manebi、タレントマネジメントシステム「カオナビ」とAPI連携

株式会社manebi（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：田島 智也）が提供する人材開発プラットフォーム「manebi」は、株式会社カオナビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：佐藤 寛之）が開発・提供するタレントマネジメントシステム「カオナビ」とのAPI連携を開始しました。本連携は、企業が人材育成をより効率的かつ戦略的に推進していくための土台を築くものとして、従業員データの自動連携を実現させたものです。

情報がつながる、人材育成の新たなスタートライン

manebiは「人生開発を当たり前の世の中に」というビジョンのもと、eラーニングや研修管理、ナレッジ共有を通じて、従業員一人ひとりの成長と組織の持続的発展を支援してきました。今回のAPI連携により、企業の人事部門は「カオナビ」に登録された従業員情報を「manebi」に自動で反映でき、入退社や組織変更に伴うアカウント設定の負担が大幅に軽減されます。

受講履歴と人事データの統合による新たな可能性

さらに、今後は「manebi」に蓄積されるeラーニングや研修の受講履歴を「カオナビ」上で一元管理できるようにすることを見据え、連携強化を図ります。これにより、スキル・評価データと学習データを統合した個別最適な学びを段階的に実装し、人的資本経営やリスキリングの取り組みを一層加速。従業員の能力開発を企業全体の成長戦略へ確実につなげていきます。

学びの力で未来を切り拓く新たなステップ

今回の連携は、「人生開発を当たり前の世の中に」というmanebiのビジョンを体現し、学びの力で未来を切り拓くための新たなステップとなります。人と組織の可能性を最大限に引き出すために、引き続きパートナー企業との連携を拡大し、学びのプラットフォームとして進化を続けてまいります。

タレントマネジメントシステム「カオナビ」について

「カオナビ」は社員の個性・才能を発掘し、戦略人事を加速させるタレントマネジメントシステムです。社員の顔や名前、経験、評価、スキルなどの人材情報を一元管理して可視化することで、最適な人材配置やリスキリング推進といった戦略的なタレントマネジメント業務を可能にします。そして、社員一人ひとりの価値を最大限に引き出し、人的資本経営の実現を支援します。

カオナビ ： https://www.kaonavi.jp/

株式会社manebiについて

株式会社manebiは、「人生開発を当たり前の世の中に」をビジョンに掲げ、人材開発プラットフォーム「manebi」を提供しており、大企業から中小・ベンチャー企業まで3,500社超の幅広い規模や業種の皆さまにご利用いただいております。教材コンテンツ数は6,300を突破。個人と組織の幸せを育む技術で世界一のHeart -Tech Companyになる事を目指しております。

サービス紹介ページ：https://manebi.co.jp

＜会社概要＞

会社名 ：株式会社manebi

代表者 ：代表取締役執行役員CEO 田島 智也

所在地 ：東京都新宿区西新宿２丁目６－１ 新宿住友ビル 18階

事業内容：人材開発プラットフォーム 「manebi」

人材派遣業界特化eラーニング「派遣のミカタ」

警備業界特化eラーニング 「警備乃ミカタ」

建設業特化eラーニング 「KCI教育センター」

HP ：https://manebi.co.jp/corp

