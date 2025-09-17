ギフトにも最適 ─ 上質な牛革を使用した「レザークッション L tunagu 35」
上質な素材と丁寧な仕立てから生まれた「牛革レザークッション L tunagu 35」。やわらかな手触りと重厚な存在感を併せ持つ本革を贅沢に使用し、インテリアに特別な彩りを添える逸品です。
牛革ならではの耐久性と経年変化の美しさにより、長く愛用するほどに風合いが深まり、世界にひとつだけの表情へと育っていきます。落ち着いたトーンとシンプルなデザインは、ソファやベッド、ラウンジチェアとの相性も抜群。モダンな空間からクラシックなインテリアまで幅広く調和します。
サイズは存在感のあるL（35cm）仕様。単体でも、同シリーズと組み合わせても、上質なリラックス空間を演出します。
大切な方へのギフトとしても最適な「tunagu」シリーズ。暮らしに寄り添いながら、心地よさと高級感を同時に叶えるレザークッションをぜひお楽しみください。
牛革レザークッション L tunagu 35
https://naire-shop.com/naire-kakura-029/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
配信元企業：株式会社堪能や
