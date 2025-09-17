～人気ルアーメーカー「GAN CRAFT」とのコラボルアー第4弾が登場！～ユニバ公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」新商品発売
株式会社ユニバーサルエンターテインメントは、公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」にて、9月17日（水）より新商品の販売を開始します。
新商品ページ：https://link.unimarket-777.com/364019
公式X：https://x.com/UNIMARKET_777
2025年9月17日販売商品（全2アイテム）
GAN CRAFT×UNIVERSAL ENTERTAINMENT【RATCHET 184】青ドン-閃光の青-MODEL
GAN CRAFT×UNIVERSAL ENTERTAINMENT【RATCHET 144】花火柄-MODEL
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329583&id=bodyimage1】
GAN CRAFT×UNIVERSAL ENTERTAINMENT【RATCHET 184】青ドン-閃光の青-MODEL
価格: \8,580 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-gancraft-RC184-aodon_senkou.html
元祖S字系ジョイクロを生んだGAN CRAFT社 とのコラボ第4弾！
「RATCHET184」が登場！
「シフト183」より継承した【ROMダンパー】と、新開発のビッグテール【ROMテール】を搭載した強波動のビッグベイトです。
スローなS字スイミングやデジ巻きアクションはもちろん、超高速リトリーブやハードジャークではボディを激しく揺さぶるハイアピールな「S字リッピングアクション」を得意とした次世代のジョインテッドクローです。
初代「HANABI」のロゴと青ドンの図柄がモチーフ！今も受け継がれるHANABIシリーズの原点がここに！
希少モデルなのでお早めに！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329583&id=bodyimage2】
GAN CRAFT×UNIVERSAL ENTERTAINMENT【RATCHET 144】花火柄-MODEL
価格: \7,700 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-gancraft-RC144-hanabi-pattern.html
元祖S字系ジョイクロを生んだGAN CRAFT社 とのコラボ第4弾！
「RATCHET144」が登場！
オリジナルモデルの「JOINTED CLAW RATCHET184」より受け継いだアピール力とスイミングアクションに、ダウンサイジングによるコントロール性が加わり、コンパクトながらに、強化ボディと連結パーツの搭載により、あらゆるフィールドで威力を発揮します。
艶消しネイビーボディに花火柄のデザイン。水の中の花火もまた格別の輝き！
水中の花火を是非楽しんで下さい。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329583&id=bodyimage3】
配信元企業：株式会社ユニバーサルエンターテインメント
プレスリリース詳細へ