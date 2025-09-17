こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【累計販売台数１３０万台突破！】北海道の自社工場からお届け。海の幸を豪華に盛りつけた“おせち料理”全5種をご予約受付中！～１１月２４日（月）までのご予約で、最大合計２,０００円分の特典をプレゼント～
とんでん株式会社（本店所在地：北海道恵庭市、代表取締役社長：駒場雅志）は、「北海道生まれ和食処とんでん」北海道・関東全店舗と、「湯けむりの丘つきさむ温泉」（所在地：北海道札幌市）、公式オンラインショップにて、とんでん自慢のおせち料理のご予約を承っております。
２０２６年のおせち料理は、ロングセラー商品である「とんでん」を含めた３種類の冷蔵おせち料理と、今年新登場する二段重「華乃むすび」を含めた２種類の冷凍おせち料理の、全５種類をご用意いたします。
少人数から家族３世代まで幅広い年代でお楽みいただきたいという想いから、多種多様な内容で取り揃えました。
また、１１月２４日（月）までに店頭お渡しでご予約いただいたお客様に限り、和食処とんでん全店舗で使える１,０００円分のお食事券をプレゼント。さらに会員様は、公式オンラインショップからのご予約で、公式オンラインショップ「おもてなし食堂」でお使いいただける税込１,０００円引きクーポンと、お得な特典と交換できる、とんでん独自ポイント“エッグ”を付与いたします。
累計販売台数１３０万台突破！北海道で丁寧に手作業でお作りする全５種類のおせち料理
北海道生まれのとんでんが全国へお届けするおせち料理は、おかげさまで販売開始から今年で４０年以上を迎え、累計販売台数は１３０万台を突破いたしました。長年こだわり続けてきたおせち料理は、豊かな自然に囲まれ、まろやかな飲み口の地下水がとれる、北海道恵庭市の自社工場でおつくりしています。１年の始まりのお食事に少しでも華を添えられるよう、見た目の豪華さにもこだわり、盛りつけています。
２０２６年のおせち料理は、長年愛されてきた“冷蔵”の３種類「とんでん」、「鳳寿(ほうじゅ)」、「恵の華」と、お好きなタイミングで解凍してお召し上がりいただける“冷凍”を２種類「華乃(はなの)むすび」、「宝船」の、全５種類をご用意いたします。ご家族でのお集まりにぴったり大人数向けの三段重から、ご自宅でゆっくりとお一人様からお楽しみいただける一段重まで、幅広くご用意しています。お客様のご利用シーンにあわせてお好みのおせち料理をお選びください。
【ふたを開けてすぐに食べられる 冷蔵おせち料理】
■一番人気の三段重『とんでん』２８,０００円（税込３０,２４０円）
≪４～５名様用 ２９品目・冷蔵≫お重サイズ（たて１９０mm×よこ１９０mm×高さ５５mm）
販売歴４０年以上のロングセラーの三段重『とんでん』。素材・味付け・盛り付けの全てにこだわった、２９品目の豊富なお料理は、ご家族やご親戚のお集まりにもぴったりの豪華なおせち料理です。
北海道産の新鮮な蝦夷あわびを、自社工場でふっくらと蒸しあげてから煮込んだ「あわびふくら煮」や、パリッとした食感が楽しめ、大ぶりで食べ応えのある「数の子」、従業員からも人気が高い、優しい甘みが特徴の「柿バター」等、こだわりの逸品を彩り美しく盛り付けました。
【一の重】
いくら≪北海道産≫、数の子、紅白蒲鉾（市松模様）、丹波黒豆、三色なます（日向夏入り）、栗きんとん、エビチリソース煮、ハスカップクリームチーズ、たたきごぼう、梅花紅白餅
【二の重】
ズワイガニ甲羅詰め、焼き紅鮭、ズワイガニ爪肉、あわびふくら煮≪北海道産≫、田作り（くるみ入り）、子持ちいか、いかの金柑黄金和え、鯛の塩麹焼き、つぶ生姜煮≪北海道産≫、ソフトほたて貝柱≪北海道産≫
【三の重】
鰊昆布巻、煮海老、海鮮貝サラダ、肩ロースハム、葉付金柑、合鴨スモーク、伊達巻、柿バター、煮物（羽二重/里芋/こんにゃく/ごぼう/しいたけ/竹の子/さつまいも/にんじん/梅蒲鉾/菜の花信田巻）
ズワイガニ甲羅詰め
旨味がぎゅっと詰まったズワイガニをボイルして、食べやすいようにふっくらとほぐした身を甲羅に盛りつけ、上には食べ応えのある棒肉を贅沢に飾り付けました。素材の味をいかしたカニ本来の甘みを堪能でき、華やかな見た目はおせち料理の一角を飾るに相応しい逸品です。
あわびふくら煮≪北海道産≫
北海道産の蝦夷あわびを生きたまま自社工場に入荷・管理し、入荷後は丁寧に下処理をした後、ふっくらと蒸しあげ、だしの効いた旨味たっぷりの特製タレで味付けをし、見た目も艶やかに仕上げています。厚切りでしっかりと、あわびの旨味と上品な味わいがご堪能いただける逸品です。
おせち料理「とんでん」商品ページ：https://ec.tonden.co.jp/osechi/tonden
■全ての食材を国産にこだわったプレミアム三段重『鳳寿(ほうじゅ)』
３８,５００円（税込４１,５８０円）
≪３名様～用 ２８品目・冷蔵≫お重サイズ（たて２０５mm×よこ２０５mm×高さ６５mm）
【一の重】
【二の重】
【三の重】
北海道産を中心に、全ての食材を国産でご用意する『鳳寿』。新年のお祝いにふさわしい、見た目も豪華に濃厚な旨味をご堪能いただける「伊勢海老」や、水揚げ量が日本一である、北海道産の大振りで食べ応えのある「ほたて醤油炊き」、旨味と甘味の詰まった北海道産の「タラバガニ甲羅詰め」、今年新たに登場する、独特の食感が魅力のフカヒレを、口の中でとろける煮凝りにして豪華にあしらった「フカヒレ煮」など、素材のうま味を最大限に引き立てたこだわりの逸品を、見た目にもこだわって美しく盛り込みました。
おせち料理「鳳寿」商品ページ：https://ec.tonden.co.jp/osechi/hoju
■パートナーやご友人と、お二人様からお楽しみいただける二段重『恵の華』
２２,５００円（税込２４,３００円）
≪２～３名様用 ２１品目・冷蔵≫お重サイズ（たて２０５mm×よこ２０５mm×高さ６５mm）
【一の重】
【二の重】
人気の美味を選りすぐった、２～３名様におすすめの二段重『恵の華』。ぷちっとした食感と濃厚な味わいが楽しめる「いくら≪北海道産≫」や、程よく脂がのった天然物の紅鮭を、切り付け後に自社工場で１枚ずつ丁寧に焼き上げた「焼き紅鮭」、北海道産の灯台つぶを柔らかく煮上げた「つぶ生姜煮」等、様々な海鮮料理を取り揃えています。
おせち料理「恵の華」商品ページ：https://ec.tonden.co.jp/osechi/megumi
【特典①】店頭受け取りで１,０００円分のお食事券がもらえる！お得な早期予約の特典も実施
１１月２４日（月）までにご予約いただいたお客様で、店頭受け取りの場合に限り、和食処とんでん全店舗で使えるお食事券１,０００円分をプレゼントいたします。ご予約は公式オンラインショップ、またはとんでんアプリ、お電話、店頭からお申し込みが可能です。
【お好きなタイミングで解凍後すぐ食べられる 冷凍おせち料理】
※冷凍おせち料理はクール宅急便のみの取り扱いです。
■新登場！和と洋の美味をむすぶ二段重『華乃むすび』
２０,０００円（税込２１,６００円）【送料込み】
≪２～３名様用 ２０品目・冷凍≫お重サイズ（たて１９６mm×よこ１９６mm×高さ５８mm）
上品で繊細な味わいの“和”と、小さいおこさまもお喜びいただける“洋”をバランスよく取り入れた二段重『華乃むすび』。「ズワイガニ甲羅詰め」や「いくら≪北海道産≫」の他に、おせち料理の定番伊達巻を洋風にアレンジした「伊達巻スフレ」、いちごとバターの見た目も華やかな「ストロベリー市松」等、多彩な逸品を詰め合わせています。
おせち料理「華乃むすび」商品ページ：https://ec.tonden.co.jp/osechi/hananomusubi
■少しずつ色々なお料理を楽しめる一段長角重『宝船』
１７,０００円（税込１８,３６０円）【送料込み】
≪１～２名様用 ２３品目・冷凍≫お重サイズ（たて２４８mm×よこ３０８mm×高さ６０mm）
お一人様でも食べやすく、伝統的な味わいの多彩なお料理を詰め合わせた一段長角重『宝船』。「ズワイガニ甲羅詰め」や海老本来の素材の味を活かした「煮海老」の他に、今年新たに登場する、うなぎを白醤油で香ばしく焼き上げた「うなぎ白醤油焼き」や、北海道産の秋鮭を塩糀で漬け込んだ「秋鮭糀漬け」等、２３品を取り揃えています。
おせち料理「宝船」商品ページ：https://ec.tonden.co.jp/osechi/takara
【特典②】会員様限定！公式オンラインショップからのご予約で公式オンラインショップ内「おもてなし食堂」で使える税込１,０００円引きクーポンをプレゼント！
会員様は、公式オンラインショップにログイン後のご予約で、お得な特典と交換できる“エッグ”の他に、公式オンラインショップ内「おもてなし食堂」にてご使用いただける税込１,０００円引きクーポンをプレゼントいたします。会員情報は、公式オンラインショップととんでんアプリを共通でお使いいただける為、とんでんアプリの会員様もログイン後のご予約で特典を付与いたします。
「おもてなし食堂」では、「名物ジャンボ茶わんむし」や「とんでん特製豚丼」等、ご自宅でもお楽しみいただけるとんでんのお料理をご用意しています。年末年始の集まりで、おせち料理と一緒にとんでんのお料理をご堪能いただくのもおすすめです。
※クーポンはご予約をいただいた翌月に付与いたします。
■アプリダウンロードページ
https://www.tonden.co.jp/mobile/
≪おせち料理特設ページ≫
https://ec.tonden.co.jp/
≪お電話でのお申込み≫
専用ダイヤル 0120-116-175
受付時間 10：00～18：00
≪ とんでん“おせち料理”概要 ≫
■予約期間 ：２０２５年１２月中旬頃まで ※完売次第、受付を終了いたします。
■受 付 ：
≪店頭≫「北海道生まれ和食処とんでん」北海道・関東全店舗 「湯けむりの丘つきさむ温泉」
≪WEB≫公式オンラインショップ（https://ec.tonden.co.jp/）
とんでんアプリ（https://www.tonden.co.jp/mobile/）
出店【楽天市場・Yahoo！ショッピング・Amazon】
■商 品 ：
≪冷蔵≫ 三段重「とんでん」 ２８,０００円（税込３０,２４０円）
三段重「鳳寿」 ３８,５００円（税込４１,５８０円）
二段重「恵の華」 ２２,５００円（税込２４,３００円）
≪冷蔵≫ 二段重「華乃むすび」２０,０００円（税込２１,６００円）【送料込み】
一段長角重「宝船」 １７,０００円（税込１８,３６０円）【送料込み】
※「華乃むすび」「宝船」はクール宅急便のみ承ります。
■おせち料理 ご予約特典①
□条件：店頭お渡しで、２０２５年１１月２４日（月）までにご予約をいただいたお客様
□特典内容：和食処とんでん全店舗と湯けむりの丘つきさむ温泉で使える１,０００円分のお食事券
※本お食事券は、おせち料理のお会計にはご利用いただけません。
※クール宅急便でのご予約は対象外です。
※有効期限は２０２６年３月３１日（火）まで、全店舗でご利用いただけます。
■おせち料理 ご予約特典②
□条件：公式オンラインショップでログインをしてご予約をいただいた会員様
□特典内容：公式オンラインショップ内「おもてなし食堂」でご利用いいただける税込１,０００円引きクーポン
※本クーポンは、おせち料理のお会計にはご利用いただけません。
※公式オンラインショップ以外のECサイト（楽天市場など）での購入は対象外です。
※本クーポンはご予約をいただいた翌月に付与いたします。
有効期限は２０２６年３月３１日（火）まで、お一人様１回まで対象です。
■おせち料理お届け日（お渡し日）
２０２５年１２月２９日・３０日・３１日（クール宅急便・店頭）
２０２６年１月１日（店頭お渡しで「とんでん（三段重）」のみ）
本件に関するお問合わせ先
報道関係者からの問い合わせ
とんでん株式会社
関東営業本部 販売促進部 広報担当 乙二（おとに）吉田
TEL 048-838-7878 FAX 048-838-8866 mail: tenpo@tonden.co.jp
