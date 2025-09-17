カンター、ポール・ツヴィレンバーグを最高経営責任者に任命

世界有数のマーケティング・データ＆アナリティクス企業であるカンター（KANTAR 本社英国、ロンドン）は、英国にて15日ポール・ツヴィレンバーグを最高経営責任者（CEO）に任命したことを発表しました。同氏は9月29日付でカンターに入社し、2026年1月1日付でリーダーシップに就任します。

米国を拠点とするズウィレンバーグ氏はかつてアクセンチュアに所属し、副会長兼リインベンション担当、ならびにメディア・エンターテインメント戦略グローバルリーダーを務めました。メディア、テクノロジー、エンターテインメント分野で30年以上の経験を持ち、デイリー・メール・アンド・ジェネラル・トラスト（DMGT）の最高経営責任者（CEO）を務めた際には、消費者向けメディア、イベント、情報サービス企業群の戦略的変革を主導。その成功により同社は2022年に非公開化を実現しました。それ以前はBCGのシニアパートナー兼マネージングディレクターとして、グローバルメディアプラクティスを統括致しました。

ズウィレンバーグ氏は次のようにコメントしています。「カンターは50年以上前の創業以来、マーケティングデータと分析の世界的リーダーとして、ブランドがより多くの顧客に、より良く、より速く、より関連性の高い方法でリーチするために必要な厳密な調査とインサイトを提供してまいりました。2019年のベインキャピタルによる買収以降、素晴らしい進展を遂げてきた基盤の上に、AIの可能性を最大限に活用し、クライアントのためにさらに多くのことを成し遂げました。ブランディングとマーケティングソリューションの最先端から最高のものを提供し、引き続きブランドの成長を支援していくことを楽しみにしています。卓越したデータサイエンスと人材を核とする素晴らしい企業に加わることは、非常にエキサイティングです。」

クリス・ジャンセンは、2021年7月よりカンター・グループを率い、2024年1月以降はカンター単体ブランド事業も統括してまいりましたが、今回経営陣の引継ぎを円滑にするため、2025年末まで事業を指揮いたします。さらに、2026年第1四半期末までにカンター・グループCEOとしての職務を終え、同社を退任する予定です。

ズウィレンバーグ氏の組織参画を歓迎し、ジャンセンは次のように述べております。「過去4年間、カンターはポートフォリオと価値提案を戦略的に再構築してきました。現在では世界有数の企業にとって不可欠なブランドパートナーとなり、ブランドの未来を形作るための洞察と指針を提供しています。当社のマイクロソフトとの戦略的提携はさらに、AIネイティブな運用とソリューションの新時代を切り開き、カンターが今後も市場をリードし続けることを確かなものにしています。」

「我々カンターのロードマップが確立され、ニューメレター（Numerator）の事業分離が完了間近となった今こそ、カンターに新たな専任リーダーを迎える適切な時期です。ポールは、デジタルイノベーション、経営リーダーシップ、そして顧客中心の長期的な成長において世界的な評価を得ている、卓越した新たなリーダーです。」

カンター・グループの会長であるアダム・クロージャーは次のように追加コメントをしています。「まず、カンターの重要な変革において卓越したリーダーシップを発揮したクリスに感謝します。今日のカンターは、彼が4年前に引き継いだ当時より根本的に優れた健全な企業となっています。クライアントからのフィードバックからも、当社がこれまで以上に高く評価され、信頼されていることが伺えます。ポールはカンターの次なる段階において、クライアントにさらなる価値を提供し事業を成長させるインスピレーションにあふれるリーダーです。ポールのビジョンとリーダーシップのもと、当社の将来に対して私は非常に楽しみにしています。」

【カンターについて】 カンターは、世界をリードするマーケティングデータおよびアナリティクス・ビジネス世界のトップ企業にとって不可欠なブランド・パートナーです。最も意味のある態度・行動データと深い専門知識、高度なアナリティクスを組み合わせ、人々がどのように考え、行動するかを明らかにします。私たちは、クライアント企業の皆様の市場理解及び未来を形作るマーケティング戦略を支援いたします。

カンターグローバルウェブサイト：www.kantar.com

【カンター・ジャパン会社概要】

社名：合同会社カンター・ジャパン

本社：東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー6F

事業内容：市場調査・コンサルティング

マネージング・ディレクター ：佐々木 亨

カンタージャパンウェブサイト：www.kantar.jp