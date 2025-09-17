Maison de FLEUR × すみっコぐらし 第5弾！ 「とかげ」と「とかげのおかあさん」が主役のコラボアイテム10月4日(土)発売
サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：千田洋史）は、株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開するブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」より、『すみっコぐらし』とのコラボレーションアイテムが2025年10月4日（土）に全国のMaison de FLEUR店舗および、ストライプインターナショナルのECサイト「STRIPE CLUB」にて発売されることをお知らせします。今回、初めて『すみっコぐらし』のキャラクター「とかげ」が単独でMaison de FLEURとコラボレーションします。
「とかげ」は、実は“きょうりゅう”の生き残りながらも“とかげ”のふりをして、ひっそり、森の中の木のおうちでくらしているキャラクター。本コレクションでは、「とかげ」と「とかげのおかあさん」の親子を主役にオリジナルアートをMaison de FLEURらしく落とし込んだ、日常に寄り添うアイテムを全6型展開いたします。
注目アイテムは、持ち手部分にフリルをあしらった華やかなスクエアトートバッグ。フロントには、寄り添うふたりをリボンで囲み、心温まる親子の姿が表現されています。同アートをゴールドで箔プリントしたアイテムは2型をラインアップ。ブランドで人気のダブルリボントートバッグとラウンドポーチには、立体的なパールを散りばめ、コンパクトながらも存在感のあるデザインに仕上がっています。
また、日常にも取り入れやすいトートバッグやタオルハンカチもご用意。そのほか、おなじみのすみっコたちが勢ぞろいした全6種のバッグチャームもラインアップされています。
すみっコたちのやさしい世界観に癒されるコラボレーションアイテムをぜひお楽しみください。
■『Maison de FLEUR × 「すみっコぐらし」第5弾』 販売概要
〈バッグ3型/ポーチ/タオルハンカチ〉
発売日 ：10月4日（土） ※ECサイトは同日12時
販売場所：全国のMaison de FLEUR店舗、
公式通販「STRIPE CLUB」 （https://stcl.page.link/ttyC）
ZOZOTOWN、すみっコぐらしshop 東京駅店
※すみっコぐらしshopでは発売初日に限り、1会計につき各1点の販売とさせていただきます。
〈バッグチャーム（全6種）〉
発売日 ：10月4日（土） ※ECサイトは同日12時
販売場所：全国のMaison de FLEUR店舗、
公式通販「STRIPE CLUB」 （https://stcl.page.link/ttyC）、
すみっコぐらしshop全店、
サンエックスネットショップ（https://shop.san-x.co.jp/）
※サンエックスネットショップのみ10月6日（月）10時より販売
※すみっコぐらしshopでは発売初日に限り、1会計につき各1点の販売とさせていただきます。
※サンエックスネットショップでは購入制限を行う可能性がございます。
詳しくはサイトをご確認ください。
『Maison de FLEUR × 「すみっコぐらし」第5弾』 アイテム詳細
※価格はすべて税込
すみっコぐらし とかげスクエアトートバッグ（カラー：Ivory/Blue）価格：各7,300円
すみっコぐらし とかげWR2Wayトート（カラー：Ivory/Blue）価格：各6,000円
すみっコぐらし とかげラウンドポーチ（カラー：Ivory/Blue）価格：各4,400円
すみっコぐらし とかげトートバッグ（カラー：Ivory/Blue）価格：各8,800円
すみっコぐらし とかげタオルハンカチ（カラー：Ivory/Blue）価格：各1,870円
バッグチャーム（全6種）価格：各2,860円
■すみっコぐらしとは
2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めています。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい…。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現しています。
