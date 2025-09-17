【累計販売台数１３０万台突破！】北海道の自社工場からお届け。海の幸を豪華に盛りつけた“おせち料理”全5種をご予約受付中！～１１月２４日（月）までのご予約で、最大合計２,０００円分の特典をプレゼント～







【三の重】北海道産を中心に、全ての食材を国産でご用意する『鳳寿』。新年のお祝いにふさわしい、見た目も豪華に濃厚な旨味をご堪能いただける「伊勢海老」や、水揚げ量が日本一である、北海道産の大振りで食べ応えのある「ほたて醤油炊き」、旨味と甘味の詰まった北海道産の「タラバガニ甲羅詰め」、今年新たに登場する、独特の食感が魅力のフカヒレを、口の中でとろける煮凝りにして豪華にあしらった「フカヒレ煮」など、素材のうま味を最大限に引き立てたこだわりの逸品を、見た目にもこだわって美しく盛り込みました。おせち料理「鳳寿」商品ページ：https://ec.tonden.co.jp/osechi/hoju■パートナーやご友人と、お二人様からお楽しみいただける二段重『恵の華』２２,５００円（税込２４,３００円）≪２～３名様用 ２１品目・冷蔵≫お重サイズ（たて２０５mm×よこ２０５mm×高さ６５mm）【一の重】【二の重】人気の美味を選りすぐった、２～３名様におすすめの二段重『恵の華』。ぷちっとした食感と濃厚な味わいが楽しめる「いくら≪北海道産≫」や、程よく脂がのった天然物の紅鮭を、切り付け後に自社工場で１枚ずつ丁寧に焼き上げた「焼き紅鮭」、北海道産の灯台つぶを柔らかく煮上げた「つぶ生姜煮」等、様々な海鮮料理を取り揃えています。おせち料理「恵の華」商品ページ：https://ec.tonden.co.jp/osechi/megumi【特典①】店頭受け取りで１,０００円分のお食事券がもらえる！お得な早期予約の特典も実施１１月２４日（月）までにご予約いただいたお客様で、店頭受け取りの場合に限り、和食処とんでん全店舗で使えるお食事券１,０００円分をプレゼントいたします。ご予約は公式オンラインショップ、またはとんでんアプリ、お電話、店頭からお申し込みが可能です。【お好きなタイミングで解凍後すぐ食べられる 冷凍おせち料理】※冷凍おせち料理はクール宅急便のみの取り扱いです。■新登場！和と洋の美味をむすぶ二段重『華乃むすび』２０,０００円（税込２１,６００円）【送料込み】≪２～３名様用 ２０品目・冷凍≫お重サイズ（たて１９６mm×よこ１９６mm×高さ５８mm）上品で繊細な味わいの“和”と、小さいおこさまもお喜びいただける“洋”をバランスよく取り入れた二段重『華乃むすび』。「ズワイガニ甲羅詰め」や「いくら≪北海道産≫」の他に、おせち料理の定番伊達巻を洋風にアレンジした「伊達巻スフレ」、いちごとバターの見た目も華やかな「ストロベリー市松」等、多彩な逸品を詰め合わせています。おせち料理「華乃むすび」商品ページ：https://ec.tonden.co.jp/osechi/hananomusubi■少しずつ色々なお料理を楽しめる一段長角重『宝船』お一人様でも食べやすく、伝統的な味わいの多彩なお料理を詰め合わせた一段長角重『宝船』。「ズワイガニ甲羅詰め」や海老本来の素材の味を活かした「煮海老」の他に、今年新たに登場する、うなぎを白醤油で香ばしく焼き上げた「うなぎ白醤油焼き」や、北海道産の秋鮭を塩糀で漬け込んだ「秋鮭糀漬け」等、２３品を取り揃えています。おせち料理「宝船」商品ページ：https://ec.tonden.co.jp/osechi/takara【特典②】会員様限定！公式オンラインショップからのご予約で公式オンラインショップ内「おもてなし食堂」で使える税込１,０００円引きクーポンをプレゼント！会員様は、公式オンラインショップにログイン後のご予約で、お得な特典と交換できる“エッグ”の他に、公式オンラインショップ内「おもてなし食堂」にてご使用いただける税込１,０００円引きクーポンをプレゼントいたします。会員情報は、公式オンラインショップととんでんアプリを共通でお使いいただける為、とんでんアプリの会員様もログイン後のご予約で特典を付与いたします。「おもてなし食堂」では、「名物ジャンボ茶わんむし」や「とんでん特製豚丼」等、ご自宅でもお楽しみいただけるとんでんのお料理をご用意しています。年末年始の集まりで、おせち料理と一緒にとんでんのお料理をご堪能いただくのもおすすめです。※クーポンはご予約をいただいた翌月に付与いたします。■アプリダウンロードページhttps://www.tonden.co.jp/mobile/≪おせち料理特設ページ≫https://ec.tonden.co.jp/≪お電話でのお申込み≫専用ダイヤル 0120-116-175受付時間 10：00～18：00