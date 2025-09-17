累計販売数1,500万袋超。日本のもち米のおいしさに頑固なまでにこだわり、販売から20年以上愛され続けてきた『おかきの饗宴』がリニューアル！
丸彦製菓株式会社は、創業95年余の伝統が生み出す新たな味わいとして、『おかきの饗宴』を6種類から7種類にリニューアル。2025年9月1日に販売開始。
【商品詳細】
国内産もち米を100%使用した、7つの味の一口サイズおかきのアソート。
サラダ・醤油・梅ザラメ・唐辛子・抹茶は、ふっくらと軽い食感に、海苔巻は歯応えのある食感に焼き上げています。今回新たに加わった「揚げ餅しょうゆ」は2種類のブレンド醤油を使用し、さっくり軽い食感に揚げました。個包装なのでお茶請けに最適。
【7つの味のこだわり】
1.サラダ：瀬戸内産海塩を使用。生地味を引き立てる、さっぱり塩味。
2.醤油：4種類の醤油をブレンドした特製醤油タレを使用。定番の香ばしい醤油味。
3.梅ザラメ：和歌山県産紀州南高梅の乾燥梅肉を使用。上品な甘みと酸味の梅ザラメ味。
4.唐辛子：風味豊かな七味を使用。ピリッとパンチの効いた一品。
5.抹茶：静岡県産抹茶を使用。甘みと渋みがマッチした抹茶味。
6.海苔：国産焼海苔を使用。海苔巻き専用の醤油タレで仕上げた、こだわり海苔巻き。
7.揚げ餅しょうゆ：濃口醤油とたまり醤油を使用。バランスの良い甘辛味の揚げ餅おかき。
【おかきの饗宴】
■希望小売価格：405円（税抜）
■内容量：110g
お買い求めは、全国のスーパー、ドラッグストア、弊社通販サイト・名水の郷日光おかき工房（https://www.okaki.ne.jp）まで
お問い合わせいただいたメディア様には本品と資料を無償にてお送りいたします。
【本件に関するお問い合わせ】
■会社名 丸彦製菓株式会社
■担当者 お客様相談室
■ＴＥＬ 0120-466-717
■ＦＡＸ 0288-31-1611
■E-Mail : maruhiko_info@okaki.ne.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328991&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328991&id=bodyimage2】
配信元企業：丸彦製菓株式会社
