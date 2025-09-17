銀座にて初開催！未公開作品も！！『Mozu ミニチュア展～ようこそ、ちいさな世界へ。～ in銀座』 開催決定

株式会社ＴＢＳラジオ

TBSラジオは、11月12日（水）から12月21日（日）まで（12月5日（金）を除く）『Mozu ミニチュア展～ようこそ、ちいさな世界へ。～in 銀座』を開催いたします。

『Mozuミニチュア展』は、ミニチュア作家、トリックアート作家として活動するMozu（モズ）の作品を紹介する展覧会です。

Mozuは、日常の風景を驚くほどリアルに再現したミニチュア作品や目の錯覚を利用したトリックラクガキ、コマ撮りアニメ等で注目を集め、SNSの総フォロワー数は150万人を超える人気アーティスト。特に「こびとシリーズ」と称される、まるで部屋の片隅にこびとが住んでいるかのような精巧なミニチュア作品が人気です。2022年にはTBS系「情熱大陸」、昨年9月にはTBS系「マツコの知らない世界」でも取り上げられ大きな話題となりました。

初の銀座での開催となる本展では、これまでの人気作品群は勿論のこと、待望の本邦初公開作も展示されることになっています。ほぼ全ての作品は写真撮影が可能になっており、スマ-トフォンやカメラを持って是非お越し下さい。





＜Mozu（モズ）プロフィール＞

1998年生まれ。東京都立総合芸術高等学校卒業。

高校生の時に自分の部屋をミニチュアで再現し、

それを友人がSNSに投稿したところ話題に。

その後TBS主催のアジア最大の映画祭“DigiCon6”

において制作したコマ撮りアニメーションが

JAPAN Youth部門「最優秀賞ゴールド」を受賞。

＜開催概要＞

【展覧会名】Mozu ミニチュア展～ようこそ、ちいさな世界へ。～in 銀座

【会場】銀座三越 新館7階 催物会場

【会期】2025年11月12日（水）～12月21日（日）※12月5日（金）は終日閉場

【営業時間】午前10時～午後8時（最終日は午後6時まで）

※ご入場は各日終了1時間前まで

※全日程、日時指定でのご案内となります。（チケット購入時にご希望の入場日時を指定下さい）

【前売チケット販売】

9月27日（土）午前10時～11月11日(火)午後11時59分

【当日チケット販売】

11月12日（水）午前0時～12月21日(日)午後4時59分

【前売チケット（税込）】一般1,800 円、小・中学生 900円

【当日チケット（税込）】一般2,000円、小・中学生 1,000 円

【グッズ付きチケット（税込）】3,000円

※グッズはMozuの代表作をモチーフにしたオリジナル ドアチャーム（右画像参照）

【プレイガイド】 アソビュー！

https://www.asoview.com/channel/tickets/91UtPpdnej/ ※9月27日（土）午前10時より発売

【主催】「Mozuミニチュア展～ようこそ、ちいさな世界へ。～in銀座」実行委員会

【企画制作】「Mozuミニチュア展～ようこそ、ちいさな世界へ。～」制作委員会

【監修】MOZU STUDIOS

【備考】状況により営業日や時間、イベント内容等に変更が発生する場合があります。

予めご了承下さい。

【銀座三越HP】https://www.mistore.jp/shopping/event/ginza_e/mozu_51

【TBSラジオHP】https://www.tbsradio.jp/event/

【イベント及び報道に関するお問い合わせ先】

「TBSラジオ（イベントダイヤル）」TEL：03-5570-5151（平日/10:00-17:00）

「銀座三越（大代表）」 TEL：03-3562-1111（10:00-20:00）