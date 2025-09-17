ラクスが提供する「配配メール」「メールディーラー」の2商材が「第6回 マーケティングWeek -大阪 2025-」に出展

株式会社ラクス

株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村 崇則）が提供するメールマーケティングサービス「配配メール」と問い合わせ管理システム「メールディーラー」は、2025年9月24日(水)～26(金)にインテックス大阪で開催される「第6回 マーケティングWeek -大阪 2025-」に出展いたします。

「第6回 マーケティングWeek -大阪 2025-」は、9つの専門展で構成される関西最大級のマーケティングの総合展示会です。マーケター・Webディレクター・宣伝・広報・営業推進とマーケティング支援サービスのプロが出会うビジネスマッチングの場として、売上アップ・ブランディング・集客力アップなど、企業の課題解決に絶好の機会をご提供します。

今回、顧客情報の分析や顧客体験の向上に課題をお持ちの方に向けて、「配配メール」では、営業活動でご活用いただける見込み客へのアプローチ方法や効率的な新規開拓機能などをご紹介いたします。「メールディーラー」では、お問い合わせ対応のスピードや質を改善し、顧客体験向上に役立てられる機能や、AIで問い合わせ対応を自動化する機能などをご紹介いたします。実際の操作画面などもご覧いただけますので、ぜひお立ち寄りください。

▼参考：ラクス、「メールディーラー」にAIエージェント機能を搭載

問い合わせ対応の完全自動化を目指し、第一弾「メール作成エージェント」を提供開始

https://www.maildealer.jp/info/days/250710.php

出展概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17058/table/104_1_1a6baa91d11a74dfd9af826fc4b99dc5.jpg?v=202509171128 ]

画像：会場マップ

▼来場事前予約はこちら

https://www.marketing-week.jp/osaka/ja-jp/register.html?code=1436866713765499-NXX

出展製品

メールマーケティングサービス「配配メール」

「配配メール」は、メールマーケティングにおける実践的なノウハウを提供するサービスです。

専門的な知識がなくとも簡単にHTMLメールが作成できるエディタ機能や、開封率やクリック率がひと目でわかる効果測定機能、質の高い企業リストをダウンロードできるオプションなどメール配信に必要な幅広い機能を提供しています。

また、商談獲得に特化した「配配メールBridge」では、自社サイトの指定したページに顧客が来訪したことを検知する機能やホットリード抽出機能など、見込み客発掘に役立つ機能を備えており、専任サポートの体制も整っているため、効率的な顧客獲得を支援します。

▼配配メール 公式サイト

https://www.hai2mail.jp/

問い合わせ管理システム「メールディーラー」

「メールディーラー」は、info@やsupport@などの代表アドレスやメーリングリストでのメール対応の管理をラクにするクラウド型の問い合わせ管理システムです。

複数名でメール対応をしていると起こりやすい「メールの見落としや対応漏れ」「Cc共有メールでの煩雑化」などを防ぐことができ、人的ミスの防止や業務効率向上に役立ちます。

またAIが受信したメールの内容を分析し、クレームリスクのあるメールを事前に検知する機能も搭載しているのでクレームの発生を未然に防ぐことも可能です。

直近では、担当者が返信の要点を入力するだけで、AIがビジネス文書として整ったメールを即時生成する「カスタム生成」をリリース。AIエージェント機能についてはさらなる拡充が予定されており、今年下旬には、蓄積された過去の対応履歴やFAQなどのナレッジをもとに、最適な回答を自動生成する「自動生成」のリリースも予定しております。

実際の活用イメージなども先行してご案内させていただきますので、ぜひブースにお立ち寄りください。

▼メールディーラー 公式サイト

https://www.maildealer.jp/

会社概要

株式会社ラクス

本社所在地 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿

代表者 代表取締役 中村 崇則

設立 2000年11月1日

資本金 3億7,837万8千円

事業内容 クラウドサービス事業

Webサイト https://www.rakus.co.jp/

お問い合わせ先

株式会社ラクス ラクスクラウド事業本部 マーケティング統括部

担当者 山盛 有希子（やまもり ゆきこ）

e-mail it-mkt@rakus.co.jp