インフォグラフィック：XREAL OneのBoMコストシェア｜カウンターポイントリサーチ
【ニューデリー、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ソウル、台北、東京 - 2025年9月17日】
カウンターポイントリサーチは、XREAL OneのBoMコストシェアを発表しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329754&id=bodyimage1】
●ソニーのマイクロOLEDディスプレイモジュールが54%を占めています。
●XREAL設計のX1空間コンピューティングチップが9%を占めています。
●メモリ、オーディオ、センシング部品において中国サプライヤーが重要な役割を果たしています。
当社サイトもぜひご覧ください。
https://japan.counterpointresearch.com/insights/pr/infographic-xreal-one-bom-cost-share/
【カウンターポイントリサーチについて】
カウンターポイントリサーチは、テクノロジーエコシステム全体を対象とした製品を専門とするグローバルな市場調査会社です。
当社は、世界中の主要なイノベーション・ハブ、製造クラスター、商業都市に拠点を構え、スマートフォンOEMからチップメーカー、チャネル企業、大手テクノロジー企業に至るまで、幅広いクライアントにサービスを提供しています。
経験豊富な専門家が率いるアナリストチームは、企業の経営幹部、戦略担当者、アナリストリレーション（AR）、市場情報（MI）、ビジネスインテリジェンス（BI）、製品およびマーケティングの各部門のステークホルダーと連携しながら、市場データ、インサイト、コンサルティングなど幅広いサービスを提供しています。
当社の注力分野には、AI、自動車、コンシューマーエレクトロニクス、ディスプレイ、eSIM、IoT、位置情報プラットフォーム、マクロ経済、製造、ネットワークインフラ、半導体、スマートフォン、ウェアラブルなどが含まれます。
公開中の市場データ、インサイト、ソートリーダーシップについては、当社ウェブサイトの「Insights」ページをご覧ください。重点分野についてより深くご理解いただくためにも、ぜひアナリストに直接ご相談ください。
https://japan.counterpointresearch.com/insights/
配信元企業：カウンターポイントリサーチ株式会社
カウンターポイントリサーチは、XREAL OneのBoMコストシェアを発表しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329754&id=bodyimage1】
●ソニーのマイクロOLEDディスプレイモジュールが54%を占めています。
●XREAL設計のX1空間コンピューティングチップが9%を占めています。
●メモリ、オーディオ、センシング部品において中国サプライヤーが重要な役割を果たしています。
当社サイトもぜひご覧ください。
https://japan.counterpointresearch.com/insights/pr/infographic-xreal-one-bom-cost-share/
【カウンターポイントリサーチについて】
カウンターポイントリサーチは、テクノロジーエコシステム全体を対象とした製品を専門とするグローバルな市場調査会社です。
当社は、世界中の主要なイノベーション・ハブ、製造クラスター、商業都市に拠点を構え、スマートフォンOEMからチップメーカー、チャネル企業、大手テクノロジー企業に至るまで、幅広いクライアントにサービスを提供しています。
経験豊富な専門家が率いるアナリストチームは、企業の経営幹部、戦略担当者、アナリストリレーション（AR）、市場情報（MI）、ビジネスインテリジェンス（BI）、製品およびマーケティングの各部門のステークホルダーと連携しながら、市場データ、インサイト、コンサルティングなど幅広いサービスを提供しています。
当社の注力分野には、AI、自動車、コンシューマーエレクトロニクス、ディスプレイ、eSIM、IoT、位置情報プラットフォーム、マクロ経済、製造、ネットワークインフラ、半導体、スマートフォン、ウェアラブルなどが含まれます。
公開中の市場データ、インサイト、ソートリーダーシップについては、当社ウェブサイトの「Insights」ページをご覧ください。重点分野についてより深くご理解いただくためにも、ぜひアナリストに直接ご相談ください。
https://japan.counterpointresearch.com/insights/
配信元企業：カウンターポイントリサーチ株式会社
プレスリリース詳細へ