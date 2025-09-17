耳をふさがず、世界が聴こえる。骨伝導ワイヤレスイヤホン 「X18」ミスターカード株式会社
ミスターカード株式会社（本社：埼玉県川口市）は、骨伝導技術を採用した耳をふさがず、周りが聴こえるmiraiON!骨伝導ワイヤレスイヤホン「X18」を2025年9月26日（金）から発売します。
「X18」は、耳をふさがずに音を届ける骨伝導方式を採用。周囲の音を自然に取り込みながら、迫力あるステレオサウンドを実現。通勤通学から仕事やスポート、家事をしながら日常のあらゆるシーンでご利用いただけます。Bluetooth 5.3による安定接続、IPX5の防水性能、軽量26gなど機能性と快適性を両立した一台です。イヤホン1台で親機2台を同時接続できるマルチポイント機能や音声アシスタント機能など利便性も魅力的なイヤホンはいかがでしょう。
■製品概要
ブランド：miraiON（ミライオン）
商品名：X18
型番：X18-BK
JAN：4580575278579
想定売価：（税抜）\4,037（税込）\4,480
発売日：2025年9月26日（金）
製品情報：https://www.miraion.jp/x18/
■お買い求め先
◎オールバイ楽天店
https://item.rakuten.co.jp/allbuy/x18-bk/
◎オールバイYahoo店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/allbuy/x18-bk.html
◎オールバイAmazon店
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQTP8X4L
■主な特長
◎ 骨伝導による開放型サウンド ：耳をふさがず、車の音や人の声など周囲の環境音を自然に認識。安全性と快適性を両立。
◎ マグネット式充電ケーブル ：簡単脱着で充電もスムーズ。防水設計で安心して使用可能。
◎ IPX5防水防塵性能 ：雨や汗に強く、スポーツやアウトドア、家事にも対応。
◎ 軽量設計（約26g） ：長時間装着でも疲れにくく、ビジネスにも日常にもフィット。
◎ ハンズフリー通話 ：高感度マイクを内蔵し、ハンズフリー通話や音声操作が可能。
◎ マルチポイント対応 ：イヤホン1個で親機（スマホやPC）をBluetoothで同時に接続できる機能。
◎ 音声アシスタント機能 ：スマートフォンの音声アシスタント機能に対応
◎ インテリジェンスノイズ抑制 ：骨伝導の振動伝達と独自のノイズ制御技術により、クリアな音質と周囲音の把握を両立。
◎ ステレオサウンド ：大口径ドライバーが生み出す広がりのある音像。音楽、映画、ゲームに最適な臨場感。
◎ 最大10mの通信距離 ：ワイヤレスで自由に動ける快適さ。作業中の通話や音楽再生にも最適。
◎ 再生時間 ：約2時間充電、最長約8時間の音楽を再生。
◎ ドライバーユニット ：大口径14mmのドライバーユニットを搭載し、臨場感のあるサウンドを実現。
■仕様
寸法（約）：130×100×42 （mm）
重量（約）： 26g
防塵・防滴： IPX5
Bluetooth：バージョン5.3
最大通信距離（約） ：10m
バッテリー容量：3.7V / 200mAh
充電：マグネット式（接点充電）DC 5V
イヤホン充電時間（約）：2時間
連続音楽再生時間（約）：8時間
連続通話時間（約）：7時間
待機時間（約）：96時間
※注意事項
・本体充電用USBアダプタ（5V/1A対応品）は別途ご用意ください。
・詳しい注意事項は、同梱の説明書をお読み頂いてからご使用ください。
・仕様、デザイン等（ロゴマーク等含む）は予告なく変更する場合がございます。
・画像はイメージです。
■ミスターカード株式会社
2007年8月に設立。「PAPAGO!」、「cellevo」、「REMAX」、「WK DESIGN」、「GOLiFE!」、「Dr.Lumen」などの正規代理店事業全般を行っており、コンピューター、スマホアクセサリー、カーエレクトロニクス、美容関連などの製品など幅広いラインナップの製品を販売しています。2020年2月からガジェットブランド「miraiON」を立ち上げました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329779&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329779&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329779&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329779&id=bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329779&id=bodyimage5】
