中島美嘉 2日間4ステージ決定！ 「Billboard Live TAIPEI」オープニング公演 9月30日より販売開始、日台の音楽・文化交流の拠点に

クレドホールディングス株式会社

総合ホスピタリティ企業のクレドホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：白井浩一）は、台北市信義区「ATT 4 FUN」7階に、台湾初となる「Billboard Live TAIPEI」を2025年11月にオープンします。オープニング公演アーティストは、中島美嘉に決定しました。公演は11月18日（火）19日（水）の2日間・各2ステージで、チケットは9月30日（火）12:00（日本時間13:00）より「Billboard Live TAIPEI」公式サイトで販売開始します。

日時 2025年11月18日（火）、11月19日（水）

各日2回公演

1st set｜17:30 開場 / 18:30 開演

2nd set｜20:30 開場 / 21:30 開演

料金 ・スタンダード席 NTD 5,000

・カジュアル席 NTD 4,800

・プレミアム席 NTD 5,400

・ラグジュアリー席 NTD 5,600

・ボックス席A（3名まで） NTD 18,000

・ボックス席B（5名まで） NTD 30,000

※上記に飲食料金は含まれておりません。別途お支払いが必要です。

9月30日（火）12:00（日本時間13:00）より「Billboard Live TAIPEI」公式サイトで販売開始

https://www.billboardlivetaipei.tw/

中島美嘉 公演について

2001年、フジテレビドラマ『傷だらけのラブソング』の主演でデビューした中島美嘉は、クールな存在感と唯一無二の歌声で一躍スターダムに。

その後「雪の華」「桜色舞うころ」「Will」「GLAMOROUS SKY」など数々の代表曲を世に送り出し、2000年代を代表する歌姫の一人となりました。

これまでにNHK『紅白歌合戦』へ9度出場、数々の音楽賞を受賞し、音楽、映画、ドラマ、ファッションと多方面で活躍。

2005年に主演した映画『NANA』はアジア全域で社会現象となり、主題歌「GLAMOROUS SKY」はチャートを席巻し、世代を超えた名曲として記憶されています。

今回、彼女にとってデビュー以来初のBillboard Live出演、そしてBillboard Live TAIPEIの開幕ステージを飾る最初のアーティストとして登場。特別な意味を持つ公演となります。

中島美嘉は「こんなに近い距離で台湾のファンと触れ合えるのを本当に楽しみにしています。特別なステージを用意しています」とコメント。大型アリーナ公演では味わえない特別な驚きが待っていると予告し、ファンの期待を一層高めています。

Billboard Live TAIPEI 概要

「Billboard Live TAIPEI」では、ライブ音楽と高級ダイニングを融合した類のない体験を台湾に提供します。最先端の音響システムを備えた300席の会場は、観客が世界クラスのパフォーマンスを間近で楽しめる親密な空間を提供します。レストランでは、この体験を引き立てるグルメ料理も提供予定です。台湾、日本、韓国、欧米のトップアーティストの公演はもちろん、地元アーティストが才能を発揮する新たな機会を創出し、台湾の音楽シーンの進化に貢献することを目指しています。

店舗名 Billboard Live TAIPEI

オープン日 2025年 11月18日（火）

場所 台北市松壽路12号「ATT 4 FUN」7階

席数 300席（VIP席、テーブル席、スタンディング等）

公演等 台湾、日本、韓国、欧米の一流アーティストをブッキング予定

設備等 JBLの最上位モデルなどを採用、台湾のライブレストランで最高峰の音響・照明を完備

運営会社 Credo Entertainment Taiwan Co.,Ltd（クレドホールディングス100％子会社）

HP https://www.billboardlivetaipei.tw

Instagram https://www.instagram.com/billboardlive_taipei

Threads https://www.threads.com/@billboardlive_taipei

Facebook https://www.facebook.com/billboardlivetaipei

※上記以外の詳細は、追って発表いたします。

※現地台湾で、内覧会なども開催する予定です。

当社が「Billboard Live TAIPEI」をオープンする背景

当社は、日本と台湾の文化交流事業として、「Billboard Live TAIPEI」をオープンします。

当社は現在、傘下に9社のグループ企業をもち、大きく分けて3つの事業を展開しています。

1、ウェルネス事業

国内約2,500の提携ホテルにセラピスト派遣、国内外で有名ブランドと提携したホテルスパ運営

（庵SPA、SANATIO SPA、FAUCHON SPA、Spa by L'OCCITANE、SPA by MANDARAなど）

2、ヒューマン事業

日本語学校（生徒数約2,500名）の運営、客室清掃、人材派遣

3、ホスピタリティ事業

ホテル内レストラン「SAKURA」の運営、「SLOW ART CENTER NAGOYA」の運営、地方創生宿泊業再生事業、スタートアップイベントの開催など

当社は、台湾ですでにスパ事業などを展開していますが、台北にBillboard Liveを開業することで、台湾アーティストが海外へ進出するためのサポートや、台湾の音楽ファンに新たなライブの楽しみ方を紹介するだけでなく、自社事業のアジア展開の後押しにもしたいと考えています。

【会社概要】

社名 クレドホールディングス株式会社

代表 白井浩一

本社 東京都新宿区西新宿1-13-12 西新宿昭和ビル10F

サイト https://credo-hd.com/

創業 1994年

社員数 500名

事業内容 グループ会社への投資およびコンサルティング事業、テクノロジー事業

ウェルネス事業、エンタテインメント事業、飲食事業、労働者派遣事業

有料職業紹介事業、ヘルスケア事業、コンサルティング事業、不動産事業

ビルメンテナンス業、教育事業、システム開発事業、産後ケア事業、

メディア事業、宿泊業

＜グループ会社＞

株式会社クレドインターナショナル

株式会社プラスコーポレーション

株式会社EDGE

株式会社永興教育学園

株式会社東京新宿学園

有限会社日本語教育交流推進研究所

杏林国際語学院株式会社

株式会社ホスピタリティジャパン

株式会社ホステック