ペットの腸内環境・免疫サポートに。「キノコ由来キトサンオリゴ糖」新発売！

世界から厳選したペット用品を輸入・販売する株式会社ELEMENTS（本社：大阪府堺市、代表取締役：澤 幹子、以下「ELEMENTS」）は2025年9月10日(水)より、「キノコ由来キトサンオリゴ糖」の取り扱いを開始したことをお知らせいたします。



商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/elementsjapanr/chitosan-olg/

商品の概要

キトサンは、主にカニやエビなど甲殻類の外骨格に含まれる「キチン」から得られる自然界の多糖類です。キトサンを超分子化したのが「キトサンオリゴ糖」で、腸内環境の維持や免疫サポートなどペットの健康維持に幅広く役立つとされています。



現在市販されているキトサンオリゴ糖の多くは甲殻類（カニ・エビ）を原料としていますが、甲殻類由来の製品には、アレルギーのリスクがあります。そこで、本品はマイタケを原料として、アレルゲンフリーを実現しました。



本品は「ELEMENTS JAPAN 楽天市場店」にて販売中です。

【商品情報】

商品名：キノコ由来キトサンオリゴ糖

内容量：10g / 20g / 50g / 100g

販売価格（税込）：10g 1,300円、20g 1,830円、50g 2,800円、100g 6,580円

製造国：中国

認証：KOSHER、ISO9001、ECOCERT（オーガニック製品）

発売日：2025年9月10日

【成分（100g中）】

粗たんぱく質：37.5%以上

粗脂肪：0.9%以上

粗繊維：0.1%以下

粗灰分：0.4%以下

水分：5.6%以下

カロリー：334kcal

キノコ由来のやさしい腸活素材

キトサンオリゴ糖は、乳酸菌やビフィズス菌など腸内に棲む善玉菌の「エサ」としてはたらき、腸内環境のバランス維持を助ける素材です。毎日の食事に少し加えるだけで、自然なかたちでペットのおなかを整えるサポートになります。



本製品の特長は、マイタケ由来のキトサンオリゴ糖を使用しているため、甲殻類にアレルギーを持つペットにも安心して与えていただけること。また、ヴィーガン対応の原料を使用していることから、大切なペットにもヴィーガン素材を与えたいという飼い主様にもお選びいただける商品です。



粉末タイプで使いやすく、水やフードにサッと混ぜるだけで簡単に取り入れられるのも本品のポイント。一日の給餌量は小型犬で0.1～0.2g、大型犬で0.5g程度です。4種類の内容量（10g / 20g / 50g / 100g）をご用意しておりますので、お試しからまとめ買いまで必要なだけお買い求めいただけます。

代表コメント

大切なペットが口にするものだからこそ、できる限り安心できる素材を届けたい--その想いから、このたびキノコ由来キトサンオリゴ糖の取り扱いを決めました。甲殻類を使わないことに加え、国際的な認証をクリアした確かな品質も魅力のひとつです。毎日のごはんに無理なく取り入れられる。そんな「良い習慣」をお届けできることを嬉しく思っています。



株式会社ELEMENTS

澤 幹子

ELEMENTSについて

「世界にはもっと素晴らしい商品があるはず」という信念の元設立された企業。ペット用品をはじめ、世界中から厳選した商品を輸入販売しています。ペットたちが大切な家族と一日でも長くそばに居られますように。そのような願いを込め、ほとんどの商品を日本総代理店として提供しています。



【会社情報】

会社名：株式会社ELEMENTS

所在地：〒590-0077 大阪府堺市堺区中瓦町1-4-22-2Ｆ

代表取締役：澤 幹子

設立：2019年12月



公式オンラインストア（楽天市場）：https://www.rakuten.co.jp/elementsjapanr/

Instagram：https://www.instagram.com/elements_japan/