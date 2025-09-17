こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
10月28日(火)「freee HR Day 2025」を渋谷ヒカリエとオンラインで開催 freee人事労務をはじめとしたエンパワーメントプロダクトのアップデート情報を発表
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、2025年10月28日(火)に人事労務担当者を対象としたイベント「freee HR Day2025」を開催することをお知らせします。
freee人事労務をはじめとしたfreeeのエンパワーメントプロダクトに関する今後の戦略や最新のアップデート、明日からすぐに活用できる情報をお届けします。
■「freee HR Day 2025」概要
日時：2025年10月28日(火) 12:00～18:00(受付11:00)
会場：渋谷ヒカリエホールB・オンライン
渋谷ヒカリエホールB 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ 9F
開催形式：オフライン開催・オンライン開催
定員：オフライン参加200名様まで
参加対象：バックオフィス部門担当者（経理・人事・労務・経営企画）
オフィシャルサイト：https://www.freee.co.jp/lp2/hrday/
■フリー株式会社 概要
会社名 フリー株式会社
代表者 CEO 佐々木大輔
設立 2012年7月9日
所在地 東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞：https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/#job_list
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
本件に関するお問合わせ先
フリー株式会社 広報 (PR) 品田真季 神力実由花
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
※その他の皆様からのお問合せは下記フォームよりお問い合わせください
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/
