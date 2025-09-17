【初公開！】スウェーデンの陶芸家マリアンヌ・ハルバーグ本人による一点もののオリジナル作品。

株式会社トンカチ

株式会社トンカチ（東京都渋谷区、代表：勝木悠香理）は、スウェーデンの陶芸作家マリアンヌ・ハルバーグによる一点ものの作品を、2025年9月より発売、ならびにニュースサイトを公開いたしました。現在、オンラインショップ「トンカチストア」（ https://shop.tonkachi.co.jp ）にて販売しております。




マリアンヌ本人がひとつずつ手作りする作品群には、やはり独特の何かがあります。


これまで作品展やポップアップイベントでしかご覧いただけなかった作品を、オンラインショップで初公開いたします。


実際に展示をご覧いただくように、オンラインでも作品の細部まで写真でじっくりご覧いただけます。


中には、これは一体何だろう？と思うものもあるでしょう。でも、それが誰かの心には、特別に響く。そう、それがマリアンヌなんです。



今回ご紹介するのは、数種の中から選べる「チェックのテーブルクロス」や「リボンの皿」、そして瀬戸焼のアイテムとして製品化された「台にのったような花瓶」のオリジナル作品など。


オリジナルならではの形や線のゆらぎ、繊細さ、そして一点ものだからこそ生まれるユーモアをぜひお楽しみください。


今後もこれまで未公開だった作品を順次公開してまいります。どうぞご期待ください。


【NEWS】マリアンヌの手作りに、舞い降りるもの。
https://shop.tonkachi.co.jp/blogs/news/mh-ceramic-works-20250904(https://shop.tonkachi.co.jp/blogs/news/mh-ceramic-works-20250904)



陶器作品（オリジナル）
https://shop.tonkachi.co.jp/collections/mh-ceramic-works(https://shop.tonkachi.co.jp/collections/mh-ceramic-works)





マリアンヌ・ハルバーグのアトリエより


【陶板】チェックのテーブルクロス

価格：44,000円（税込）


サイズ：250 x 250 x 3(mm)


素材：陶器


生産国：スウェーデン




商品ページ：


https://shop.tonkachi.co.jp/products/mh043(https://shop.tonkachi.co.jp/products/mh043)






【陶板】チェックのテーブルクロス（太線あり）

価格：44,000円（税込）


サイズ：250 x 250 x 3(mm)


素材：陶器


生産国：スウェーデン




商品ページ：


https://shop.tonkachi.co.jp/products/mh044(https://shop.tonkachi.co.jp/products/mh044)






リボンの皿

価格：33,000円（税込）


サイズ：w155 x h115 x 10(mm)


素材：陶器


生産国：スウェーデン




商品ページ：


https://shop.tonkachi.co.jp/products/mh070






どんぐりぼうやの陶板（ミニ）

価格：16,500円（税込）


サイズ：W160×H135×D50(mm)


素材：陶器


生産国：スウェーデン




商品ページ：


https://shop.tonkachi.co.jp/products/mh156(https://shop.tonkachi.co.jp/products/mh156)






花瓶 3

価格：55,000円（税込）


サイズ：H244×W150×D5（mm)


素材：陶器


生産国：スウェーデン




商品ページ：


https://shop.tonkachi.co.jp/products/mh385(https://shop.tonkachi.co.jp/products/mh385)





その他のオリジナル作品はこちら：


https://shop.tonkachi.co.jp/collections/mh-ceramic-works(https://shop.tonkachi.co.jp/collections/mh-ceramic-works)






トンカチストア：


https://shop.tonkachi.co.jp



マリアンヌ・ハルバーグオフィシャルサイト：


https://mariannehallberg.jp




Marianne Hallberg（マリアンヌ・ハルバーグ）




1952年、スウェーデン・ヨーテボリに花屋の娘として生まれる。青春時代に世界を放浪した後、地元ヨーテボリで作陶を開始する。平面が立ち上がったような独特の作風は、前衛性とクールなユーモアが同居する。先進的クリエイターの注目を集め、若いクリエイターの間では憧れの陶芸家として名前が上がる「アーチストに熱愛されるアーチスト」。