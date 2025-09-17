【大阪・鶴見】「カレー万博」を花博記念公園 鶴見緑地で10月10日(金)~13日(月)に開催決定！

FoodFes株式会社

FoodFes株式会社（代表取締役：稲垣一馬）は2025年10月10日(金),11日(土),12日(日),13日(月)の3日間「カレー万博」を花博記念公園 鶴見緑地(大阪市鶴見区)にて開催いたします。

カレー万博とは？

～全国各地のカレーの街から大阪にやってくる～

カレー万博は、「日本全国・世界各地の多様なカレー文化を一堂に集め、

味わい・学び・楽しむ」をテーマにした体験型のフードイベントです。

スパイスカレー、欧風カレー、アジアンカレー、ご当地カレーなど、ジャンル豊かなカレーが一堂に集結し、来場者される皆様は“食べ比べ”を通じて文化の違いやスパイスの奥深さを楽しむことができます。

さらに、音楽・キッズエリアなどを通じて、家族や友人と一日中楽しめる

“フードエンタメ空間”を提供。

大阪は“食いだおれの街”として知られ、近年では“スパイスカレーの聖地”として

全国的にも注目されています。

ただマニアの人以外スパイスカレー店に足を運ぶハードルは高いのでカレー万博で

食べ比べを通じてお店の味を知るきっかけになればと思います。

▼公式HP

https://foodfes.jp/wp/curry2025/

「アサイー大戦争VSアサイー大合戦」と同時開催！

～アサイーボールが鶴見緑地に大集結！～

人気沸騰中のアサイーボール！今回のイベントでは今年3月に京橋で開催された”アサイー大戦争”と6月に天王寺で開催された”アサイー大合戦”。Z世代を中心としつつ幅広い方々にご来場いただけた2イベントが対決！？

どれを食べるか迷ってしまうほどの規模感をお約束します！

また、ステージや縁日など食以外のも多彩な企画をご用意！

10月の3連休のお出かけにぴったり！子供から大人まで1日中楽しんでいただけるイベントです。

▼公式HP

https://foodfes.jp/wp/acai2025/

コンテンツ

(1)カレーNo1グランプリ

あなたが選ぶナンバーワンカレーを教えてください！

(2)大食い大会

食べることに自信のある人は集合！カレーでの大食い王を決定します。

(3)スイーツ・その他グルメ出店

お口直しのスイーツやカレー以外のグルメも出店予定！辛いのが苦手というお連れさまでも楽しめるイベントにします。

(4)ステージ

多彩な出演者が来場された皆様に楽しんでいただけるよう自慢のパフォーマンスを披露します。

(5)縁日

子供に大人気の縁日コンテンツを展開予定！家族連れの方々のお出かけにも最適です。

(6)大道芸

あっと驚く圧巻のパフォーマンスにいつも観客の目線は釘付け！行き交う人も思わず立ち止まってしまいます。

花博記念公園 鶴見緑地について

大阪・花博記念公園鶴見緑地は四季折々の花が楽しめる人気スポット。秋はコスモスが有名で、見頃は11月ですが10月にも早咲きの花が咲き始め、来場者を魅了します。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96737/table/63_1_b6f7d83f8342d1264b587359a4a8db73.jpg?v=202509171158 ]