価格改定と感謝フェア開催のお知らせ

株式会社ありあけ

鎌倉レ・ザンジュ（本店：神奈川県鎌倉市 代表取締役社長：株式会社ありあけ 藤木隆宏）は、2025年10月1日（水）より、一部商品の価格を改定いたします。

昨今の原材料・資材、エネルギー、物流費等の高騰を受けるなか、弊社ではコスト削減に取り組み、商品価格の維持に努めてまいりましたが、 これ以上の企業努力による現行価格の維持が困難な状況となりました。

つきましては、誠に心苦しい限りではございますが、以下に記載の通り、一部商品の価格改定を実施させていただく運びとなりました。何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

■価格改定内容

・改定日 2025年10月1日（水） 発売分より

・対象商品 以下をご確認ください

【レザンジュ ブランド商品】（全て税抜き価格）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12830/table/115_1_6bc2b2b0381557d11c091ee5c8159ff0.jpg?v=202509171158 ]

■「鎌倉レ・ザンジュ 感謝フェア」開催

このたび、お客様に日頃の感謝をお伝えするとともに、各商品の魅力をあらためて体感しご納得いただく機会として「鎌倉レ・ザンジュ 感謝フェア」を以下の通り実施いたします。私たちはこれまで以上にお客様のご期待にお応えできるよう努めてまいります。

【カマクラータ】

◇「カマクラータ」累計70万個販売記念キャンペーン

2024年に発売以来、地元鎌倉の皆様をはじめ多くのお客様にご愛顧いただいている「カマクラータ」が、おかげさまでこの8月末で累計販売数70万個となりました。2025年6月からは日本遺産応援「菓」としてパッケージに新たに日本遺産ロゴマークを配し、地元鎌倉の魅力をお菓子を通じて発信してまいりました。70万個分の感謝を込めて、キャンペーン期間中に店舗で商品をご購入していただいたお客様全員に、購入金額にかかわらず「カマクラータ」（単品/1個）をプレゼントいたします。

対象期間：2025年10月1日（水）～10月19日（日）

対象店舗：レ・ザンジュ鎌倉本店、CIAL鎌倉店、横浜タカシマヤ店、レ・ザンジュ・ベイCIAL横浜店、レ・ザンジュ・ベイ・ヨコハマ 山下本店、ルミネ大船店（2025年10月11日オープン）

◇「感謝セット」で新たなご提案を～新商品の先行発売とコーヒーのペアリング～

2025年10月に新発売の2商品「鎌倉キャラメルサンド」「天使のサブレ」と、キャラバンコーヒー※ の「ドリップパックコーヒー ゴールデンキャメル（鎌倉レ・ザンジュ オリジナルパッケージ）」とのペアリングをお試しいただける特別な「感謝セット」を販売いたします。いつものお茶とは一味違う、カマクラータの甘さとコーヒーのほろ苦さのハーモニーをお楽しみいただければと思います。

※1928年に横浜馬車道で創業したキャラバンコーヒー。代表的なブレンドである「ゴールデンキャメル」はモンドセレクション受賞商品です。

【感謝セット～鎌倉キャラメルサンド～】

・第1弾10月1日（水）～10月10日（金）

商品名：「感謝セット～鎌倉キャラメルサンド～」

商品内容：鎌倉キャラメルサンド6個入、ドリップパックコーヒー ゴールデンキャメル（鎌倉レ・ザンジュ オリジナルパッケージ）2袋

価 格：1,620円（税込価格）

【感謝セット～天使のサブレ～】

・第2弾10月11日（土）～10月19日（日）

商品名：「感謝セット～天使のサブレ～」

商品内容：天使のサブレ8個入、ドリップパックコーヒー ゴールデンキャメル（鎌倉レ・ザンジュ オリジナルパッケージ）2袋＋鎌倉フィナンシェ+鎌倉キャラメルサンド

価 格：1,620円（税込価格）

販売店舗：レ・ザンジュ鎌倉本店、CIAL鎌倉店、横浜タカシマヤ店、、レ・ザンジュ・ベイCIAL横浜店、レ・ザンジュ・ベイ・ヨコハマ 山下本店、ルミネ大船店（2025年10月11日オープン）、レ・ザンジュオンラインショップ

【期間限定塩とチーズの秋デセールプレート】

◇ファンミーティング発 ～高評価メニューを正式に商品化しました～

2025年８月29日に開催した「鎌倉レ・ザンジュ 第1回ファンミーティング」にてご試食いただき、参加者の皆様から高い評価と貴重なご意見を頂戴したメニュー「期間限定 塩とチーズの秋デセールプレート」を、このたび正式に商品化いたしました。チーズや塩を活かしたカフェ限定のアシェットデセール（皿盛りデザート）で、レ・ザンジュ鎌倉本店にて、期間限定でお楽しみいただけます。

本メニューの発売は、ファンミーティングで寄せられた“おいしい”のお声に応えるとともに、日頃ご愛顧くださる皆様にも味わっていただき新しい商品で感謝をお伝えしたいという思いから実現いたしました。より多くのお客様に召し上がっていただき、レ・ザンジュの魅力を発見していただけたら幸いです。

商品名：期間限定 塩とチーズの秋デセールプレート

発売期間：2025年10月1日（水）～10月31日（金）

価 格 : 1,760円 （税込価格）

販売店舗：レ・ザンジュ鎌倉本店

【横濱生ナポリタン～ハロウィンver.～】

◇レ・ザンジュ・ベイ・ヨコハマ 山下本店 ハロウィン限定ランチメニュー新発売

レ・ザンジュ・ベイ・ヨコハマ 山下本店では、港町横浜発祥のナポリタンを、かわいらしいハロウィン仕様に仕上げたランチメニュー「横濱生ナポリタン～ハロウィンver.～」をご用意いたしました。コウモリをかたどったチーズやクリームで描かれたクモの巣など、ハロウィンを楽しめる仕様になっております。

商品名：「横濱生ナポリタン～ハロウィンver.～」

発売期間：2025年9月24日（水）～10月31日（金）

価 格： 1,210円 （税込価格。他セット価格あり）

販売店舗：レ・ザンジュ・ベイ・ヨコハマ 山下本店 2階 ル・モンブラン・カフェ

【ブレンドコーヒー・アイスコーヒー】

◇レ・ザンジュ・ベイ・ヨコハマ 山下本店 カフェ コーヒーお替り無料！

2階 ル・モンブラン・カフェにて、ランチ+ドリンク（コーヒー）・ミニサラダセットをご注文の方にブレンドコーヒーまたはアイスコーヒーを、お替り無料でご提供いたします。

対象商品：ランチ+ドリンク・ミニサラダセット

発売期間：2025年9月24日（水）～10月31日（金）

ランチ時間帯：11：00～14：00

販売店舗：レ・ザンジュ・ベイ・ヨコハマ 山下本店 2階 ル・モンブラン・カフェ

【レ・ザンジュ公式アプリインストール用QRコード】

◇鎌倉レ・ザンジュ公式アプリ＆オンラインショップ ポイント3倍！

期間中直営店にてご購入の際、アプリ提示でご購入時のポイントを3倍にいたします。

通常時は100円につき1ポイントですが、期間中は100円ご購入につき3ポイント付与いたします。

※新規入会会員または既存会員に限ります。

また、レ・ザンジュオンラインショップでも同様のサービスをご提供いたします。

※レ・ザンジュオンラインショップの会員対象で、会員ログイン後のご注文が対象となります。

対象期間：2025年10月1日（水）～10月31日（金）

レ・ザンジュ鎌倉本店、CIAL鎌倉店、横浜タカシマヤ店、レ・ザンジュ・ベイCIAL横浜店、レ・ザンジュ・ベイ・ヨコハマ 山下本店、ルミネ大船店（2025年10月11日オープン）

◇Coming Soon! 新商品発売・新店舗開店予定のお知らせ

2025年10月に、新商品2種と、新たな店舗のオープンを予定しております。地域とのコラボレーション商品や新店舗が、鎌倉のにぎわい創りの一助になれましたら幸いです。

弊社は、お客様に「なるほど」と「感動」をお届けするべく、商品やサービスの価値を下げずにご提供することを使命と考えております。お客様にご支持いただけるよう企業努力を怠らずに取り組んでまいりますので、引き続き変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。