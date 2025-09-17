バッテリー電解液漏れ検知器市場分析レポート：売上高、成長率、競合環境2025
バッテリー電解液漏れ検知器とは、リチウムイオン電池や鉛蓄電池などの化学電池内部から、電解液が外部に漏出した際の兆候を感知し、異常を早期に通知・対処するためのセンサ装置または監視システムである。電解液は揮発性や腐食性、引火性を有する成分を含むため、漏洩時には安全性、製品寿命、環境リスクに重大な影響を及ぼす可能性がある。検知器には、ガスセンサ方式、イオン導電方式、赤外線分光方式、AI連動型センシングなど複数の技術が用いられ、車載バッテリーパック、定置型蓄電システム、航空・宇宙機器、産業用電源装置など、用途に応じた設計が施されている。安全基準の厳格化やモジュール小型化・高密度化の進展により、漏れの“兆候”をいかに迅速かつ高感度に捉えるかが、電池システム全体のリスクマネジメントにおいて極めて重要な要素となっている。
本分野の発展的特徴として、検知技術の多様化と高精度化が顕著である。特に次世代型電池の開発が進む中で、電解液の組成も多様化しており、それに伴って検知対象となる揮発成分や漏洩形態も変化している。これに対応するため、単一センサではなく、マルチセンサや複合センサによる検知が主流となりつつある。また、単に異常を検出するだけでなく、BMS（バッテリーマネジメントシステム）との連携を前提としたシステム統合型の設計が進んでいる。これにより、検知結果が即時に制御指令へと転換され、放電停止・冷却起動・通信通知などの緊急対応が自動化されるなど、全体としての安全性・応答性が大幅に向上している。検知器はもはや「補助部品」ではなく、「バッテリー安全設計の一部」として不可欠な構成要素となっている。
バッテリー電解液漏れ検知器市場を支える主要な成長要因は、三つの構造的な変化に集約される。第一に、EV（電気自動車）やPHEVの急速な普及により、高電圧・高密度の車載電池パックが標準化しつつあり、それに伴う漏洩リスクへの対応が不可欠となっている。第二に、再生可能エネルギーの普及により、住宅や産業用途における定置型蓄電池の需要が増大し、設置環境の多様性に応じた監視体制の構築が求められている。第三に、各国でバッテリーの安全規格や認証要件が強化されており、検知器の設置義務化や信頼性評価の高度化が進められている。このような外的環境の変化により、バッテリー関連メーカーだけでなく、センサメーカー、車載機器メーカー、IoT通信事業者など、広範な産業連携が進み、検知器市場が複合的に拡大している。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルバッテリー電解液漏れ検知器市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/144237/battery-electrolyte-leak-detector）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが11.1%で、2031年までにグローバルバッテリー電解液漏れ検知器市場規模は1.3億米ドルに達すると予測されている。
図. バッテリー電解液漏れ検知器世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329738&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329738&id=bodyimage2】
図. 世界のバッテリー電解液漏れ検知器市場におけるトップ4企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、バッテリー電解液漏れ検知器の世界的な主要製造業者には、INFICON、Veertek、Marpossなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約76.0%の市場シェアを持っていた。
