【第6回マーケティングWeek -大阪 2025-】エコノス株式会社は「SHIRITAI」「URITAI」「マーケアップ」を出展いたします。
マーケティング支援のエコノス株式会社（所在地：大阪市中央区、代表取締役：野畑博央、以下：エコノス）は、
2025年9月24日（水）から、インテックス大阪にて開催される 第6回 マーケティングWeek -大阪 2025- に出展いたします。
■ 第6回 マーケティングWeek - 大阪 2025 -
マーケティングWeekは、マーケティング関連の製品やサービスが一堂に集結する専門展示会です。
マーケティング、販促、Web、営業推進、経営に携わる方々にとって、認知度向上や店舗・Web集客、エンゲージメントやLTVの改善、売上拡大などの課題解決に最適な場となります。
【 会期 】 2025年9月24日（水）～26日（金） 3日間
【 時間 】 10:00～17:00
【 会場 】 インテックス大阪 1～2号館
【 主催 】 RX Japan株式会社
＜エコノス ブース位置＞
2号館のブース番号「K8-60」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329731&id=bodyimage1】
＜出展サービス＞
■攻めの集客代行サービス「マーケアップ」
セミナー集客や資料請求獲得を成果報酬式で代行。集客リスト作成からDMアプローチすべてお任せください。
https://atsumeru.site/
◆ターゲティングAIツール「URITAI」
企業サイト100万社以上をAI解析し、貴社商品にニーズ高い見込み企業をリアルタイム抽出、CSV出力する営業ターゲティング支援SaaSです。
https://econos.jp/lp/uritai/
◆AIチャットボット「SHIRITAI」
商品データベース等を頭脳とするAIチャットボットシステム。構築されたデータベースを元に、自社の商品に詳しいAIが24時間365日リアルタイムで回答を行います。
https://ai-bot.one/
- 本件に関するお問い合わせ先 -
会社名：エコノス株式会社
所在地：[大阪本社]大阪府大阪市中央区安土町1-7-13 トヤマビル3F
[東京支社]東京都千代田区二番町5-5 番町フィフスビル7F
電 話：06-6265-5111（展示会の件とお問合せ下さい）
メール：info@econos.jp
U R L ：https://www.econos.jp/
