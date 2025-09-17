劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開にあわせて、新規描き下ろしイラストを使用した商品が9月19日に発売！　アニメイトでは、特典「イラストカード」がもらえるフェアも同日より開催!!

△アクリルスタンド

https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=12991


株式会社アニメイトは、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の新規描き下ろしイラストを使用した新商品を、2025年9月19日から発売いたします。また、同日より「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開記念フェア in アニメイト」を開催いたします。



『チェンソーマン』とは、「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載中の藤本タツキ先生による漫画作品。シリーズ累計発行部数は3,000万部を突破しているうえ、2022年に放送されたTVアニメは、国内だけでなく200ヶ国以上の国と地域で配信されるなど、世界中から注目を集めています。2025年9月19日には、絶大な人気を誇るエピソード“レゼ篇”をフィーチャーした、本作初となる映画が全国公開となります。



そんな本作より、デンジやレゼたち6人の新規描き下ろしイラスト＆描き起こしモチーフを使用した「アクリルスタンド」や「トレーディングクリアカード」、「キャラバッジコレクション」などの新商品が登場！　中でもキャラクターの細かいところまで再現されている「メタルキーホルダー」は、ファン必見のアイテムとなっています。



また、全国アニメイト・アニメイト通販では、9月19日～10月13日まで「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開記念フェア in アニメイト」を開催いたします。期間中、『チェンソーマン』関連商品をご購入・ご予約いただいた方に、特典「イラストカード（全6種）」をプレゼントいたします。



さらに、フェア条件達成時にレジにて「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」の劇場半券をご提示いただくと、特典を追加でもう1枚お渡しいたしますので、ぜひチェックしてみてください！




■商品情報


アクリルスタンド／ネオン


発売日：2025年9月19日


価格：各1,980円（税込）


種類：6種





△アクリルスタンド／ネオン




トレーディングクリアカード


発売日：2025年9月19日


価格：1パック330円（税込）


　　　1BOX（16パック入り）5,280円（税込）


種類：全16種





△トレーディングクリアカード




キャラバッジコレクション／ネオン


発売日：2025年9月19日


価格：1パック440円（税込）


　　　1BOX（12パック入り）5,280円（税込）


種類：全12種





△キャラバッジコレクション／ネオン




クリアファイル／ネオン


発売日：2025年9月19日


価格：各440円（税込）


種類：6種






△クリアファイル／ネオン




メタルキーホルダー


発売日：2025年9月19日


価格：各1,650円（税込）


種類：2種





△メタルキーホルダー



このほかにも、多数の新商品が発売！




■フェア情報


劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開記念フェア in アニメイト


開催期間：2025年9月19日～10月13日


開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販


開催内容：期間中、『チェンソーマン』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍をご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎、もしくはグラッテ飲食物をご購入・ご予約（内金全額必須）1点毎に、「イラストカード（全6種）」を1枚プレゼントいたします。


さらに、フェア条件達成時にレジにて「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」の劇場半券をご提示いただくと、特典を追加でもう1枚お渡しいたします。


特典内容：イラストカード（全6種）


※特典はお選びいただけません。





△特典：イラストカード（全6種）



■グラッテコラボ情報


劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開記念 Gratte


開催期間：2025年9月19日～10月13日


開催場所：


＜グラッテ・クッキー販売店＞アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、横浜ビブレ、名古屋、大阪日本橋、岡山


＜グラッテ・クッキー・アイス販売店＞アニメイト渋谷、吉祥寺パルコ、仙台、梅田


メニュー：＜グラッテ（絵柄全6種）＞イートイン660円（税込）　テイクアウト648円（税込）


＜アイシングクッキー（絵柄全6種）＞イートイン605円（税込）　テイクアウト594円（税込）


＜グラフィックアイス（絵柄全6種）＞イートイン750円（税込）　テイクアウト736円（税込）





△グラッテ・クッキー・アイス絵柄



■Gallery D.N.A.情報


劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開記念 Gallery D.N.A.


開催期間：2025年9月19日～10月5日


開催場所：池袋本店1F「Gallery D.N.A.」




※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。




■権利表記


(C) 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社




■関連URL


『チェンソーマン』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=12991)



劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開記念フェア in アニメイト(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113301)



劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開記念 Gratte(https://www.animate.co.jp/gratte/30124/)



劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開記念 Gallery D.N.A.(https://www.animate.co.jp/gallerydna/schedule/29520/)



劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公式サイト(https://chainsawman.dog/movie_reze/)