／LWart

2025年 Mango Art Festival 2025／A4 Gallery

Solo Exhibition ENCOUNT／LWart

"I Paint, therefor I am"／A4 Gallery

ONE ART Taipei 2025藝術台北／LWart

instagram：https://www.instagram.com/goonie_busters/

弓指貴弘／Takahiro Yumisashi

福岡県北九州市生まれ

2016年 九州産業大学 芸術学科 油彩コース 卒業

2018年 同大学 芸術研究科 修士課程 修了2018年よりアーティストとして活動を開始。

以降、国内外の個展やグループ展、アートフェアに積極的に参加し、独自の表現を追求している。

SNSを通じた関係構築や、アイコン化した人間関係といった複雑化する現代社会をキャラクターに置き換え、《toon demonシリーズ》や《mirror of the soulシリーズ》として発表している。

弓指の作品では、対人関係や環境により異なる人格を演じ分けることへの矛盾や、それらから生じる”本来の自分らしさ”との葛藤を表現している。

【賞歴】

2017~2020年 第37,38,39,42,45,46回 MCAGP 入選

2018~2019年 第4,5回 工芸とアートの金沢オークション 入選

2021年 Fukuoka Wall Art Project 優秀賞

2022年 第10回 美の起源展 入選

【企業・テレビ放送】

2021年 Fukuoka wall art project優秀賞受賞作品は福岡市の壁面に掲載(2021.12月まで)

2022年 オンラインオークション「START」にてオルビス(株)代表取締役 小林琢磨氏より推薦

2023年 BSフジ「ブレイク前夜」第366回出演

【経歴】

2023年

【個展】PERSONA(東京/HASHIVA Art GAllery)

【アートフェア】大阪関西国際芸術祭 art fair2023(大阪)

XAVIER ART FEST 2023(フィリピン)

【グループ展】ブレイク前夜展 in Empathy Gallery Part.2(東京/Empathy Gallery)

【グループ展】ブレイク前夜展in金沢~次世代の芸術家たち~(石川/ASTER GLLERY)

【グループ展】ART SESSION 銀座蔦屋書店(GINZA SIX6F)

【グループ展】Tryptich(井上大輔/藤原宇希子/弓指貴弘)3人展(東京/銀座三越7F)

【グループ展】共生 SYMBIOSIS(台湾/マンダリンオリエンタル台北)

D-art ART2023(東京/大丸東京)

2024年

【個展】give back（東京/SPATIUM GINZA PONY ギャラリースペース）

【個展】mirror of the soul（福岡/博多阪急ART SHIP）

【個展】Yorishiro(東京/gallery201)

【アートフェア】AFAF2024（福岡）

【グループ展】Type 3（兵庫/DAIMARU 神戸店 8F）

【グループ展】100人10 2023-2024（東京/渋谷キャスト）

【グループ展】ブレイク前夜2024 in OSAKA（大阪/大丸梅田店11F ART GALLERY UMEDA）

2025年

【個展】Takahiro Yumisashi solo exhibition（ERIC ROSE 表参道店/東京）

【グループ展】ART FAIR NAGANO（北野カルチュラルセンター/長野）

【グループ展】アクマのカタチ（YOD GALLERY/東京）

【グループ展】100人10 2024/25（渋谷キャスト/東京）

【グループ展】第六感（京王百貨店 新宿店 6F アートスクエア/東京）

【グループ展】Wa-Modern 和モダン展（パークホテル東京 34階/東京）

instagram：https://www.instagram.com/yumisashi.takahiro/

YUGEN Galleryについて

YUGEN Galleryは、2022年2月に設立された、日本の現代アートを専門に扱うギャラリーです。東京・南青山と福岡・天神の2か所に拠点を持ち、運営を行っています。

ギャラリー名の「YUGEN」は、日本特有の美的概念である「幽玄」から名付けられており、その言葉が持つ「奥深さ」「崇高さ」「気品」「優雅さ」「艶やかさ」「壮麗さ」といった要素を持つ日本のアート作品の魅力を、より多くの人々に伝えたいという思いが込められています。

当ギャラリーでは、国内外で活躍する新進気鋭の現代アーティストを紹介し、ジャンルにとらわれない幅広い作品を展示しています。また、公式サイトでは日本語と英語の両方で作品のオンライン販売も行い、世界中の人々にアートを届けています。

【ギャラリー概要】

＜YUGEN Gallery＞

■住所 ：東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

■営業日 ：展覧会開催期間のみ

■営業時間 ：平日13時～19時／土日祝13時～20時

※展覧会により異なる場合があります

＜YUGEN Gallery FUKUOKA＞

■住所 ：福岡県福岡市中央区大名2-1-4 ステージ1西通り4F

■営業時間 ：11時～19時

■休業日 ：毎週火曜日

※展示入替のための臨時休業となる場合があります。公式サイトおよび公式SNSをご確認ください。

■公式サイト： https://yugen-gallery.com/

■公式ＳＮＳ：

X： https://twitter.com/yugengallery_jp

Instagram： https://www.instagram.com/yugengallery.jp/

Facebook： https://www.facebook.com/yugengallery.jp/

株式会社ジーンについて

当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート‧メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。

＜デジタルマーケティング‧アドサービス事業＞

‧市場調査、競合調査など各種リサーチ

‧インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）

‧ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策

‧クリエイティブ制作、システム開発

‧各種コンサルティングサービス

‧ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/(https://katikati.jp/)

＜アート‧メディア事業＞

・現代アートギャラリー「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/(https://yugen-gallery.com/ja/)

・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com(https://shonanjin.com)

・出版事業「Jeane Books」 https://jeanebooks.com/ja/(https://jeanebooks.com/ja/)

＜ライフスタイル事業＞

・コスメ事業部「LIPOPEEL（美容液）」https://lipopeel.jp/

・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/(https://realestate.shonanjin.com/)

・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/(https://work.shonanjin.com/)

【株式会社ジーン 企業概要】

■代表者 ：代表取締役 林田洋明

■資本金 ：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）

■公式サイト：https://jeane.jp(https://jeane.jp)

■公式ＳＮＳ：

https://www.facebook.com/jeaneincjp(https://www.facebook.com/jeaneincjp)

https://twitter.com/jeaneinc(https://twitter.com/jeaneinc)

https://www.instagram.com/jeaneincjp(https://www.instagram.com/jeaneincjp)

■所在地 ：〒107-0062

東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

電話 03-6380-6165 FAX 03-6380-6215

■免許など ：古物商（美術品） 東京都公安委員会 第30331212827号

宅地建物取引業 国土交通大臣（1）第10616号

有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-314999

特定募集情報等提供事業 51-募-001048