劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開にあわせて、新規描き下ろしイラストを使用した商品が9月19日に発売！ アニメイトでは、特典「イラストカード」がもらえるフェアも同日より開催!!
△アクリルスタンド
株式会社アニメイトは、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の新規描き下ろしイラストを使用した新商品を、2025年9月19日から発売いたします。また、同日より「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開記念フェア in アニメイト」を開催いたします。
『チェンソーマン』とは、「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載中の藤本タツキ先生による漫画作品。シリーズ累計発行部数は3,000万部を突破しているうえ、2022年に放送されたTVアニメは、国内だけでなく200ヶ国以上の国と地域で配信されるなど、世界中から注目を集めています。2025年9月19日には、絶大な人気を誇るエピソード“レゼ篇”をフィーチャーした、本作初となる映画が全国公開となります。
そんな本作より、デンジやレゼたち6人の新規描き下ろしイラスト＆描き起こしモチーフを使用した「アクリルスタンド」や「トレーディングクリアカード」、「キャラバッジコレクション」などの新商品が登場！ 中でもキャラクターの細かいところまで再現されている「メタルキーホルダー」は、ファン必見のアイテムとなっています。
また、全国アニメイト・アニメイト通販では、9月19日～10月13日まで「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開記念フェア in アニメイト」を開催いたします。期間中、『チェンソーマン』関連商品をご購入・ご予約いただいた方に、特典「イラストカード（全6種）」をプレゼントいたします。
さらに、フェア条件達成時にレジにて「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」の劇場半券をご提示いただくと、特典を追加でもう1枚お渡しいたしますので、ぜひチェックしてみてください！
■商品情報
アクリルスタンド／ネオン
発売日：2025年9月19日
価格：各1,980円（税込）
種類：6種
△アクリルスタンド／ネオン
トレーディングクリアカード
発売日：2025年9月19日
価格：1パック330円（税込）
1BOX（16パック入り）5,280円（税込）
種類：全16種
△トレーディングクリアカード
キャラバッジコレクション／ネオン
発売日：2025年9月19日
価格：1パック440円（税込）
1BOX（12パック入り）5,280円（税込）
種類：全12種
△キャラバッジコレクション／ネオン
クリアファイル／ネオン
発売日：2025年9月19日
価格：各440円（税込）
種類：6種
△クリアファイル／ネオン
メタルキーホルダー
発売日：2025年9月19日
価格：各1,650円（税込）
種類：2種
△メタルキーホルダー
このほかにも、多数の新商品が発売！
■フェア情報
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開記念フェア in アニメイト
開催期間：2025年9月19日～10月13日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
開催内容：期間中、『チェンソーマン』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍をご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎、もしくはグラッテ飲食物をご購入・ご予約（内金全額必須）1点毎に、「イラストカード（全6種）」を1枚プレゼントいたします。
さらに、フェア条件達成時にレジにて「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」の劇場半券をご提示いただくと、特典を追加でもう1枚お渡しいたします。
特典内容：イラストカード（全6種）
※特典はお選びいただけません。
△特典：イラストカード（全6種）
■グラッテコラボ情報
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開記念 Gratte
開催期間：2025年9月19日～10月13日
開催場所：
＜グラッテ・クッキー販売店＞アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、横浜ビブレ、名古屋、大阪日本橋、岡山
＜グラッテ・クッキー・アイス販売店＞アニメイト渋谷、吉祥寺パルコ、仙台、梅田
メニュー：＜グラッテ（絵柄全6種）＞イートイン660円（税込） テイクアウト648円（税込）
＜アイシングクッキー（絵柄全6種）＞イートイン605円（税込） テイクアウト594円（税込）
＜グラフィックアイス（絵柄全6種）＞イートイン750円（税込） テイクアウト736円（税込）
△グラッテ・クッキー・アイス絵柄
■Gallery D.N.A.情報
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開記念 Gallery D.N.A.
開催期間：2025年9月19日～10月5日
開催場所：池袋本店1F「Gallery D.N.A.」
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C) 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社
