¡ÖThe Relay Awards¡×ÁÏÀß¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥·¥§¥Õ¡¦¥¤¥ó¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹±þ±ç¶¨²ñ(https://cire.or.jp)¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§Æü¹âÀ¿¿Í¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥§¥Õ¡¦¥¤¥ó¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤ÎÈ¯Å¸¤ÈÃÏ°è³èÀ²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÉ½¾´À©ÅÙ¡ÖThe Relay Awards¡Ê¥¶¡¦¥ê¥ìー¡¦¥¢¥ïー¥É¡Ë¡×¤òÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜ¥¢¥ïー¥É¤ÎÉ½¾´¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë17:00¤è¤ê¡¢SHIBAURA HOUSE¡Ê¢©108-0023 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º3-15-4¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡Ê¸¶Â§¡§¤´°ÆÆâÀ©¡¦°ìÈÌÈÎÇä¤Ê¤·¡¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¤´°ÆÆâÏÈÍ½Äê¤¢¤ê¡Ë¡£
The Relay Awards ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡§¥Ç¥¶¥¤¥ó Eko Hayashi
¥¢¥ïー¥É³µÍ×
Ì¾¡¡¡¡¾Î¡§ The Relay Awards¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¶¡¦¥ê¥ìー¡¦¥¢¥ïー¥É¡Ë
¼ç¡¡¡¡ºÅ¡§ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥·¥§¥Õ¡¦¥¤¥ó¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹±þ±ç¶¨²ñ(https://cire.or.jp)¡¡¡Êhttps://cire.or.jp¡Ë
É½¾´ÂÐ¾Ý¡§ ¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¢¨
¢¨ ¥·¥§¥Õ¡¦¥¤¥ó¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Î¼çºÅ¡¦±¿±Ä¼Ô¤È¤Ê¤ëÁÈ¿¥¡¦ÃÄÂÎ¡¦¸Ä¿ÍÅù
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤ÎÌÜÅª¡§
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢¶¨²ñ¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë3¤Ä¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¥·¥§¥Õ¡¦¥¤¥ó¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Î³èÆ°¤òÉ½¾´¤·¡¢¤½¤ÎÍ¥¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹¤¯¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Ë½ç°Ì¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖThe Relay¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ë¤Ï¡¢¥·¥§¥Õ¤«¤é¼¡¤Î¥·¥§¥Õ¤Ø¡¢ÃÏ°è¤«¤éÃÏ°è¤Ø¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß¤«¤éÌ¤Íè¤Ø¤È¡¢¿©Ê¸²½¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿³ºº´ð½à¡§ ～¶¨²ñ¤¬·Ç¤²¤ëÍýÁÛ¤Î3¾ò·ï～
ÂÐ¾Ý¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤¬¡¢°Ê²¼¤Î3¾ò·ï¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¿³ºº´ð½à¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥·¥§¥Õ¤¬¼¡¡¹¤ËË¬¤ìÂ³¤±¤ë·ÑÂ³À¤¬¤¢¤ë¤³¤È°ì»þÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥·¥§¥Õ¤¬ÎÁÍý¤ò¤Õ¤ë¤Þ¤¦´ü´Ö¸ÂÄê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ë»ýÂ³Åª¤Ê³èµ¤¤È¿·Á¯¤Ê»É·ã¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
- ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ë¤â´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤â³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È´Ñ¸÷µÒ¤À¤±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤»¤º¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤âÈóÆü¾ï¤òÌ£¤ï¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢µ¤·Ú¤ËË¬¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬ÃÏ°è¤È³ÖÀä¤»¤º¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤È´Ñ¸÷µÒ¤È¥·¥§¥Õ¤¬¸òÎ®¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥·¥§¥Õ¤ÈÃÏ°è¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¤³¤ÈÃÏ¸µ½»Ì±¤ä¿©ºà¤È¤Î¸òÎ®¤òÍÆ°×¤Ë¤·¡¢Î¹¤¹¤ë¥·¥§¥Õ¤ÈÃÏ°è¤¬¼«Á³¤Ë¸òÎ®¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ä´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó°Ê³°¤Ë¤â¥·¥§¥Õ¤ÈÃÏ°è¤ÎÀÜÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
±¿±ÄÂÎÀ©¤äÀßÈ÷¡¢ÃÏ°è¤È¤ÎÏ¢·È¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤é¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏ°è¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¥·¥§¥Õ¡¦ÃÏ°è¡¦´Ñ¸÷µÒ¤Î¸òÎ®¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¿©Ê¸²½¤äÃÏ°èÊ¸²½¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§
2025Ç¯9·î12Æü(¶â)¡§ ¡Ö°ìÈÌÊç½¸¢¨¡×¥¨¥ó¥È¥êー³«»Ï¡Ê¶¨²ñHP https://cire.or.jp ¤Ë¤Æ¡Ë
2025Ç¯10·î10Æü(¶â)¡§ ¡Ö°ìÈÌÊç½¸¡×¥¨¥ó¥È¥êーÄùÀÚ
2025Ç¯10·î17Æü(¶â)¤´¤í¡§ ¡Ö°ìÈÌÊç½¸¡×°ì¼¡¿³ºº·ë²ÌÄÌÃÎ
2025Ç¯10·î18Æü(ÅÚ) ～ 31Æü(¶â)¤´¤í¡§ Æó¼¡¿³ºº¼Â»Ü
2025Ç¯11·î7Æü(¶â)～14Æü(¶â)¤´¤í¡§ Æó¼¡¿³ººÄÌÃÎ
2025Ç¯12·î1Æü(·î)¡§ ¥¢¥ïー¥É¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖThe Relay Awards 2025¡×³«ºÅ
2025Ç¯12·îÃæ¡§¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤Î¸ø³«¡ÊÅö¶¨²ñ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÅù¡Ë
¢¨ ¥¢¥ïー¥ÉÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Ï¡¢¹¤¯±þÊç¤òÊç¤ë¡Ö°ìÈÌÊç½¸¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¨²ñ³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¶¨²ñ¿äÁ¦¡×¤Î£²ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¡Ö¶¨²ñ¿äÁ¦¡×¤ÎÊç½¸¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¾åµ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¸ÄÊÌ¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¡¢Í½Äê¤Î¤¿¤áÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ïー¥É¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§The Relay Awards 2025
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë17:00～¡ÊÍ½Äê¡Ë
²ñ¡¡¡¡¾ì¡§SHIBAURA HOUSE¡Ê¢©108-0023 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º3-15-4¡Ë
Æâ¡¡¡¡ÍÆ¡§³«²ñ°§»¢¡¿¥¢¥ïー¥É¼ñ»ÝÀâÌÀ¡¿¼õ¾Þ¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹È¯É½¡¿¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µÇ°»£±Æ¡¿¼õ¾Þ¼Ô¤ª¤è¤Ó»²²Ã¼Ô¤Î¸òÎ®¡ÊÍ½Äê¡Ë
¼ñ¡¡¡¡»Ý¡§Åö¶¨²ñ¤¬±þ±ç¤·¤¿¤¤¥¥Ã¥Á¥ó¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Ë¥¢¥ïー¥É¤ò¤ªÂ£¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±þ±ç¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¼õ¾Þ¼ÔÆ±»Î¡¢¤ª¤è¤Ó»²²Ã¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤òÀ¸¤ß¡¢º£¸å¤Î¥·¥§¥Õ¡¦¥¤¥ó¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹³èÆ°¤Î¸å²¡¤·¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·Á¼°¤Ð¤Ã¤¿¡Ö¼ø¾Þ¼°¡×¤è¤ê¤â¸òÎ®²ñ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÂ¿Ê¬¤Ë´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÊýË¡¡§¤´°ÆÆâ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÊCF¡ËÅù¤Ç»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¸þ¤±¤Î¤´°ÆÆâÏÈ¡ÊÀÊ¿ô¸ÂÄê¡Ë¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£CF¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾ÜºÙ¤¬·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢¸åÆü¡¢¶¨²ñ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ónote¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½Íý»ö¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥·¥§¥Õ¡¦¥¤¥ó¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Ï¡¢ÎÁÍý¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¸ß¤¤¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¨²ñ¤È¤·¤Æ³ÆÃÏ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤³¤Î³èÆ°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢¤³¤Î¥¢¥ïー¥É¤òÁÏÀß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØThe Relay Awards¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥·¥§¥Õ¤«¤é¼¡¤Î¥·¥§¥Õ¤Ø¡¢ÃÏ°è¤«¤éÊÌ¤ÎÃÏ°è¤Ø¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß¤«¤éÌ¤Íè¤Ø¤È¡¢¿©Ê¸²½¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¢¥ïー¥É¤¬¡¢¥·¥§¥Õ¤ÈÃÏ°è¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹¿·¤¿¤Ê¿©Ê¸²½¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ëÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂåÉ½Íý»ö Æü¹âÀ¿¿Í¡Ë
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥·¥§¥Õ¡¦¥¤¥ó¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹±þ±ç¶¨²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¶¨²ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥§¥Õ¡¦¥¤¥ó¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤ÎÉáµÚ¤ÈÈ¯Å¸¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÊÆÆüºâÃÄ¤«¤é¤Î½õÀ®¶â¤ò¼õ¤±¡¢2025Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥·¥§¥Õ¡¦¥¤¥ó¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡×³èÆ°¤ò±þ±ç¤¹¤ëÈó±ÄÍø·¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö·ÑÂ³·¿¡×¡ÖÃÏ¸µ½»Ì±¤È´Ñ¸÷µÒ¤ÎÎ¾Êý¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡×¡Ö¥·¥§¥Õ¤ÈÃÏ°è¤¬¼«Á³¤ËÍ»¹ç¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò»ý¤Ä¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿³èÆ°¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹ÃÏ°è¡¢¥·¥§¥Õ¡¢»ö¶È¼ÔÅù¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ðÊóÈ¯¿®¤ÈÄ´ºº¸¦µæ¡¢É½¾´À©ÅÙ¤Î¼Â»Ü¡¢³°¹ñ¿Í¥·¥§¥Õ¾·Ã×¥×¥í¥°¥é¥à¡¢Î¹¤¹¤ë¥·¥§¥Õ¤È·Þ¤¨¤ëÃÏ°è¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤¬¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¸µµ¤¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜÁ´ÂÎ¤¬¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÄÂÎÌ¾¡§ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥·¥§¥Õ¡¦¥¤¥ó¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹±þ±ç¶¨²ñ
ÂåÉ½Íý»ö¡§ Æü¹âÀ¿¿Í
½êºßÃÏ¡§ ¢©220-0004 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èËÌ¹¬ÆóÃúÌÜ10ÈÖ48¹æ ¤à¤Ä¤ß¥Ó¥ë3³¬
¶¨²ñ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈURL¡§ http://cire.or.jp
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥·¥§¥Õ¡¦¥¤¥ó¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹±þ±ç¶¨²ñ
E-mail¡§info@cire.or.jp
¢¨¼èºà¤Î¤´´õË¾¤Ê¤É¡¢¾åµ¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£