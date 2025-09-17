¡È»È¤¤¼Î¤Æ¡É¤«¤é¡É½Û´ÄÍøÍÑ¡É¤Ø¡¢ÇÑ´þÀÞ¤ê¥³¥ó¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿»ñ¸»½Û´Ä¥¹¥ー¥à¤ò³ÎÎ©
»°É©¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µþÃ«Íµ¡Ë¤Ï»Ò²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¡¦¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§¾®Ã«¸÷»Ê¡Ë¤È»°É©¾¦»ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ááß·¹¬Íº¡Ë¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢ÉÔÍ×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÊªÎ®»ñºà¡ÊÀÞ¤ê¥³¥ó¢¨¡Ë¤ò£±.²ó¼ý¡¢£².Ê´ºÕ¡¢£³.ÁÇºà²½¡¢£´.¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëºà50¡ó¤È¥Ðー¥¸¥ó¡Ê¿·ÉÊ¡Ë¸¶ÎÁ50¡ó¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¸¶ÎÁ¤Ë¤è¤ëÀÞ¤ê¥³¥ó¤ÎºÆ¾¦ÉÊ²½¡¢4¤Ä¤Î¹©Äø¤Ç¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò2025Ç¯7·î¤Ë³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê²¼¿Þ»²¾È¡Ë¡£¢¨ÀÞ¤ê¥³¥ó¤È¤Ï¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ÎÎ¬¡¡
»°É©¿©ÉÊ¥°¥ëー¥×¤Ï¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£½ÅÅÀ²ÝÂê¤ÎÆ±»þ²ò·è¡×¤ò·Ç¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2030Ç¯ÌÜÉ¸¤È¤·¤ÆCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ò2016Ç¯ÅÙÂÐÈæ60¡óºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤ò·Ç¤²¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÁ´¼Ò¤Ç¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÀÞ¤ê¥³¥ó¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÎ®¤ì
¡ã¼è¤êÁÈ¤ß¸ú²Ì¡ä
¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯»ñ¸»¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤Ë¤è¤ê´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ðー¥¸¥ó¡Ê¿·ÉÊ¡Ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÁÇºà¤ÎÀÞ¤ê¥³¥ó¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÀ½Â¤µÚ¤Ó¾ÆµÑ½èÍý»þ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£1,000Ëç¤ÎÀÞ¤ê¥³¥ó¤ò¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìó2,800kg¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯»ñ¸»½Û´Ä¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¤³¤ì¤«¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡ä
º£¸å¤Ï´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÀÞ¤ê¥³¥ó¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÁ´¹ñ¤ÎÊªÎ®µòÅÀ¤Ø¤È³ÈÂç¤·¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã³Æ¼Ò³µÍ×¡ä
¢ã»°É©¾¦»ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¢ä
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¡Ááß·¡¡¹¬Íº
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ°ìÃúÌÜ8ÈÖ3¹æ
¸ø¼°HP¡§ https://www.mcplas.co.jp/
¢ã»°É©¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¢ä
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡µþÃ«¡¡Íµ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¾®ÀÐÀî°ìÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ
¸ø¼°HP¡§ https://www.mitsubishi-shokuhin.com/
¢ã³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¡¦¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º¢ä
2025Ç¯4·î¤è¤ê»°É©¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÊªÎ®»ö¶È¤ò¾µ·Ñ¤·»ö¶È³«»Ï¡£
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¡¾®Ã«¡¡¸÷»Ê
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¾®ÀÐÀî°ìÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ
¸ø¼°HP¡§https://www.blp-corp.com/