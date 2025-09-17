劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開にあわせて、新規描き下ろしイラストを使用した商品が9月19日に発売！　アニメイトでは、特典「イラストカード」がもらえるフェアも同日より開催!!

株式会社アニメイトホールディングス△アクリルスタンド商品の詳細はこちら！ :https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=12991

株式会社アニメイトは、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の新規描き下ろしイラストを使用した新商品を、2025年9月19日から発売いたします。また、同日より「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開記念フェア in アニメイト」を開催いたします。

『チェンソーマン』とは、「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載中の藤本タツキ先生による漫画作品。シリーズ累計発行部数は3,000万部を突破しているうえ、2022年に放送されたTVアニメは、国内だけでなく200ヶ国以上の国と地域で配信されるなど、世界中から注目を集めています。2025年9月19日には、絶大な人気を誇るエピソード“レゼ篇”をフィーチャーした、本作初となる映画が全国公開となります。

そんな本作より、デンジやレゼたち6人の新規描き下ろしイラスト＆描き起こしモチーフを使用した「アクリルスタンド」や「トレーディングクリアカード」、「キャラバッジコレクション」などの新商品が登場！ 中でもキャラクターの細かいところまで再現されている「メタルキーホルダー」は、ファン必見のアイテムとなっています。

また、全国アニメイト・アニメイト通販では、9月19日～10月13日まで「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開記念フェア in アニメイト」を開催いたします。期間中、『チェンソーマン』関連商品をご購入・ご予約いただいた方に、特典「イラストカード（全6種）」をプレゼントいたします。

さらに、フェア条件達成時にレジにて「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」の劇場半券をご提示いただくと、特典を追加でもう1枚お渡しいたしますので、ぜひチェックしてみてください！

■商品情報

アクリルスタンド／ネオン

発売日：2025年9月19日

価格：各1,980円（税込）

種類：6種

△アクリルスタンド／ネオン

トレーディングクリアカード

発売日：2025年9月19日

価格：1パック330円（税込）

1BOX（16パック入り）5,280円（税込）

種類：全16種

△トレーディングクリアカード

キャラバッジコレクション／ネオン

発売日：2025年9月19日

価格：1パック440円（税込）

1BOX（12パック入り）5,280円（税込）

種類：全12種

△キャラバッジコレクション／ネオン

クリアファイル／ネオン

発売日：2025年9月19日

価格：各440円（税込）

種類：6種

△クリアファイル／ネオン

メタルキーホルダー

発売日：2025年9月19日

価格：各1,650円（税込）

種類：2種

△メタルキーホルダー

このほかにも、多数の新商品が発売！

■フェア情報

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開記念フェア in アニメイト

開催期間：2025年9月19日～10月13日

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容：期間中、『チェンソーマン』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍をご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎、もしくはグラッテ飲食物をご購入・ご予約（内金全額必須）1点毎に、「イラストカード（全6種）」を1枚プレゼントいたします。

さらに、フェア条件達成時にレジにて「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」の劇場半券をご提示いただくと、特典を追加でもう1枚お渡しいたします。

特典内容：イラストカード（全6種）

※特典はお選びいただけません。

△特典：イラストカード（全6種）

■グラッテコラボ情報

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開記念 Gratte

開催期間：2025年9月19日～10月13日

開催場所：

＜グラッテ・クッキー販売店＞アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、横浜ビブレ、名古屋、大阪日本橋、岡山

＜グラッテ・クッキー・アイス販売店＞アニメイト渋谷、吉祥寺パルコ、仙台、梅田

メニュー：＜グラッテ（絵柄全6種）＞イートイン660円（税込） テイクアウト648円（税込）

＜アイシングクッキー（絵柄全6種）＞イートイン605円（税込） テイクアウト594円（税込）

＜グラフィックアイス（絵柄全6種）＞イートイン750円（税込） テイクアウト736円（税込）

△グラッテ・クッキー・アイス絵柄

■Gallery D.N.A.情報

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開記念 Gallery D.N.A.

開催期間：2025年9月19日～10月5日

開催場所：池袋本店1F「Gallery D.N.A.」

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C) 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社

■関連URL

『チェンソーマン』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=12991)

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開記念フェア in アニメイト(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113301)

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開記念 Gratte(https://www.animate.co.jp/gratte/30124/)

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開記念 Gallery D.N.A.(https://www.animate.co.jp/gallerydna/schedule/29520/)

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公式サイト(https://chainsawman.dog/movie_reze/)