世界で最も先進的なデータ・ストレージ・テクノロジーとサービスを提供する IT のパイオニアであるピュア・ストレージ（NYSE: PSTG）は本日、NEC フィールディング株式会社（東京都港区、代表取締役執行役員社長 形山 嘉浩、以下「NEC フィールディング」）が、ピュア・ストレージの Evergreen//One を含むサブスクリプション型サービス（https://www.purestorage.com/jp/products/staas/evergreen.html ）の全種類を日本国内のお客さま向けに提供開始することを発表しました。

業界における意義

日本のストレージ・アズ・ア・サービス（STaaS）市場は急速に拡大しており、DX の推進と AI の導入の促進を図るエンタープライズにおいては、優れた効率性と俊敏性を持つデータ・ストレージの重要性が高まっています。ピュア・ストレージが、ガートナーによる 2025 年第 2 四半期版サービス市場規模予測レポートに基づいて算出したところによると、STaaS を含むインフラ・アズ・ア・サービス（IaaS）に対する日本のエンドユーザーの支出額は約 49 億ドルであり、2029 年までに 199 億ドルに成長することが予測されます。*

STaaS は、クラウドの柔軟性に加えて高性能・高可用性を実現するストレージ・インフラを提供し、運用負荷の軽減とコストの効率化を支援します。

日本の企業にもたらすメリット

日本国内における STaaS の導入促進に向けて、ピュア・ストレージと NEC フィールディングは、ダイレクト・パートナー契約を締結しました。この契約に基づき、NEC フィールディングは、Evergreen//One を含むピュア・ストレージのサブスクリプション型サービスを提供します。NEC フィールディングは、IT 保守における 60 年以上の対応実績と、全国規模の販売／サポート網を有しています。実績豊富な NEC フィールディングと、業界屈指の革新性をもつピュア・ストレージが提携することで、大きなシナジー効果が期待できます。

ピュア・ストレージのフルマネージド型 STaaS である Evergreen//One は、クラウドライクな柔軟性と、オールフラッシュ・ストレージならではの性能、セキュリティ、サステナビリティを提供します。データの可用性、保護、モビリティを高い水準で維持すると同時に、運用面・財務面の効率化にも貢献します。可用性 99.9999% の保証を含む、業界で比類のないサービスレベル契約（SLA）と、継続的な改善に対するピュア・ストレージのコミットメントにより、お客さまのインフラは常に最新の状態に維持され、ビジネス価値創出への注力を可能にします。

エグゼクティブの声

ピュア・ストレージ・ジャパン株式会社 代表執行役員社長 五十嵐 光喜

「日本を代表する IT サービス企業の 1 つである NEC フィールディングと共に、業界をリードする STaaS プラットフォーム Evergreen//One を国内のお客さまに提供できることを大変うれしく思います。日本企業は、製品の性能と信頼性だけでなく、現地駆けつけ対応を含む高品質なサポートに対して高い期待を持っています。ピュア・ストレージと NEC フィールディングは、連携を通じてその期待に応え、STaaS 導入の障壁を低減します。Evergreen//One をはじめとするサブスクリプション型サービスは、ピュア・ストレージのプラットフォームのあらゆるメリットを容易に活用できる最良の選択肢として、お客さまのビジネスとサステナビリティの目標達成を同時に支援します」

*出典：Gartner、[Forecast: Services, Worldwide, 2023-2029, 2Q25 Update」 、Srujan Akurathi 他共著、2025年6月25日（https://www.gartner.com/en/documents/6646634 ）（本レポートをもとにピュア・ストレージが算出）

アナリストの評価

2025 年ガートナー「エンタープライズ・ストレージ・プラットフォーム部門のマジック・クアドラント」におけるリーダーの 1 社（https://www.purestorage.com/jp/resources/gartner-magic-quadrant-enterprise-storage-platforms.html ）



