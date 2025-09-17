日本M&Aセンター、茨城サテライトオフィスを開設

株式会社日本M&Aセンターホールディングス

株式会社日本M&Aセンターホールディングス（本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長：三宅 卓）の連結子会社である株式会社日本M&Aセンター（以下、日本M&Aセンター / 本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長：竹内 直樹）は、日本M&Aセンターサテライトオフィスの1つとして、新たに「茨城サテライトオフィス」を開設し、10月1日より業務を開始することをお知らせいたします。

オフィス情報

名称：茨城サテライトオフィス

所在地：茨城県日立市幸町1-17-1 ヒタチエ別館3階（JR常磐線 日立駅 徒歩4分）

事業開始日：2025年10月1日

いばらき経営相談窓口、茨城サテライトオフィスについて

いばらき経営相談窓口は、にいがた・みやぎ・しずおか経営相談窓口とともに地方創生プロジェクトの取り組みとして、主に茨城県の企業の皆様からの事業承継や成長戦略などの経営に関するご相談に迅速に対応できる体制を整える目的で開設しています。相談窓口開設から1年以上が経過し、すでに経営者をはじめとする多くのみなさまからご相談をいただいております。このたび県内全域でのご支援をさらに充実したものにするため、茨城サテライトオフィスを開設いたします。専用のお問合せフォームからの相談予約も可能で、茨城出身者をはじめとした担当コンサルタントが対応いたします。本取り組みを通じて、M&Aへの理解を深めていただくともに、M&Aに安心して取り組める社会の実現を目指してまいります。

いばらき経営相談窓口 お問い合わせ先

専用お問合せフォーム： https://www.nihon-ma.co.jp/action/DMKCOSIB/

ご相談専用ダイヤル： 0120-03-4150 ※いばらき経営相談窓口の件、とお伝えください。

茨城県内で開催予定「企業をイノベーションするM&Aセミナー」～日本創生2025【茨城】

企業の未来を切り拓くためにどのような選択肢があるのかを考える中で、本セミナーではM&Aを中心に各会場で地域の特色に合わせたコンテンツや講師をお呼びし、経営課題解決のヒントとなるような情報をお届けします。

【開催日程】

＜水戸＞ 10月28日（火）13：00-15：00 水戸三の丸ホテル（水戸市三の丸2-1-1)

＜つくば＞ 10月29日（水）13：00-15：00 ホテル日航つくば（つくば市吾妻1丁目1364-1）



【詳細、お申込みはこちら】

https://www.nihon-ma.co.jp/page/seminar/innovation2025-ibaraki/?active-tab=tab-1&v=1(https://www.nihon-ma.co.jp/page/seminar/innovation2025-ibaraki/?active-tab=tab-1&v=1)

ラジオ・LuckyFM茨城放送で毎週放送中！「日本M&Aセンター Presents 三宅卓の経営天国 in いばらき」

いばらき経営相談窓口の開設に合わせ、2024年4月よりLuckyFM茨城放送「CONNECT」内にてラジオコーナー提供しています。日本M&Aセンターホールディングス代表の三宅が県内企業経営者さまとの対談を通じて、成功する経営の秘訣やヒントをご紹介するコーナーです。

- 放送局： LuckyFM茨城放送(FM88.1/94.6、AM1197)- 放送日時：毎週水曜 18:15～18:25 「CONNECT」内- パーソナリティ：三宅 卓(日本M&Aセンターホールディングス 代表取締役社長）、森本 智子(フリーアナウンサー)ほか

【株式会社日本M&Aセンターホールディングス（東証プライム：2127）】

会社名：株式会社日本M&Aセンターホールディングス

本社所在地：東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 鉃鋼ビルディング24階

事業内容：グループ会社の経営管理等

設立：1991年4月

拠点：東京、大阪、名古屋、広島、福岡、札幌、沖縄、シンガポール、インドネシア、ベトナム、マレーシア、タイ（現地法人および連結子会社である日本M&Aセンターの拠点を含む）

【株式会社日本M&Aセンター】

株式会社日本M&Aセンターは、M&A仲介業のリーディングカンパニーとして、「M&A業務を通じて企業の存続と発展に貢献する」ことを企業理念とし、創業以来累計10,000件を超えるM&A支援実績を有しています。会計事務所・地域金融機関・メガバンク・証券会社との連携も深めており、事業承継やM&Aに関する相談機会の創出を加速し、マッチングを強化しています。国内7拠点、15のサテライトオフィス、海外5拠点（日本M&Aセンターホールディングスの現地法人）を構えています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社日本M&Aセンター 広報担当 pr@nihon-ma.co.jp