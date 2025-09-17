「TOMORROW X TOGETHER」×「チャミスル・眞露」コラボキャンペーン開催！

眞露株式会社

眞露株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：朴 商 社 パク サン ピル）は、グローバルに活躍中のボーイグループ「TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー、以下TXT）」とのコラボレーションキャンペーンを2025年9月17日（水）より開始いたします。本キャンペーンでは、TXTのコンサートチケットやチャミスルオリジナルグッズが抽選で当たる、ファン必見の特別企画となっております。

■「TOMORROW X TOGETHER」×「チャミスル・眞露」コラボキャンペーン 概要

＜A.クローズドキャンペーン（対象商品を購入してご応募）＞※未成年はご応募出来ません。

応募条件：対象商品を1,650円分以上かつ5本以上購入したレシートで、以下のキャンペーンサイトより応募

対象商品：チャミスル全SKU、眞露is back、眞露ゴールド

※一部店舗では取扱いのない商品もございます。

※眞露ゴールドは、特定ルートで販売している限定商品になります。

応募期間：2025年9月17日（水）～2025年12月2日（火）

賞品：TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN JAPAN 公演チケット（各10組20名様×6公演）

対象公演：１.埼玉公演（11月15日・16日）

２.愛知公演（12月6日・7日）

３.福岡公演（12月27日・28日）

＜B.オープンキャンペーン（必要事項記入でご応募）＞※未成年はご応募出来ません。

応募期間：2025年9月17日（水）～2026年3月31日（火）

賞品：寝ころびトゥッコビフィギュア 1名様

チャミスル ショットグラス6種セット 3名様

寝ころびトゥッコビフィギュア

（サイズ約45×77×43 cm）

チャミスル ショットグラス6種セット

■ キャンペーンサイト

URL：https://www.jinro.co.jp/enjoy/txtcampaign/index.html

■「TOMORROW X TOGETHER」 ネックタグ付きチャミスル 概要

「TOMORROW X TOGETHER」×「チャミスル・眞露」コラボキャンペーンをより多くの方に知っていただくため、数量限定にてTOMORROW X TOGETHERのメンバーや、コンサートビジュアルが印刷されたネックタグ付きチャミスルを発売致します。

内容量：360ml

アルコール度数:チャミスルfresh 16％ / チャミスル マスカット 13% / チャミスル レモン 13%

希望小売価格：339円（税別）

発売日：2025年9月17日（水）より出荷開始（数量限定）

■チャミスルfresh 16° 360ml TXTネックタグ付き（全6種）

■チャミスル マスカット 13° 360ml TXTネックタグ付き（全6種）

■チャミスル レモン 13° 360ml TXTネックタグ付き（全6種）

■「TOMORROW X TOGETHER」 とは

TOMORROW X TOGETHER（以下：TXT）は、BTSを輩出したBIGHIT MUSICから2019年にデビューした5人組ボーイグループです。グループ名には「それぞれ違う君と僕がひとつの夢で集まって共に明日を作って行く」という意味が込められています。

ファンネームは MOA（Moments of Alwaysness）。TXTとファンが一緒に過ごす全ての瞬間と、韓国語の「モア（集める）」という単語にかけて、「お互いの夢のかけらを集めてひとつの夢を完成させる」という、ふたつの意味を持ちます。彼らは没入感の高いステージと、繊細なストーリーテリング、そしてダイナミックなパフォーマンスで、世界中のファンを魅了しています。

【主な実績】

●デビュー年に新人賞10冠に輝く。

●没入感の高いステージと、繊細なストーリーテリングが魅力で、「ステージテラー」とも呼ばれている。

●北米最大の音楽フェスティバル「Lollapalooza」に2年連続出場、K-POPグループ初のヘッドライナーを務める。

●オリコン週間アルバムランキングで12 作連続で1位を記録し、海外アーティストによるアルバム連続1位獲得作品数歴代1位の記録を保有している。

●2024年7月～、K-POPアーティストとして史上最速の東京ドームを含む日本4大ドームツアー開催。

●2024年7月発売の日本4th Single『誓い (CHIKAI)』は75万枚以上出荷され、日本レコード協会のゴールドディスク認定(2024年9月度)でトリプル・プラチナ認定を獲得。

●2024年9月～12月最新技術を駆使した日本史上最大規模のVRコンサートツアーを全国の映画館で開催。

●2024年K-POPボーイグループ唯一紅白出場、第66回輝く！日本レコード大賞 特別賞受賞

■『チャミスル』とは

韓国ドラマや映画でお酒を飲むシーンに登場する、”緑の小瓶のお酒”でおなじみの韓国焼酎（ソジュ）。そのブランドの1つである「チャミスル」は、韓国国内でのシェア65%以上を誇る韓国No.1ブランド※です。 チャミスルシリーズは韓流ブームや韓国ドラマの影響もあり、2020年より販売が急成長。コンビニエンスストアやスーパー、ドラッグストアなどでも気軽に購入できる、身近なお酒となりました。特に日本で人気が高いのはフルーツフレーバータイプ。いろいろな味を、 ”選べる”楽しさがあるお酒として、若い女性の方々を 中心にご支持いただいております。※ 2024年7月時点 韓国国内焼酎出荷実績 HITEJINRO調べ

【眞露株式会社 (JINRO INC.)】

韓国にあるハイトジンロ株式会社の日本法人。

「JINRO」、「チャミスル」、「JINROマッコリ」などの日本市場向け商品開発・輸入・販売・マーケティングを行っています。

HP：https://www.jinro.co.jp/

【本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先】

眞露株式会社 マーケティング部 PR担当

電話 03-5843-1322 FAX 03-5843-1324 MAIL mktg@jinro.co.jp

【クレジット表記、および一般のお客様からのお問い合わせ先】

眞露株式会社 https://www.jinro.co.jp/