【東京ゲームショウ2025】中央町戦術工芸＆CTCRECORDSが初出展！ゲームカルチャーと造形・音楽を融合した新作シリーズを発表！

合同会社リグラフィックス

近未来的アクセサリーブランド「中央町戦術工芸（CTCTYO）」は、

東京ゲームショウ2025（9月25日～28日）に初出展し、

ゲームカルチャーにインスパイアされた最新作を披露します。

本展示では、ブランドの代名詞である“装甲アクセサリー”シリーズに加え、ゲームをモチーフにした新作アイテムを多数展開。

さらに、中央町戦術工芸はこれまで多くのゲーム開発者・デザイナーから「研究用」として購入されてきた実績をもち、その評価は業界内にも広がっています。

今回のTGS出展では、そうした背景を踏まえ、従来の人気アイテム（マスク、チョーカー、カチューシャなど）も多数ラインナップに加え、

初めての方にもブランドの世界観を体験できる構成としています。

「ゲームの中に登場しそうなリアルな造形」「装着できる武装アクセサリー」として、開発者、クリエイター、そしてファンの皆さまに向けた展示販売を行います。



■展示＆販売予定アイテム（一部）

装甲デッキケース（2サイズ展開）カードゲーマー必見！マグネットバックルを搭載した、ギミック感あふれるデッキケースが登場です。コントローラーリストバンド 実際のパーツを使用したリストアクセサリー。機械的ギミックと造形美の融合。携帯ゲーム機風ショルダーバッグ 液晶風画面もついた“遊べそうで遊べない”遊び心満点のギア型バッグ。装甲ヘッドホンユニット 02（有線）まるで装備品のような質感とディテール。アナログ接続対応で即使用可能。コントローラー名刺ケース 実機のパーツを搭載した機構型名刺ケースが初登場。人気の装甲マスクmk20に新色が登場 配信にも最適な、高発色×重厚感の新カラーバリエーションで個性を演出。

※展示アイテムのうち8割以上が新作となります。



■待望の初音ミクコラボの新商品の先行販売も！

おしゃれでメカメカしい「コンテナショルダーバッグ」や、

６人のキャラクター専用モデルの「ネコミミユニット」まで、今回も斬新な、

まさに"前人未到"のコレクションとなっています。

さらに、今回のコラボイラストは人気グラフィッククリエイターのPanasony(TM)(https://x.com/panasonynet)が担当！

ネコミミユニットなどの製品を身につけたキャラクターと、専用のタイポグラフィが、

スプレーアート風のグラフィックとして仕上がっています。

もちろん、このコラボグラフィックを使用した製品も登場！

Art by Panasony(TM) (C)CFM

【受注期間】 2025年9月25日（水）12:00 ～ 10月22日（水）23:59

【オンライン受注】

・中央町戦術工芸公式：BOOTH(https://g3p.booth.pm/) / Shopify(https://ctc-tyo.myshopify.com/)

・グッドスマイルカンパニー オンラインストア(https://www.goodsmile.com/ja)

・アニメイト(https://www.animate-onlineshop.jp/)店頭予約、オンライン予約

・ジーストア店頭予約



【先行販売】

東京ゲームショウ2025(https://tgs.cesa.or.jp/jp)（9/25-28） 中央町戦術工芸ブース（ホール10）にて



■ CTCRECORDS

ゲーム音楽を手がけるボカロPたちと造形の交差点をTGSで

造形ブランド「中央町戦術工芸」から派生した音楽系ライン「CTCRECORDS」も同時出展。

ゲーム楽曲提供実績を持つボカロPたちと協力し、

“音楽が形を手に入れた”ようなプロダクトを展開します。

参加アーティスト ・柊マグネタイト ・なきそ ・マサラダ ・なみぐる ・r-906 (C)マサラダ (C)r-906(C)柊マグネタイト (C)namigroove(C)なきそ (C)CFM 重音テト(C) 線 / 小山乃舞世 / TD(C)MECHANICAL GIRL LLC.(C)SSS



【取材・掲載・展示についてのお問い合わせ】

合同会社リグラフィックス（中央町戦術工芸／CTCRECORDS）

広報担当：ctctyo@gmail.com